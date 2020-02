Eastar Jet / Jeju Air / T'Way Air Feb/Mar 2020 Asia service changes as of 25FEB20

Korean carriers Eastar Jet, Jeju Air and T’Way Air has filed additional changes to its Asia service for February and March 2020. Planned service adjustment as of 25FEB20 as follows.

Eastar Jet

Busan – Bangkok 15MAR20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Busan – Hualien 21FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Busan – Kota Kinabalu 24FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Busan – Taipei Taoyuan 17FEB20 – 28MAR20 5 weekly cancelled

Cheongju – Taipei Taoyuan Reduce from 7 weekly to

16FEB20 – 24FEB20 3 weekly

25FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Jeju – Hong Kong 03MAR20 – 29MAR20 3 weekly cancelled

Jeju – Taipei Taoyuan 17FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Seoul Gimpo – Taipei Song Shan 27FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Seoul Incheon – Bangkok 24FEB20 – 28MAR20 Reduce from 18 to 7 weekly

Seoul Incheon – Cam Ranh/Nha Trang 29FEB20 – 28MAR20 2 daily cancelled (Previous plan: 1 daily in March)

Seoul Incheon – Da Nang Reduce from 3 daily to

13FEB20 – 15FEB20 2 daily

16FEB20 – 28MAR20 1 daily



Seoul Incheon – Hualien 18FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Seoul Incheon – Kaohsiung 26FEB20 – 27MAR20 4 weekly cancelled

Seoul Incheon – Kota Kinabalu Reduce from 9 weekly to

25FEB20 – 01MAR20 2 weekly

02MAR20 – 15MAR20 Cancelled

16MAR20 – 19MAR20 7 weekly



Seoul Incheon – Puerto Princesa Reduce from 7 weekly to

21FEB20 – 28FEB20 3 weekly

29FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Seoul Incheon – Taipei Taoyuan 26FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Jeju Air

Reservation for March not available for flights to Macau and Taiwan.

Busan – Cebu 01MAR20 – 28MAR20 Reduce from 7 to 4 weekly

Busan – Guam 01MAR20 – 28MAR20 Reduce from 7 to 4 weekly

Busan – Taipei Taoyuan 26FEB20 – 01MAR20 Reduce from 14 weekly to 4 weekly

Cheongju – Taipei Taoyuan 16FEB20 – 29FEB20 2 weekly

Daegu – Cebu 01MAR20 – 28MAR20 Reduce from 7 to 4 weekly

Daegu – Da Nang 17FEB20 – 15MAR20 Reduce from 7 to 3 weekly

Daegu – Taipei Taoyuan Reduce from 7 weekly to

11FEB20 – 22FEB20 3 weekly

23FEB20 – 29FEB20 Cancelled



Jeju – Kaohsiung 25FEB20 – 29FEB20 2 weekly cancelled

Jeju – Taipei Taoyuan 26FEB20 – 29FEB20 2 weekly cancelled

Muan – Taipei Taoyuan Reduce from 5 weekly to

11FEB20 – 23FEB20 3 weekly

24FEB20 – 29FEB20 Cancelled



Seoul Incheon – Cebu 01MAR20 – 07MAR20 Reduce from 2 to 1 daily

Seoul Incheon – Clark 01MAR20 – 28MAR20 Reduce from 7 to 4 weekly

Seoul Incheon – Guam 02MAR20 – 28MAR20 Reduce from 14 to 11 weekly

Seoul Incheon – Kaohsiung Reduce from 7 weekly to

23FEB20 – 26FEB20 5 weekly

27FEB20 – 29FEB20 Cancelled



Seoul Incheon – Macau 01MAR20 – 28MAR20 Reduce from 2 to 1 daily

Seoul Incheon – Saipan 01MAR20 – 28MAR20 Reduce from 14 to 5 weekly

Seoul Incheon – Taipei Taoyuan 26FEB20 – 29FEB20 Reduce from 7 to 3 weekly

T’Way Air

Busan – Da Nang 24FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Busan – Hanoi 18FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Busan – Kaohsiung 26FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Busan – Osaka Kansai 26FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Busan – Taichung 18FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Busan – Vientiane 15FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Daegu – Bangkok 17FEB20 – 28MAR20 7 weekly cancelled

Daegu – Cam Ranh/Nha Trang 21FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Daegu – Cebu 26FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Daegu – Da Nang 18FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Daegu – Fukuoka 25FEB20 – 28MAR20 7 weekly cancelled (Previous plan: Reduce from 7 to 4 weekly from 03MAR20)

Daegu – Guam 25FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Daegu – Hanoi 18FEB20 – 11MAR20 1 daily cancelled

Daegu – Kalibo 21FEB20 – 08MAR20 6 weekly cancelled

Daegu – Osaka Kansai 26FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Daegu – Taipei Taoyuan 21FEB20 – 28MAR20 12 weekly cancelled

Daegu – Tokyo Narita 26FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Daegu – Vientiane 20FEB20 – 01MAR20 2 weekly cancelled

Jeju – Osaka Kansai 01MAR20 – 11MAR20 Reduce from 7 to 5 weekly

Seoul Gimpo – Taipei Song Shan 28FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Seoul Incheon – Bangkok 29FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled (Previous plan: Reduce from 7 to 5 weekly)

Seoul Incheon – Cam Ranh/Nha Trang 01MAR20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Seoul Incheon – Chiang Mai 12FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Seoul Incheon – Clark 25FEB20 – 08MAR20 4 weekly cancelled

Seoul Incheon – Da Nang 17FEB20 – 28MAR20 2 daily cancelled

Seoul Incheon – Hanoi 18FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Seoul Incheon – Hong Kong 29FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Seoul Incheon – Kalibo 28FEB20 – 28MAR20 Reduce from 7 to 4 weekly

Seoul Incheon – Kaohsiung 01MAR20 – 28MAR20 1 daily cancelled (Previous plan: Reduce from 7 to 5 weekly)

Seoul Incheon – Okinawa 29MAR20 – 05APR20 1 daily cancelled

Seoul Incheon – Saipan 01MAR20 – 28MAR20 Reduce from 14 to 5 weekly

Seoul Incheon – Taichung 27FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Seoul Incheon – Vientiane 22FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled