China Southern Feb/Mar 2020 Asia service changes as of 14FEB20

China Southern has outlined planned service reductions for International service to Asia (excluding Middle East, and flights to/from Urumqi), from 10FEB20 to 28MAR20. Planned adjustment as follows.



Changchun – Jeju 10FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Changchun – Nagoya 10FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Changchun – Seoul Incheon Reduce from 14 weekly to

10FEB20 – 16FEB20 7 weekly

17FEB20 – 25FEB20 2 weekly

26FEB20 – 28MAR20 3 weekly



Changchun – Tokyo Narita 10FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Changsha – Hanoi 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Changsha – Nagoya 09FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Changsha – Osaka Kansai 10FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Changsha – Seoul Incheon 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Changsha – Tokyo Narita 10FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Dalian – Jeju 10FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Dalian – Nagoya 11FEB20 – 28MAR20 7 weekly cancelled

Dalian – Osaka Kansai 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 7 to 2 weekly

Dalian – Sapporo New Chitose 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Dalian – Seoul Incheon Reduce from 21 weekly to

10FEB20 – 16FEB20 7 weekly

17FEB20 – 27FEB20 3 weekly

01MAR20 – 08MAR20 4 weekly

09MAR20 – 28MAR20 5 weekly



Dalian – Tokyo Narita 19FEB20 – 28MAR20 Reduce from 4 to 2 weekly

Guangzhou – Bangkok Reduce from 5 daily to

10FEB20 – 23FEB20 2 daily

24FEB20 – 28MAR20 1 daily



Guangzhou – Busan 10FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Guangzhou – Cam Ranh/Nha Trang 01FEB20 – 28MAR20 2 daily cancelled

Guangzhou – Cebu 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Guangzhou – Chiang Mai 10FEB20 – 28MAR20 2 daily cancelled

Guangzhou – Colombo – Male 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Guangzhou – Delhi 10FEB20 – 28MAR20 2 daily cancelled

Guangzhou – Denpasar 10FEB20 – 28MAR20 2 daily cancelled

Guangzhou – Dhaka 10FEB20 – 28MAR20 737-800 replaces A330, reduce from 7 weekly to

17FEB20 – 28FEB20 3 weekly

29FEB20 – 06MAR20 5 weekly

07MAR20 – 28MAR20 3 weekly



Guangzhou – Hanoi 01FEB20 – 28MAR20 3 daily cancelled

Guangzhou – Ho Chi Minh City 02FEB20 – 28MAR20 4 daily cancelled

Guangzhou – Jakarta 10FEB20 – 28MAR20 2 daily cancelled

Guangzhou – Kathmandu Reduce from 14 weekly to

10FEB20 – 16FEB20 4 weekly

19FEB20 – 28FEB20 2 weekly

01MAR20 – 15MAR20 5 weekly

16MAR20 – 27MAR20 4 weekly



Guangzhou – Kuala Lumpur Reduce from 3 daily to

10FEB20 – 16FEB20 2 daily

17FEB20 – 28MAR20 1 daily



Guangzhou – Kota Kinabalu 10FEB20 – 28MAR20 3 daily service (2 daily from 18FEB20) cancelled

Guangzhou – Manila 10FEB20 – 28MAR20 Reduce form 4 to 1 daily

Guangzhou – Nagoya 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Guangzhou – Osaka Kansai Reduce from 14 weekly to

10FEB20 – 02MAR20 4 weekly (A320 replaces A350-900XWB)

03MAR20 – 28MAR20 7 weekly (A320 replaces A350-900XWB)



Guangzhou – Penang Reduce from 7 weekly to

10FEB10 – 16FEB20 5 weekly (A320 replaces A321)

17FEB20 – 28MAR20 1 weekly (A320 replaces A321)



Guangzhou – Phnom Penh Reduce from 3 daily to

10FEB20 – 16FEB20 2 daily

17FEB20 – 28MAR20 1 daily



Guangzhou – Phuket 10FEB20 – 28MAR20 3 daily cancelled

Guangzhou – Phu Quoc 02FEB20 – 28MAR20 2 daily cancelled

Guangzhou – Seoul Incheon 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 21 to 11 weekly

