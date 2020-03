EVA Air / UNI Air Feb/Mar 2020 network changes as of 04MAR20

EVA Air and subsidiary UNI Air has filed service changes for the month of February 2020, which sees various service reductions. The following comparison is based on frequency listing as of 13JAN20 vs 01MAR20 in the OAG (as of 04MAR20 in the GDS on selected routes with further cuts).



Majority of service reduction focuses on the month of March 2020, while service adjustment for Mainland China, Hong Kong and Macau is effective until late-April 2020.



EVA Air

Bangkok – London Heathrow 08MAR20 – 04APR20 Reduce from 7 to 6 weekly

Bangkok – Vienna 15MAR20 – 28MAR20 Reduce from 4 to 3 weekly

Kaohsiung – Fukuoka Reduce from 5 weekly to

23FEB20 – 07MAR20 1 weekly

08MAR20 – 14MAR20 4 weekly



Kaohsiung – Guangzhou 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Kaohsiung – Macau 13FEB20 – 28MAR20 11 weekly cancelled

Kaohsiung – Ningbo 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Kaohsiung – Osaka Kansai Reduce from 7 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 4 weekly

01MAR20 – 07MAR20 2 weekly

08MAR20 – 21MAR20 3 weekly

22MAR20 – 28MAR20 6 weekly



Kaohsiung – Seoul Incheon 01MAR20 – 29MAR20 1 daily cancelled

Kaohsiung – Shanghai Pu Dong Reduce from 5 weekly to

10FEB20 – 29FEB20 2 weekly

01MAR20 – 30APR20 3 weekly



Kaohsiung – Tokyo Narita Reduce from 7 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 4 weekly

01MAR20 – 07MAR20 Cancelled (1 flight on 01MAR20)

08MAR20 – 14MAR20 5 weekly (Service resumes on 10MAR20)



02MAR20 – 09MAR20 1 daily cancelled

Taichung – Macau 14FEB20 – 28MAR20 7 weekly cancelled

Taichung – Seoul Incheon 01MAR20 – 31MAR20 2 weekly cancelled

Taipei Song Shan – Chongqing 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taipei Song Shan – Seoul Gimpo Reduce from 4 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 3 weekly

01MAR20 – 31MAR20 Cancelled (1 flight on 01MAR20)



Taipei Song Shan – Shanghai Hongqiao 10FEB20 – 30APR20 6 weekly service unchanged

Taipei Song Shan – Tianjin 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taipei Song Shan – Tokyo Haneda Reduce from 14 weekly to

01MAR20 – 14MAR20 8 weekly

15MAR20 – 21MAR20 10 weekly



Taipei Taoyuan – Aomori 26FEB20 – 10MAR20 5 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Bangkok Reduce from 28 weekly to

23FEB20 – 07MAR20 27 weekly

08MAR20 – 14MAR20 24 weekly

15MAR20 – 21MAR20 25 weekly

22MAR20 – 28MAR20 23 weekly

29MAR20 – 04APR20 27 weekly



Taipei Taoyuan – Beijing Capital Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 28MAR20 4 weekly (A321 replaces 777-300ER from 21FEB20)

29MAR20 – 30APR20 5 weekly



Taipei Taoyuan – Brisbane Reduce from 5 weekly to

23FEB20 – 07MAR20 4 weekly

08MAR20 – 14MAR20 3 weekly

15MAR20 – 21MAR20 2 weekly

22MAR20 – 28MAR20 4 weekly



Taipei Taoyuan – Cebu Reduce from 7 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 6 weekly

01MAR20 – 21MAR20 3 weekly

22MAR20 – 28MAR20 5 weekly



Taipei Taoyuan – Chengdu 09FEB20 – 14MAR20 Reduce from 2 to 1 weekly

Taipei Taoyuan – Da Nang 01MAR20 – 07MAR20 Reduce from 7 to 6 weekly

Taipei Taoyuan – Fukuoka Reduce from 13 weekly to

01MAR20 – 07MAR20 5 weekly

08MAR20 – 14MAR20 6 weekly

15MAR20 – 21MAR20 12 weekly



Taipei Taoyuan – Guangzhou 10FEB20 – 30APR20 3 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Guilin 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Hakodate Reduce from 7 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 4 weekly

01MAR20 – 07MAR20 2 weekly

08MAR20 – 14MAR20 6 weekly



Taipei Taoyuan – Hangzhou 10FEB20 – 30APR20 7 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Hanoi Reduce from 14 weekly to

16FEB20 – 22FEB20 12 weekly

23FEB20 – 29FEB20 8 weekly

01MAR20 – 07MAR20 10 weekly

08MAR20 – 21MAR20 11 weekly

22MAR20 – 28MAR20 10 weekly



Taipei Taoyuan – Harbin 10FEB20 – 30APR20 3 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Ho Chi Minh City Reduce from 16 weekly to

01MAR20 – 14MAR20 15 weekly

15MAR20 – 28MAR20 14 weekly



Taipei Taoyuan – Hohhet 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Hong Kong 13FEB20 – 30APR20 Reduce from 9 to 2 daily

Taipei Taoyuan – Jakarta 16FEB20 – 28MAR20 Reduce from 7 to 5 weekly

Taipei Taoyuan – Jinan 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Komatsu Reduce from 5 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 4 weekly

01MAR20 – 14MAR20 2 weekly



Taipei Taoyuan – Kuala Lumpur Reduce from 7 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 6 weekly

