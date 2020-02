IndiGo S20 International Expansion as of 24FEB20

Indian low-cost carrier IndiGo in summer 2020 season continues to expand International network, including revised service launch for Chengdu in Mainland China. Latest service launch as follows.



Bangalore – Doha eff 15MAR20 1 daily A320

6E1724 BLR0320 – 0500DOH 320 D

6E1723 DOH2005 – 0240+1BLR 320 D



Bangalore – Jeddah eff 29MAR20 1 daily A320

6E1844 BLR1920 – 2250JED 320 D

6E1845 JED1620 – 0050+1BLR 320 D



Delhi – Dammam eff 10MAR20 1 daily A320 (Following schedule from 29MAR20)

6E1224 DEL2140 – 2350DMM 320 D

6E1223 DMM0035 – 0720DEL 320 D



Hyderabad – Singapore eff 15APR20 1 daily A320

6E1213 HYD1950 – 0315+1SIN 320 D

6E1218 SIN0415 – 0635HYD 320 D



Kozhikode – Riyadh eff 20MAR20 1 daily A320 (Following schedule from 31MAR20)

6E1025 CCJ0410 – 0650RUH 320 D

6E1026 RUH0750 – 1530CCJ 320 D



Mumbai – Chengdu eff 15JUN20 1 daily A320 (Previously scheduled from 15MAR20)

6E1027 BOM1925 – 0320+1CTU 320 D

6E1028 CTU0420 – 0755BOM 320 D



Mumbai – Kathmandu eff 25JUN20 1 daily A320

6E1301 BOM1020 – 1315KTM 320 D

6E1302 KTM1415 – 1650BOM 320 D



Planned service has been cancelled, as reservation is not available

Ahmedabad – Dammam eff 10MAR20 1 daily A320

Kolkata – Doha eff 01MAR20 1 daily A320



Previously reported new routes:

Delhi – Bangkok eff 29MAR20 1 daily A320

Kozhikode – Jeddah eff 29MAR20 1 daily A320

Kozhikode – Dammam eff 10MAR20 1 daily A320

Mumbai – Dammam eff 07MAR20 1 daily A320

Thiruvananthapuram – Dammam eff 07MAR20 1 daily A320