Sichuan Airlines Feb/Mar 2020 International service changes as of 21FEB20

Sichuan Airlines during the month of February and March 2020 is adjusting International operation. The following is latest update as of 21FEB20.



Chengdu – Auckland 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Chengdu – Bangkok 15FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Chengdu – Cairo 12FEB20 – 27FEB20 2 weekly cancelled

Chengdu – Cam Ranh/Nha Trang 01FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Chengdu – Chiang Mai 08FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Chengdu – Chiang Rai 3 weekly unchanged

Chengdu – Dubai 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Chengdu – Guangzhou – Saipan 01FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Chengdu – Guiyang – Melbourne 13FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Chengdu – Hangzhou – Los Angeles 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Chengdu – Hanoi 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Chengdu – Helsinki – Copenhagen 11FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Chengdu – Ho Chi Minh City 10FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Chengdu – Istanbul 12FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Chengdu – Jinan – Los Angeles 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Chengdu – Krabi 02FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Chengdu – Lhasa – Kathmandu 10FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Chengdu – Melbourne 10FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Chengdu – Osaka Kansai 17FEB20 – 20MAR20 4 weekly cancelled

Chengdu – Phuket 12FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Chengdu – Prague 10FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Chengdu – Rome 31JAN20 – 28APR20 3 weekly cancelled

Chengdu – St. Petersburg 01FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Chengdu – Sapporo New Chitose 14FEB20 – 28MAR20 1 weekly cancelled

Chengdu – Seoul Incheon 16FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Chengdu – Shanghai Pu Dong – Saipan 03FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Chengdu – Shenyang – Vancouver 1 weekly service unchanged

Chengdu – Singapore 10FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Chengdu – Tel Aviv 03FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Chengdu – Tokyo Narita Reduce from 7 weekly to following

15FEB20 – 24FEB20 Cancelled (originally cancelled until 19MAR20)

25FEB20 – 19MAR20 2 weekly

20MAR20 – 28MAR20 5 weekly (originally scheduled 4 weekly)



Chengdu – Vancouver 12FEB20 – 05MAR20 2 weekly cancelled

Chengdu – Yangon 03FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Chengdu – Yinchuan – Dubai 01FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Chongqing – Cam Ranh/Nha Trang 03FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Chongqing – Cebu 03FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Chongqing – Phuket 03FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Chongqing – Sydney 10FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Guangzhou – Cam Ranh/Nha Trang 03FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Guangzhou – Chiang Rai 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Kunming – Mandalay 11FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Kunming – Vientiane 17FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Nanning – Ho Chi Minh City 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Nanning – Osaka Kansai 03FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Wuyishan – Bangkok 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Xi’An – Chiang Mai 13FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Xi’An – Ho Chi Minh City 05FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Xi’An – Osaka Kansai 07FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Xi’An – Shizuoka 03FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Xi’An – Yangon 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Yantai – Cheongju 06FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled