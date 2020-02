Various Chinese carriers Feb/Mar 2020 International service changes as of 21FEb20

Various Chinese carriers in the last few days gradually filed International service changes for the month of February and March 2020. Planned adjustment as of 21FEB20 as follows.



This list excludes following carriers: Air China, Beijing Capital, China Eastern, China Southern, Hainan Airlines, Juneyao Airlines, Qingdao Airlines, Shandong Airlines, Shanghai Airlines, Sichuan Airlines, Spring Airlines, Tianjin Airlines and Xiamen Air. 9 Air also excluded due to incomplete schedule update for International service.



Chengdu Airlines

Chengdu – Koh Samui 09FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Harbin – Vladivostok 08FEB20 – 01MAR20 2 weekly cancelled (Sole International route operated by ARJ21-700 aircraft, reservation is not available for March on airline’s website)



China Express Airlines

Chongqing – Luang Prabang 01FEB20 – 05MAR20 1 weekly cancelled

Chongqing – Vientiane 03FEB20 – 29FEB20 2 weekly cancelled

Tianjin – Mandalay 02FEB20 – 02MAR20 3 weekly cancelled

Zhanjiang – Bangkok Don Mueang 03FEB20 – 29FEB20 3 weekly cancelled

Zhanjiang – Phnom Penh 02FEB20 – 29FEB20 3 weekly cancelled

Zhengzhou – Mandalay 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled



China United Airlines

Beijing Daxing – Yantai – Fukuoka 17FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Beijing Daxing – Yantai – Shizuoka 04FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

China West Air

Chongqing – Osaka Kansai 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Chongqing – Phuket 03FEB20 – 29FEB20 4 weekly cancelled



Chongqing Airlines

Chongqing – Colombo 08FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Chongqing – Hanoi 10FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Chongqing – Ho Chi Minh City 10FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Chongqing – Singapore 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled



Donghai Airlines

Nantong – Jeju 08FEB20 – 29FEB20 4 weekly cancelled

Nantong – Macau 03FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Shenzhen – Darwin 02FEB20 – 10MAR20 2 weekly cancelled

Shenzhen – Hai Phong 02FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Shenzhen – Mandalay 06FEB20 – 28MAR20 1 weekly cancelled

Shenzhen – Nay Pyi Taw 01FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Shenzhen – Utapao 01FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Shenzhen – Van Don 01FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Wanxian – Utapao 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled



GX Airlines (Guangxi Beibu Gulf Airlines)

Luoyang – Hanoi 03FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Nanning – Bangkok 1 daily unchanged

Nanning – Hanoi 03FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Nanning – Singapore Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 22FEB20 Cancelled

23FEB20 – 02MAR20 4 weekly



Kunming Airlines

Kunming – Bangkok Reduce from 11 weekly to

10FEB20 – 15FEB20 Cancelled

16FEB20 – 25FEB20 3 weekly

26FEB20 – 28MAR20 4 weekly



Kunming – Phuket Reduce from 7 weekly to

08FEB20 – 17MAR20 Cancelled

18MAR20 – 28MAR20 3 weekly



Kunming – Yangon 02FEB20 – 17MAR20 3 weekly cancelled



Loong Air

Chengdu – Tashkent 08FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Haikou – Clark 19FEB20 – 28MAR20 Planned 3 weekly cancelled

Hangzhou – Clark 19FEB20 – 28MAR20 Planned 3 weekly cancelled

Hangzhou – Jeju 03FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Hangzhou – Nagoya 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Ningbo – Kalibo 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Ningbo – Yangyang 01FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Wenzhou – Jeju 02FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Xi’An – Cam Ranh/Nha Trang 02FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Xi’An – Kota Kinabalu 03FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Xi’An – Nagoya 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Xi’An – Tashkent 10FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Xi’An – Utapao 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled



Lucky Air

Chengdu – Bangkok 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Kunming – Bandar Seri Begawan 05FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Kunming – Bangkok Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 02MAR20 Cancelled

03MAR20 – 28MAR20 3 weekly



Kunming – Cam Ranh/Nha Trang 01FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Kunming – Cebu 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Kunming – Chiang Mai 18FEB20 – 28MAR20 Reduce from 7 to 3 weekly