01MAR20 – 07MAR20 4 weekly

08MAR20 – 14MAR20 5 weekly

22MAR20 – 28MAR20 4 weekly

29MAR20 – 04APR20 6 weekly



Taipei Taoyuan – Los Angeles Reduce from 21 weekly to

16FEB20 – 22FEB20 20 weekly

01MAR20 – 07MAR20 17 weekly

08MAR20 – 28MAR20 16 weekly

Taipei Taoyuan – Macau 14FEB20 – 30APR20 Reduce from 4 to 1 daily

Taipei Taoyuan – Manila Reduce from 21 weekly to

16FEB20 – 22FEB20 19 weekly

23FEB20 – 29FEB20 16 weekly

01MAR20 – 21MAR20 14 weekly

22MAR20 – 28MAR20 19 weekly



Taipei Taoyuan – Matsuyama 02MAR20 – 25MAR20 2 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Nagoya 01MAR20 – 07MAR20 Reduce from 7 to 4 weekly

Taipei Taoyuan – New York JFK Reduce from 7 weekly to

01MAR20 – 07MAR20 6 weekly

08MAR20 – 14MAR20 5 weekly

15MAR20 – 21MAR20 6 weekly



Taipei Taoyuan – Okinawa Reduce from 14 weekly to

16FEB20 – 22FEB20 13 weekly

23FEB20 – 29FEB20 8 weekly

01MAR20 – 07MAR20 7 weekly

08MAR20 – 14MAR20 10 weekly



Taipei Taoyuan – Osaka Kansai Reduce from 28 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 25 weekly

01MAR20 – 07MAR20 16 weekly

08MAR20 – 14MAR20 21 weekly



Taipei Taoyuan – Paris CDG Reduce from 7 weekly to

08MAR20 – 14MAR20 6 weekly

29MAR20 – 04APR20 6 weekly



Taipei Taoyuan – Phnom Penh Reduce from 7 weekly to

16FEB20 – 29FEB20 6 weekly

01MAR20 – 07MAR20 5 weekly

08MAR20 – 14MAR20 3 weekly



Taipei Taoyuan – San Francisco

16FEB20 – 22FEB20 Reduce from 20 to 19 weekly

23FEB20 – 29FEB20 Reduce from 21 to 19 weekly

01MAR20 – 07MAR20 Reduce from 20 to 16 weekly

08MAR20 – 14MAR20 Reduce from 20 to 14 weekly

15MAR20 – 21MAR20 Reduce from 21 to 16 weekly

22MAR20 – 28MAR20 Reduce from 21 to 15 weekly

29MAR20 – 04APR20 Reduce from 21 to 19 weekly



Taipei Taoyuan – Sapporo New Chitose Reduce from 14 weekly to

23FEB20 – 29FEB20 12 weekly

01MAR20 – 07MAR20 8 weekly

08MAR20 – 31MAR20 7 weekly (Previous plan: 11 weekly 08MAR20 – 14MAR20, 9 15MAR20 – 21MAR20, 10 22MAR20 – 28MAR20)



Taipei Taoyuan – Seattle Reduce from 10 weekly to

01MAR20 – 14MAR20 7 weekly

22MAR20 – 28MAR20 8 weekly

Taipei Taoyuan – Sendai Reduce from 7 weekly to

01MAR20 – 07MAR20 3 weekly

08MAR20 – 14MAR20 6 weekly



Taipei Taoyuan – Seoul Incheon Reduce from 18 weekly to

16FEB20 – 29FEB20 14 weekly

01MAR20 – 07MAR20 8 weekly

15MAR20 – 28MAR20 7 weekly



Taipei Taoyuan – Shanghai Pu Dong Reduce from 15 weekly to

09FEB20 – 15FEB20 9 weekly

16FEB20 – 22FEB20 6 weekly

23FEB20 – 29FEB20 5 weekly

01MAR20 – 07MAR20 13 weekly

08MAR20 – 28MAR20 14 weekly

29MAR20 – 04APR20 10 weekly

05APR20 – 25APR20 7 weekly

26APR20 – 02MAY20 10 weekly



Taipei Taoyuan – Singapore Reduce from 14 weekly to

16FEB20 – 22FEB20 13 weekly

23FEB20 – 07MAR20 8 weekly

08MAR20 – 14MAR20 6 weekly

15MAR20 – 21MAR20 8 weekly

22MAR20 – 28MAR20 9 weekly

29MAR20 – 04APR20 11 weekly



Taipei Taoyuan – Taiyuan 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Tokyo Narita Reduce from 21 weekly to

16FEB20 – 22FEB20 18 weekly

23FEB20 – 29FEB20 21 weekly

01MAR20 – 07MAR20 9 weekly



Taipei Taoyuan – Tianjin 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Tunxi 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Zhengzhou 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled



UNI Air

Kaohsiung – Fuzhou 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Kaohsiung – Hangzhou 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Kaohsiung – Kunming 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Kaohsiung – Wuxi 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taichung – Guangzhou 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taichung – Wuxi 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taipei Song Shan – Hangzhou 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taipei Song Shan – Shanghai Pu Dong 10FEB20 – 30APR20 3 weekly cancelled

Taipei Song Shan – Xiamen

10FEB20 – 01MAR20 3 weekly cancelled

02MAR20 – 30APR20 3 weekly



Taipei Taoyuan – Chongqing 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Dalian 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Fuzhou 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Ho Chi Minh City Reduce from 5 weekly to

16FEB20 – 22FEB20 3 weekly

01MAR20 – 21MAR20 2 weekly

22MAR20 – 28MAR20 3 weekly



Taipei Taoyuan – Nanjing 10FEB20 – 30APR20 4 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Ningbo 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Qingdao 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Seoul Incheon 01MAR20 – 31MAR20 3 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Shenyang 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Shenzhen 10FEB20 – 30APR20 5 weekly cancelled

Taipei Taoyuan – Xi’An 10FEB20 – 30APR20 2 weekly cancelled