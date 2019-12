Azerbaijan Airlines 1Q20 service adjustments

Azerbaijan Airlines in the first quarter of 2020 plans routine seasonal adjustment, as selected service being reduced or suspended on temporary basis.



Temporary suspensions

Baku – Almaty 29JAN20 – 02MAR20 2 weekly A320

Baku – Beijing Capital 29JAN20 – 07MAR20 2 weekly 767

Baku – Berlin Tegel 29JAN20 – 29FEB20 2 weekly A319

Baku – Milan Malpensa 31JAN20 – 02MAR20 2 weekly A320

Baku – New York JFK 29JAN20 – 29FEB20 2 weekly 787

Baku – Paris CDG 29JAN20 – 29FEB20 2 weekly A320

Temporary Reductions

Baku – Ankara 05FEB20 – 26FEB20 Reduce from 3 to 2 weekly

Baku – Dubai 21JAN20 – 02MAR20 Reduce from 2 to 1 daily

Baku – Istanbul 01FEB20 – 29FEB20 Reduce from 3 to 2 daily