United Airlines March/April 2020 Asia service changes as of 28FEB20

United Airlines during the weekend of 28FEB20’s schedule update filed service changes to Asia, mainly North East Asia and Singapore. Planned service reduction in March and April 2020 as follows.



Chicago O’Hare – Beijing Capital 05FEB20 – 30APR20 1 daily cancelled

Chicago O’Hare – Shanghai Pu Dong 05FEB20 – 30APR20 1 daily cancelled

Chicago O’Hare – Tokyo Narita 08MAR20 – 27MAR20 1 daily cancelled (Planned Chicago O’Hare – Tokyo Haneda from 28MAR20 unchanged)

Honolulu – Tokyo Narita 28MAR20 – 24APR20 787-8 replaces 777-200ER, 1 daily

Houston – Tokyo Narita 08MAR20 – 24APR20 1 daily cancelled

Los Angeles – Shanghai Pu Dong 05FEB20 – 30APR20 1 daily cancelled

Los Angeles – Tokyo Narita 08MAR20 – 24APR20 1 daily cancelled

Newark – Beijing Capital 05FEB20 – 23APR20 1 daily cancelled

Newark – Hong Kong 07FEB20 – 30APR20 1 daily (UA to operate 1 daily upon service resumption)

Newark – Shanghai Pu Dong 05FEB20 – 30APR20 1 daily cancelled

Newark – Tokyo Narita 28MAR20 – 24APR20 Reduce from 7 to 5 weekly

San Francisco – Chengdu 05FEB20 – 30APR20 3 weekly cancelled

San Francisco – Hong Kong 08FEB20 – 30APR20 2 daily cancelled

San Francisco – Osaka Kansai 28MAR20 – 24APR20 Reduce from 7 to 5 weekly

San Francisco – Seoul Incheon 08MAR20 – 29APR20 Reduce from 7 weekly (12 weekly from 29MAR20) to 3 weekly

San Francisco – Shanghai Pu Dong 05FEB20 – 30APR20 2 daily cancelled

San Francisco – Singapore 08MAR20 – 02APR20 Reduce from 2 to 1 daily

San Francisco – Taipei Taoyuan 01MAR20 – 30APR20 787-9 replaces 777-300ER (Previously scheduled until 27MAR20)

Washington Dulles – Beijing Capital 05FEB20 – 30APR20 1 daily cancelled