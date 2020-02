Shanghai Airlines Feb/Mar 2020 International changes as of 14FEB20

Shanghai Airlines during the month of February and March 2020 is adjusting international service. The following is a list of changes as of 14FEB20.



Guangzhou – Nagoya 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled (EXCEPT 14FEB20 / 17FEB20)

Dayong – Busan 02FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Shanghai Hongqiao – Seoul Gimpo 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shanghai Hongqiao – Tokyo Haneda 11FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – Bangkok

FM833/834 03FEB20 – 02MAR20 Service cancelled on selected dates

FM855/856 10FEB20 – 25FEB20 Service cancelled on selected dates (1 daily cancelled 26FEB20 – 28MAR20)

FM839/840 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

FM853/854 15FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

FM841/842 08FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled



Shanghai Pu Dong – Budapest 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Shanghai Pu Dong – Busan 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – Chengdu – Budapest 11FEB20 – 28MAR20 1 weekly cancelled

Shanghai Pu Dong – Kota Kinabalu 10FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Shanghai Pu Dong – Krabi 09FEB20 – 28MAR20 2 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – Kuala Lumpur 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 3 to 1 daily

Shanghai Pu Dong – Osaka Kansai 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled (EXCEPT 21FEB20 / 23FEB20)

Shanghai Pu Dong – Phuket 17FEB20 – 28MAR20 Reduce from 2 to 1 daily

Shanghai Pu Dong – Seoul Incheon Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 16FEB20 6 weekly

17FEB20 – 27FEB20 Cancelled (EXCEPT 19FEB20)

28FEB20 – 04MAR20 4 weekly

05MAR20 – 08MAR20 Cancelled

09MAR20 – 14MAR20 5 weekly

15MAR20 – 28MAR20 Cancelled



Shanghai Pu Dong – Tokyo Haneda 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Shanghai Pu Dong – Toyama 09FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Shanghai Pu Dong – Xi’An – Budapest 07FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Wenzhou – Bangkok 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Wenzhou – Nagoya 01FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Wenzhou – Shizuoka 03FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Zhengzhou – Phuket 03FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled