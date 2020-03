AirAsia Group Feb/Mar 2020 International service changes as of 01MAR20

AirAsia Group in the last few weeks gradually filed service reductions for on international flights, for the month of February and March 2020. Planned service changes as of 01MAR20 as follows.



AirAsia

Ipoh – Singapore Reduce from 7 weekly to

24FEB20 – 01MAR20 4 weekly

02MAR20 – 28MA20 5 weekly



Johor Bahru – Guangzhou Reduce from 7 weekly to

11FEB20 – 15FEB20 3 weekly

16FEB20 – 27MAR20 Cancelled



Kota Kinabalu – Guangzhou 16FEB20 – 27MAR20 7 weekly cancelled

Kota Kinabalu – Hangzhou Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 16FEB20 3 weekly

17FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Kota Kinabalu – Hong Kong Reduce from 14 weekly to

03FEB20 – 16FEB20 7 weekly

17FEB20 – 29FEB20 3 weekly

01MAR20 – 28MAR20 Cancelled



Kota Kinabalu – Kunming Reduce from 4 weekly to

10FEB20 – 16FEB20 2 weekly

17FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Kota Kinabalu – Macau Reduce from 4 weekly to

10FEB20 – 14FEB20 3 weekly

15FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Kota Kinabalu – Shenzhen Reduce from 14 weekly to

10FEB20 – 16FEB20 7 weekly

17FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Kota Kinabalu – Singapore Reduce from 14 weekly to

24FEB20 – 29FEB20 7 weekly

04MAR20 – 28MAR20 7 weekly



Kota Kinabalu – Wuhan 24JAN20 – 28MAR20 1 daily service cancelled

Kuala Lumpur – Bandar Seri Begawan Reduce from 14 weekly to

02MAR20 – 13MAR20 11 weekly

14MAR20 – 20MAR20 12 weekly

21MAR20 – 28MAR20 11 weekly



Kuala Lumpur – Guangzhou Reduce from 25 weekly to

09FEB20 – 15FEB20 22 weekly

16FEB20 – 22FEB20 10 weekly

23FEB20 – 29FEB20 8 weekly

01MAR20 – 07MAR20 9 weekly

08MAR20 – 21MAR20 7 weekly

22MAR20 – 28MAR20 8 weekly



Kuala Lumpur – Guilin 16FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Kuala Lumpur – Hong Kong Reduce from 21 weekly to

16FEB20 – 22FEB20 8 weekly

23FEB20 – 07MAR20 8 weekly

08MAR20 – 28MAR20 7 weekly



Kuala Lumpur – Kunming Reduce from 10 weekly to

09FEB20 – 15FEB20 6 weekly

16FEB20 – 01MAR20 4 weekly

02MAR20 – 27MAR20 Cancelled



Kuala Lumpur – Macau Reduce from 21 weekly to

02FEB20 – 08FEB20 17 weekly

09FEB20 – 15FEB20 14 weekly

16FEB20 – 22FEB20 9 weekly

23FEB20 – 29FEB20 7 weekly

01MAR20 – 28MAR20 4 weekly



Kuala Lumpur – Nanning Reduce from 7 weekly to

17FEB20 – 22FEB20 3 weekly

23FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Kuala Lumpur – Quanzhou Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 17FEB20 4 weekly

18FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Kuala Lumpur – Shantou Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 15FEB20 4 weekly

18FEB20 – 23FEB20 3 weekly

24FEB20 – 01MAR20 4 weekly

02MAR20 – 28MAR20 Cancelled



Kuala Lumpur – Shenzhen Reduce from 25 weekly to

09FEB20 – 15FEB20 18 weekly

16FEB20 – 22FEB20 5 weekly

23FEB20 – 07MAR20 4 weekly

08MAR20 – 21MAR20 3 weekly

22MAR20 – 28MAR20 5 weekly



Kuala Lumpur – Siem Reap Reduce from 11 weekly to

16FEB20 – 22FEB20 9 weekly

23FEB20 – 07MAR20 8 weekly

08MAR20 – 21MAR20 9 weekly

22MAR20 – 28MAR20 8 weekly



Kuala Lumpur – Sihanoukville 24FEB20 – 28MAR20 Reduce from 7 to 4 weekly

Kuala Lumpur – Singapore Reduce from 59 weekly to

16FEB20 – 22FEB20 53 weekly

23FEB20 – 29FEB20 46 weekly

01MAR20 – 07MAR20 51 weekly

08MAR20 – 14MAR20 47 weekly

15MAR20 – 21MAR20 52 weekly

22MAR20 – 28MAR20 49 weekly



Kuala Lumpur – Vientiane Reduce from 3 weekly to

03MAR20 – 10MAR20 2 weekly

21MAR20 – 28MAR20 2 weekly



Kuala Lumpur – Yangon 02MAR20 – 28MAR20 Reduce from 2 to 1 daily

Kuching – Singapore Reduce from 12 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 8 weekly

01MAR20 – 07MAR20 9 weekly

08MAR20 – 28MAR20 7 weekly



Langkawi – Singapore Reduce from 10 weekly to

01MAR20 – 07MAR20 8 weekly

08MAR20 – 28MAR20 7 weekly



Penang – Singapore Reduce from 35 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 23 weekly

01MAR20 – 07MAR20 27 weekly

08MAR20 – 28MAR20 21 weekly



AirAsia Japan

Nagoya – Taipei Taoyuan Reduce from 7 weekly to

08MAR20 – 14MAR20 6 weekly

15MAR20 – 28MAR20 5 weekly



AirAsia X

Kuala Lumpur – Beijing Capital Reduce from 7 weekly to

17FEB20 – 23FEB20 3 weekly

27FEB20 – 01MAR20 5 weekly

02MAR20 – 19MAR20 2 weekly

20MAR20 – 28MAR20 4 weekly



Kuala Lumpur – Busan 01MAR20 – 21MAR20 Reduce from 7 weekly to 5 weekly

Kuala Lumpur – Changsha Reduce from 4 weekly to

09FEB20 – 17FEB20 3 weekly

18FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Kuala Lumpur – Chengdu Reduce from 7 weekly to

17FEB20 – 04MAR20 3-4 weekly

05MAR20 – 28MAR20 Cancelled



Kuala Lumpur – Chongqing Reduce from 4 weekly to

10FEB20 – 29FEB20 2 weekly

01MAR20 – 28MAR20 Cancelled (Except 01MAR20)



Kuala Lumpur – Hangzhou 17FEB20 – 28MAR20 6 weekly cancelled

Kuala Lumpur – Jeju 03MAR20 – 14MAR20 Reduce from 4 to 2 weekly

Kuala Lumpur – Lanzhou 20FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Kuala Lumpur – Seoul Incheon Reduce from 18 weekly to

01MAR20 – 07MAR20 12 weekly

08MAR20 – 14MAR20 13 weekly

15MAR20 – 21MAR20 15 weekly



Kuala Lumpur – Shanghai Pu Dong Reduce from 11 weekly to

09FEB20 – 15FEB20 10 weekly

16FEB20 – 22FEB20 3 weekly

23FEB20 – 29FEB20 5 weekly

01MAR20 – 14MAR20 3 weekly

15MAR20 – 28MAR20 7 weekly



Kuala Lumpur – Taipei Taoyuan – Okinawa 02MAR20 – 25MAR20 Reduce from 4 to 2 weekly

Kuala Lumpur – Taipei Taoyuan – Osaka Kansai 29FEB20 – 28MA20 Reduce from 4 to 3 weekly

(Overall Kuala Lumpur – Taipei Taoyuan sector reduces from 14 to 11 weekly)

Kuala Lumpur – Tianjin 17FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Kuala Lumpur – Wuhan 24JAN20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Kuala Lumpur – Xi’An Reduce from 7 weekly to

17FEB20 – 21FEB20 2 weekly

22FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Selected service to China showing flights operating on 01MAR20, based on schedule listing.



Indonesia AirAsia

Bandung – Singapore Reduce from 10 weekly to

16FEB20 – 22FEB20 8 weekly

23FEB20 – 29FEB20 6 weekly

01MAR20 – 07MAR20 4 weekly

08MAR20 – 14MAR20 7 weekly

15MAR20 – 28MAR20 6 weekly



Denpasar – Singapore Reduce from 28 weekly to

16FEB20 – 22FEB20 23 weekly

23FEB20 – 29FEB20 20 weekly

01MAR20 – 07MAR20 22 weekly

08MAR20 – 14MAR20 23 weekly

15MAR20 – 21MAR20 25 weekly

22MAR20 – 28MAR20 Reduce from 23 to 20 weekly (Due to Nyepi Silent Day)



Jakarta – Singapore Reduce from 28 weekly to

16FEB20 – 22FEB20 22 weekly

23FEB20 – 29FEB20 21 weekly

01MAR20 – 07MAR20 23 weekly

08MAR20 – 14MAR20 26 weekly

15MAR20 – 21MAR20 27 weekly

22MAR20 – 28MAR20 26 weekly



Yogyakarta – Singapore Reduce from 7 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 4 weekly

01MAR20 – 07MAR20 5 weekly

08MAR20 – 14MAR20 6 weekly



Philippines AirAsia

Cebu – Kaohsiung 10FEB20 – 29FEB20 3 weekly cancelled

Cebu – Macau 02FEB20 – 04MAY20 3 weekly cancelled

Cebu – Shenzhen eff 02FEB20 – 04MAY20 3 weekly service cancelled

Cebu – Taipei Taoyuan 10FEB20 – 29FEB20 3 4 weekly cancelled

Clark – Kaohsiung 10FEB20 – 29FEB20 3 3 weekly cancelled

Clark – Taipei Taoyuan 10FEB20 – 29FEB20 3 4 weekly cancelled

Kalibo – Shanghai Pu Dong 02FEB20 – 04MAY20 1 daily service cancelled

Kalibo – Taipei Taoyuan 10FEB20 – 29MAR20 3 weekly cancelled

Manila – Guangzhou Service reduce from 7 weekly to

02FEB20 – 27MAR20 Cancelled

28MAR20 – 30APR20 4 weekly



Manila – Hong Kong eff 02FEB20 – 29MAR20 1 daily service cancelled

Manila – Kaohsiung 10FEB20 – 19FEB20 3 weekly cancelled

Manila – Macau 02FEB20 – 30MAR20 1 daily service cancelled

Manila – Shanghai Pu Dong 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly service cancelled

Manila – Shenzhen 02FEB20 – 28MAR20 4 weekly service cancelled

Manila – Taipei Taoyuan Reduce from 14 weekly to

10FEB20 – 19FEB20 Cancelled

20FEB20 – 23FEB20 7 weekly



Thai AirAsia

Bangkok Don Mueang – Changsha Reduce from 7 weekly to

17FEB20 – 29FEB20 3 weekly

01MAR20 – 28MAR20 Cancelled



Bangkok Don Mueang – Chengdu Reduce from 7 weekly to

11FEB20 – 18FEB20 6 weekly

19FEB20 – 01MAR20 4 weekly

02MAR20 – 28MAR20 Cancelled (Previous plan: 4 weekly)



Bangkok Don Mueang – Chongqing Reduce from 14 weekly to

10FEB20 – 24FEB20 7 weekly

25FEB20 – 01MAR20 5 weekly

02MAR20 – 28MAR20 Cancelled



Bangkok Don Mueang – Guangzhou 16FEB20 – 28MAR20 Reduce from 2 to 1 daily

Bangkok Don Mueang – Hangzhou Reduce from 14 weekly to

03FEB20 – 10FEB20 7 weekly

11FEB20 – 28MAR20 Cancelled (Previous plan: 7 weekly)



