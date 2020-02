Russian carriers China/Hong Kong Feb/Mar 2020 Service changes as of 07FEB20

Various Russian carriers have cancelled service to Mainland China and Hong Kong, gradually in effect since 01FEB20.

Aurora

Khabarovsk – Harbin 01FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Vladivostok – Beijing Capital 01FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelle

IrAero

Irkutsk – Harbin 01FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Irkutsk – Manzhouli 01FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Krasnoyarsk – Manzhouli 01FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

St. Petersburg – Hangzhou 01FEB20 – 28MAR20 1 weekly cancelled

NordStar

All service cancelled from 14FEB20 to 28MAR20

Chita – Sanya 1 weekly cancelled

Irkutsk – Sanya 1 weekly cancelled

Kemerovo – Sanya 1 weekly cancelled

Khabarovsk – Sanya 2 weekly cancelled

Krasnoyarsk – Beijing Capital 1 weekly cancelled

Krasnoyarsk – Sanya 4 weekly cancelled

Krasnoyarsk – Shijiazhuang 1 weekly cancelled

Novosibirsk – Sanya 2 weekly cancelled

Tomsk – Sanya 1 weekly cancelled

Vladivostok – Sanya 2 weekly cancelled

S7 Airlines

Irkutsk – Beijing Capital 04FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Irkutsk – Guangzhou 04FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Irkutsk – Hong Kong 04FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Krasnoyarsk – Beijing Capital 04FEB20 – 28MAR20 1 weekly cancelled

Novosibirsk – Beijing Capital 04FEB20 – 28MAR20 6 weekly cancelled

Novosibirsk – Hong Kong 04FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Novosibirsk – Urumqi 04FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Ulan-Ude – Beijing Capital 04FEB20 – 28MAR20 1 weekly cancelled

Vladivostok – Beijing Capital 04FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Vladivostok – Hong Kong 04FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Vladivostok – Shanghai Pu Dong 04FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Ural Airlines

Ekaterinburg – Beijing 07FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Ekaterinburg – Harbin 13FEB20 – 26MAR20 1 weekly cancelled

Ekaterinburg – Xi’An – Phuket 03FEB20 – 28MAR20 1 weekly cancelled

Kazan – Ekaterinburg – Harbin 09FEB20 – 28MAR20 1 weekly cancelled

Krasnoyarsk – Harbin 10FEB20 – 25MAR20 1 weekly cancelled

Moscow Domodedovo – Ekaterinburgh – Ordos – Bangkok 02FEB20 – 24MAR20 1 weekly cancelled

Moscow Domodedovo – Novosibirrsk – Harbin 02FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Vladivostok – Beijing Capital 08FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Vladivostok – Harbin 09FEB20 – 28MAR20 1 weekly cancelled

Yakutia

Blagoveschensk – Sanya 05FEB20 – 29FEB20 1 weekly cancelled

Yakutsk – Harbin 30JAN20 – 29FEB20 1 weekly cancelled



Other charters flights to/from China is not listed however they’re cancelled as well. Flights between Moscow and following cities continue to see normal operation: Beijing, Guangzhou, Hong Kong and Shanghai.