Kunming – Luang Prabang 03FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Kunming – Phuket 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Kunming – St. Petersburg 02FEB20 – 28MAR20 1 weekly cancelled

Kunming – Vientiane 01FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Lijiang – Bangkok 03FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Lijiang – Kuala Lumpur 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Xuzhou – Osaka Kansai 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled



Okay Airways

Changsha – Cam Ranh/Nha Trang 03FEB20 – 28MAR20 6 weekly cancelled

Changsha – Jeju 01FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Changsha – Kalibo 03FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Ganzhou – Utapao 03FEB20 – 28MAR20 3 4 weekly cancelled

Hangzhou – Kalibo 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Tianjin – Jeju 02FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Tianjin – Osaka Kansai 03FEB20 – 28MAR20 7 weekly cancelled

Tianjin – Sapporo New Chitose 02FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Tianjin – Tokyo Haneda 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Ruili Airlines

Jinghong – Chiang Mai 17FEB20 – 08MAR20 Reduce from 4 to 3 weekly

Jinghong – Chiang Rai 18FEB20 – 10MAR20 Reduce from 3 to 2 weekly

Kunming – Hai Phong 02FEB20 – 29FEB20 4 weekly cancelled

Kunming – Ho Chi Minh City 02FEB20 – 29FEB20 3 weekly cancelled

Kunming – Sihanoukville 10FEB20 – 29FEB20 Reduce from 7 to 4 weekly

Mangshi – Mandalay 20FEB20 – 29FEB20 737-700 replaces -800, 3 weekly

Mangshi – Yangon 10FEB20 – 29FEB20 4 weekly cancelled



Shenzhen Airlines

Beijing Capital – Osaka Kansai Reduce from 7 weekly to

24FEB20 – 15MAR20 1-2 weekly

17MAR20 – 28MAR20 2-4 weekly



Guangzhou – Phnom Penh 04FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Nanchang – Osaka Kansai 03FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Nantong – Nagoya 03FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Nantong – Osaka Kansai 20FEB20 – 28MAR20 7 weekly cancelled

Shenzhen – Bangkok 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 3 to 1 daily

Shenzhen – Jeju 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Shenzhen – Hanoi 09FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shenzhen – Kuala Lumpur 04FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shenzhen – London Heathrow 21FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Shenzhen – Osaka Kansai Reduce from 14 weekly to

17FEB2 – 22FEB20 4 weekly

23FEB20 – 13MAR20 Cancelled (Except 01MAR20)

14MAR20 – 28MAR20 3 weekly



Shenzhen – Penang 08FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Shenzhen – Phnom Penh 17FEB20 – 28MAR20 Reduce from 7 to 4 weekly

Shenzhen – Phuket 03FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shenzhen – Seoul Incheon Reduce from 14 weekly to

10FEB20 – 21FEB20 3 weekly

22FEB20 – 29FEB20 Cancelled

01MAR20 – 15MAR20 3 weekly

16MAR20 – 28MAR20 7 weekly



Shenzhen – Singapore Reduce from 14 weekly to

03FEB20 – 09FEB20 4 weekly

10FEB20 – 16MAR20 Cancelled

17MAR20 – 28MAR20 2 weekly



Shenzhen – Tokyo Narita Reduce from 7 weekly to (737-800 replaces A330)

09FEB20 – 16FEB20 3 weekly

21FEB20 – 25FEB20 2 weekly

26FEB20 – 13MAR20 Cancelled

14MAR20 – 28MAR20 2 weekly



Wuxi – Nagoya 08FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Wuxi – Osaka Kansai Reduce from 21 weekly to

03FEB20 – 16FEB20 6 weekly

17FEB20 – 24FEB20 4 weekly

26FEB20 – 15MAR20 2 weekly

16MAR20 – 28MAR20 4 weekly



Wuxi – Sapporo New Chitose 08FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled



Tibet Airlines

Jinan – Helsinki 03FEB20 – 28MAR20 1 weekly cancelled

Xi’An – Kathmandu 03FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Xi’An – Koh Samui 03FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled



Urumqi Air

Urumqi – Lanzhou – Cam Ranh/Nha Trang 30JAN20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Urumqi – Jinan – Nagoya 03FEB20 – 29FEB20 4 weekly cancelled

Urumqi – Wuhan – Singapore 27JAN20 – 28MAR20 4 weekly cancelled