Guangzhou – Siem Reap Reduce from 14 weekly to

10FEB20 – 16FEB20 7 weekly

17FEB20 – 28FEB20 2 weekly

29FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Guangzhou – Singapore 10FEB20 – 28MAR20 4 daily cancelled

Guangzhou – Tokyo Narita 10FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Guangzhou – Vientiane Reduce from 5 weekly to

10FEB20 – 16FEB20 2 weekly

17FEB20 – 28MAR20 1 weekly



Guangzhou – Yangon Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 29FEB20 2 weekly

01MAR20 – 28MAR20 3 weekly



Guiyang – Bangkok 10FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled (EXCEPT 15FEB20)

Guiyang – Osaka Kansai 12FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Harbin – Niigata 11FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Harbin – Osaka Kansai 15FEB20 – 28MAR20 Reduce from 3 to 1 weekly (No service on 29FEB20)

Harbin – Seoul Incheon 17FEB20 – 28MAR20 Reduce from 7 to 3 weekly

Harbin – Tokyo Narita Reduce from 3 weekly to

11FEB20 – 16FEB20 2 weekly

17FEB20 – 28MAR20 1 weekly



Kunming – Islamabad 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Mudanjiang – Seoul Incheon Reduce from 3 weekly to

16FEB20 – 29FEB20 1 weekly

01MAR20 – 28MAR20 Cancelled



Nanning – Bangkok Reduce from 11 weekly to

10FEB20 – 16FEB20 3 weekly

17FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Sanya – Bangkok 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shantou – Bangkok 11FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – Bangkok 10FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Shanghai Pu Dong – Ho Chi Minh City 02FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – Nagoya 10FEB20 – 28MAR20 2 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – Osaka Kansai 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 14 to 7 weekly, A321 replaces 777-300ER

Shanghai Pu Dong – Seoul Incheon Reduce from 14 weekly to

10FEB20 – 16FEB20 7 weekly (A321 replaces 777-300ER from 10FEB20 to 28MAR20)

17FEB20 – 03MAR20 5 weekly

04MAR20 – 28MAR20 7 weekly



Shanghai Pu Dong – Tokyo Narita

10FEB20 – 28MAR20 A321 replaces 777-300ER

17FEB20 – 28MAR20 Reduce from 7 to 4 weekly



Shenyang – Bangkok Reduce from 3 daily to

02FEB20 – 09FEB20 2 daily

10FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Shenyang – Busan 11FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Shenyang – Jeju 10FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Shenyang – Nagoya 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Shenyang – Osaka Kansai Reduce from 7 weekly to

13FEB20 – 28FEB20 2 weekly

29FEB20 – 15MAR20 Cancelled (EXCEPT 08MAR20)

16MAR20 – 28MAR20 1 weekly



Shenyang – Seoul Incheon Reduce from 19 weekly to

10FEB20 – 16FEB20 7 weekly

17FEB20 – 02MAR20 4 weekly

03MAR20 – 28MAR20 7 weekly



Shenyang – Tokyo Narita 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 7 to 3-5 weekly

Shenzhen – Bangkok 10FEB20 – 28MAR20 2 daily cancelled

Shenzhen – Denpasar 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shenzhen – Hanoi 02FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shenzhen – Ho Chi Minh City 02FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shenzhen – Jakarta 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shenzhen – Osaka Kansai 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shenzhen – Phnom Penh 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shenzhen – Phuket 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shenzhen – Tokyo Narita 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Shenzhen – Yangon 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Yanji – Busan 10FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Yanji – Cheongju 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Yanji – Seoul Incheon Reduce from 7 weekly to

17FEB20 – 29FEB20 3 weekly

01MAR20 – 28MAR20 Cancelled



Zhengzhou – Bangkok 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Zhengzhou – Da Nang 02FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Zhengzhou – Osaka Kansai 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Zhengzhou – Seoul Incheon 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Zhengzhou – Tokyo Narita 10FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled