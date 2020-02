Asiana Airlines / Korean Air adds Athens scheduled charters in 2Q20

Asiana Airlines and Korean Air in the month of April and May 2020 will both offer scheduled charter service on Seoul Incheon – Athens route. Asiana Airlines will operate Boeing 777-200ER aircraft, while Korean Air operates A330-200.



Each will operate this route once weekly.

Asiana Airlines

OZ5635 ICN0830 – 1455ATH 77L 4 23APR20 – 28MAY20

OZ5645 ATH1630 – 0855+1ICN 77L 4 23APR20 – 28MAY20



Korean Air

KE9931 ICN1200 – 1840ATH 332 5 24APR20 – 22MAY20

KE9932 ATH1945 – 1230+1ICN 332 5 01MAY20 – 29MAY20