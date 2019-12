Swoop S20 Domestic network expansion

Swoop in summer 2020 season plans to expand domestic network, including new routes launch from Edmonton, Hamilton and Winnipeg. Planned service as follows.



Edmonton – Kamloops eff 30APR20 2 weekly (3 weekly from 01JUN20, 4 weekly from 17JUN20)

WO279 YEG1610 – 1621YKA 7S8 x256

WO268 YKA1710 – 1920YEG 7S8 x256



Hamilton – Charlottetown eff 27JUN20 3 weekly (1 weekly from 15OCT20)

WO352 YHM1550 – 1846YYG 7S8 246

WO457 YYG1935 – 2052YHM 7S8 246



Hamilton – Moncton eff 24JUN20 4 weekly (3 weekly from 16OCT20)

WO260 YHM1600 – 1851YQM 7S8 X246

WO287 YHM1940 – 2050YHM 7S8 7

WO355 YQM1945 – 2055YHM 7S8 135



Hamilton – St. John’s NFLD eff 22JUN20 1 daily

WO146 YHM0800 – 1218YYT 7S8 D

WO159 YYT1305 – 1504YHM 7S8 D



Winnipeg – London ON eff 26APR20 4 weekly

WO424 YWG0550 – 0904YXU 7S8 7

WO424 YWG0845 – 1159YXU 7S8 235



WO425 YXU0950 – 1113YWG 7S8 7

WO425 YXU1255 – 1418YWG 7S8 235



Winnipeg – Victoria eff 27APR20 5 weekly

WO433 YWG0820 – 0918YYJ 7S8 14

WO435 YWG1515 – 1613YYJ 7S8 23

WO435 YWG1735 – 1833YYJ 7S8 6



WO454 YYJ1005 – 1444YWG 7S8 14

WO464 YYJ1700 – 2139YWG 7S8 23

WO464 YYJ1920 – 2359YWG 7S8 6



Frequency Increase:

Edmonton – Abbotsford eff 26APR20 Increase from 16 to 24 weekly

Winnipeg – Abbotsford eff 28APR20 Increase from 4 to 7 weekly

Winnipeg – Hamilton eff 28APR20 Increase form 6 to 10 weekly