Bangkok Don Mueang – Hong Kong Reduce from 25 weekly to

09FEB20 – 15FEB20 22 weekly

16FEB20 – 22FEB20 20 weekly

23FEB20 – 29FEB20 13 weekly

01MAR20 – 07MAR20 9 weekly

08MAR20 – 28MAR20 7 weekly



Bangkok Don Mueang – Kunming Reduce from 14 weekly to

16FEB20 – 01MAR20 7 weekly

02MAR20 – 16MAR20 3 weekly

17MAR20 – 28MAR20 7 weekly



Bangkok Don Mueang – Macau Reduce from 28 weekly to

17FEB20 – 24FEB20 7 weekly

25FEB20 – 29FEB20 Cancelled

01MAR20 – 27MAR20 3 weekly



Bangkok Don Mueang – Nanjing 17FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Bangkok Don Mueang – Ningbo Reduce from 3 weekly to

09FEB20 – 15FEB20 2 weekly

16FEB20 – 28AMR20 Cancelled



Bangkok Don Mueang – Quanzhou 03FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Bangkok Don Mueang – Sanya 03FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Bangkok Don Mueang – Shantou Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 17FEB20 4 weekly

18FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Bangkok Don Mueang – Singapore Reduce from 35 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 29 weekly

01MAR20 – 07MAR20 31 weekly

08MAR20 – 28MAR20 28 weekly



Bangkok Don Mueang – Tunxi 09FEB20 – 28MAR20 1 weekly cancelled

Bangkok Don Mueang – Wuhan 24JAN20 – 28MAR20 2 daily cancelled

Bangkok Don Mueang – Xi’An Reduce from 14 weekly to

17FEB20 – 01MAR20 7 weekly

02MAR20 – 28MAR20 Cancelled



Chiang Mai – Beijing Capital Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 01MAR20 4 weekly

02MAR20 – 28MAR20 Cancelled



Chiang Mai – Chengdu 01FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Chiang Mai – Hong Kong Reduce from 7 weekly to

17FEB20 – 01MAR20 4 weekly

02MAR20 – 28MAR20 Cancelled



Chiang Mai – Macau 17FEB20 – 28MAR20 7 weekly cancelled

Chiang Mai – Nanchang 16FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Chiang Mai – Quanzhou 03FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Chiang Mai – Sanya 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Chiang Mai – Shenzhen 17FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Chiang Rai – Hangzhou 10FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Chiang Rai – Shenzhen 01MAR20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Phuket – Guiyang 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Phuket – Hong Kong Reduce from 7 weekly to

17FEB20 – 23FEB20 3 weekly (Previous plan: 6)

24FEB20 – 28FEB20 2 weekly (Previous plan: 6)

01MAR20 – 28MAR20 Cancelled (Previous plan: 5 weekly)



Phuket – Macau 17FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Phuket – Singapore Reduce from 7 weekly to

24FEB20 – 01MAR20 5 weekly

02MAR20 – 28MAR20 3 weekly



Phuket – Wuhan 24JAN20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Utapao – Guiyang 03FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Utapao – Haikou 03FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Thai AirAsia X

Bangkok Don Mueang – Nagoya 02MAR20 – 28MAR20 Reduce from 7 to 5 weekly

Bangkok Don Mueang – Nanchang 09FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Bangkok Don Mueang – Seoul Incheon Reduce from 21 weekly to

01MAR20 – 07MAR20 19 weekly

08MAR20 – 21MAR20 14 weekly

22MAR20 – 28MAR20 16 weekly



Bangkok Don Mueang – Shanghai Pu Dong Reduced from 7 weekly to

10FEB20 – 22FEB20 4 weekly

24FEB20 – 01MAR20 3 weekly

02MAR20 – 28MAR20 Cancelled