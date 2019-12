easyJet S20 new routes as of 27DEC19

easyJet earlier this month opened reservation for various new routes scheduled for summer 2020 season. As of 27DEC19, planned new routes include the following.



Amsterdam – Zadar 23JUN20 – 30AUG20 2 weekly A320

Basel/Mulhouse – Valencia eff 29MAR20 3 weekly A319/320

Basel/Mulhouse – Zadar 22JUN20 – 29AUG20 3 weekly A319/320

Belfast – Dalaman eff 31MAR20 2 weekly A320

Berlin Schoenefeld – Valencia eff 30MAR20 2 weekly A319

Bordeaux – Ajaccio 22JUN20 – 28AUG20 2 weekly A320

Bordeaux – Figari 23JUN20 – 30AUG20 2 weekly A320

Bordeaux – Fuerteventura eff 31MAR20 1 weekly A320

Bordeaux – Olbia 22JUN20 – 28AUG20 2 weekly A320

Bristol – Antalya eff 03MAY20 2 weekly A320

Edinburgh – Birmingham eff 29MAR20 2 daily A319/320 (1 on Saturdays)

Edinburgh – Catania eff 29MAR20 2 weekly A319

Edinburgh – Gibraltar eff 31MAR20 2 weekly A319

Glasgow – Barcelona eff 29MAR20 3 weekly A319

Glasgow – Dalaman eff 01APR20 2 weekly A320

Glasgow – Pula 22JUN20 – 28AUG20 2 weekly A319

Liverpool – Antalya eff 02APR20 1 weekly A320

London Gatwick – Enfidha eff 02MAY20 2 weekly A320

London Gatwick – Tirana eff 01MAY20 3 weekly A320

London Luton – Pula eff 28APR20 3 weekly A319/320

London Luton – Verona eff 30MAR20 2 weekly A319/320

Milan Malpensa – Preveza 22JUN20 – 28AUG20 2 weekly A320

Milan Malpensa – Tivat eff 29MAR20 6 weekly A320

Nice – Mahon 22JUN20 – 28AUG20 2 weekly A320

Toulouse – Cagliari 22JUN20 – 27AUG20 2 weekly A319/320

Toulouse – Rennes eff 31MA20 3 weekly A319/320



Previously reported new routes:

Bristol – Athens eff 30MAR20 A321neo service increase from 1 to 2 weekly

Glasgow – Birmingham eff 29MAR20 2 daily A319/320 (1 on Saturdays)