British Airways March 2020 Europe frequency adjustment as of 06MAR20

British Airways last week filed frequency adjustment for European service for the month of March 2020. Following frequency comparison is based on weekly frequencies filed in the OAG as of 23FEB20 vs 08MAR20, for the period of 01MAR20 – 28MAR20. As usual additional change remains highly possible.



Total number of weekly flights comparison for London City (23FEB20 vs 08MAR20) departure to Europe:

01MAR20 – 07MAR20 417 > 417

08MAR20 – 14MAR20 403 > 381

15MAR20 – 21MAR20 417 > 394

22MAR20 – 28MAR20 418 > 361



Total number of weekly flights comparison for London Gatwick (23FEB20 vs 08MAR20) departure to Europe:

01MAR20 – 07MAR20 349 > 347

08MAR20 – 14MAR20 349 > 345

15MAR20 – 21MAR20 346 > 307

22MAR20 – 28MAR20 347 > 280



Total number of weekly flights comparison for London Heathrow (23FEB20 vs 08MAR20) departure to Europe:

01MAR20 – 07MAR20 1607 > 1604

08MAR20 – 14MAR20 1637 > 1607

15MAR20 – 21MAR20 1629 > 1472

22MAR20 – 28MAR20 1615 > 1320



All changes listed below is based on comparison of frequency listing 23FEB20 vs 08MAR20, on weekly basis.



London City – Amsterdam

15MAR20 – 21MAR20 37 > 36

22MAR20 – 28MAR20 37 > 30



London City – Berlin Tegel

15MAR20 – 21MAR20 24 > 23

22MAR20 – 28MAR20 24 > 19



London City – Billund 08MAR20 – 14MAR20 11 > 10

London City – Dublin 22MR20 – 28MAR20 37 > 31

London City – Dusseldorf

08MAR20 – 14MAR20 21 > 20

15MAR20 – 21MAR20 22 > 20

22MAR20 – 28MAR20 22 > 17



London City – Edinburgh

15MAR20 – 21MAR20 56 > 54

22MAR20 – 28MAR20 56 > 50



London City – Florence 22MAR20 – 28MAR20 13 > 12

London City – Frankfurt

08MAR20 – 14MAR20 24 > 21

15MAR20 – 21MAR20 24 > 22

22MAR20 – 28MAR20 24 > 20



London City – Geneva 22MAR20 – 28MAR20 6 > 5

London City – Glasgow

08MAR20 – 21MAR20 39 > 38

22MAR20 – 28MAR20 40 > 34



London City – Milan Linate

08MAR20 – 14MAR20 22 > 8

15MAR20 – 21MAR20 24 > 15

22MAR20 – 28MAR20 24 > 21



London City – Munich

15MAR20 – 21MAR20 18 > 17

22MAR20 – 28MAR20 18 > 14



London City – Nice

08MAR20 – 14MAR20 11 > 10

15MAR20 – 21MAR20 6 > 4

22MAR20 – 28MAR20 6 > 5



London City – Prague

15MAR20 – 21MAR20 7 > 6

22MAR20 – 28MAR20 7 > 5



London City – Rome

08MAR20 – 14MAR20 6 > 4

22MAR20 – 28MAR20 6 > 5



London City – Zurich

15MAR20 – 21MAR20 22 > 21

22MAR20 – 28MAR20 22 > 17



London Gatwick – Bilbao 22MAR20 – 28MAR20 7 > 5

London Gatwick – Bordeaux

15MAR20 – 21MAR20 9 > 6

22MAR20 – 28MAR20 9 > 3



London Gatwick – Cologne

15MAR20 – 21MAR20 4 > 2

22MAR20 – 28MAR20 2 > 1



London Gatwick – Geneva 22MAR20 – 28MAR20 26 > 21

London Gatwick – Genoa

15MAR20 – 21MAR20 3 > 2

22MAR20 – 28MAR20 3 > 0 (cancelled)



London Gatwick – Milan Bergamo

01MAR20 – 07MAR20 7 > 5

08MAR20 – 14MAR20 7 > 3

15MAR20 – 28MAR20 3 > 0 (cancelled)



London Gatwick – Naples

15MAR20 – 21MAR20 9 > 6

22MAR20 – 28MAR20 9 > 7



London Gatwick – Nice

15MAR20 – 21MAR20 13 > 8

22MAR20 – 28MAR20 11 > 5



London Gatwick – Rome

15MAR20 – 21MAR20 7 > 5

22MAR20 – 28MAR20 7 > 3



London Gatwick – Salzburg

15MAR20 – 21MAR20 12 > 10

22MAR20 – 28MAR20 12 > 7



London Gatwick – Tirana

15MAR20 – 21MAR20 9 > 8

22MAR20 – 28MAR20 9 > 6



London Gatwick – Turin

15MAR20 – 21MAR20 18 > 15

22MAR20 – 28MAR20 18 > 12



London Gatwick – Venice

15MAR20 – 21MAR20 19 > 13

22MAR20 – 28MAR20 20 > 10



London Gatwick – Verona

15MAR20 – 21MAR20 7 > 3

22MAR20 – 28MAR20 7 > 2



London Heathrow – Aberdeen

08MAR20 – 14MAR20 44 > 43

15MAR20 – 21MAR20 43 > 40

22MAR20 – 28MAR20 47 > 39



London Heathrow – Amsterdam

15MAR20 – 21MAR20 61 > 60

22MAR20 – 28MAR20 61 > 50



London Heathrow – Basel/Mulhouse

08MAR20 – 14MAR20 27 > 26

15MAR20 – 21MAR20 29 > 24

22MAR20 – 28MAR20 28 > 18



London Heathrow – Belfast City 22MAR20 – 28MAR20 26 > 23

London Heathrow – Berlin Tegel 22MAR20 – 28MAR20 47 > 46

London Heathrow – Billund

15MAR20 – 21MAR20 7 > 6

22MAR20 – 28MAR20 7 > 4



London Heathrow – Bologna

15MAR20 – 21MAR20 21 > 16

22MAR20 – 28MAR20 21 > 17



London Heathrow – Brussels

08MAR20 – 14MAR20 38 > 37

15MAR20 – 21MAR20 38 > 31

22MAR20 – 28MAR20 38 > 25



London Heathrow – Copenhagen

08MAR20 – 14MAR20 42 > 41

15MAR20 – 21MAR20 38 > 36

22MAR20 – 28MAR20 40 > 38



London Heathrow – Dublin

15MAR20 – 21MAR20 53 > 49

22MAR20 – 28MAR20 52 > 39



London Heathrow – Dusseldorf

15MAR20 – 21MAR20 38 > 31

22MAR20 – 28MAR20 36 > 21



London Heathrow – Edinburgh

08MAR20 – 14MAR20 63 > 60

15MAR20 – 21MAR20 64 > 60

22MAR20 – 28MAR20 65 > 52



London Heathrow – Frankfurt

15MAR20 – 21MAR20 36 > 28

22MAR20 – 28MAR20 37 > 22



London Heathrow – Geneva

15MAR20 – 21MAR20 79 > 72

22MAR20 – 28MAR20 78 > 68



London Heathrow – Gibraltar

15MAR20 – 21MAR20 9 > 7

22MAR20 – 28MAR20 9 > 6



London Heathrow – Glasgow

15MAR20 – 21MAR20 69 > 64

22MAR20 – 28MAR20 60 > 53



London Heathrow – Gothenburg

15MAR20 – 21MAR20 18 > 16

22MAR20 – 28MAR20 18 > 14



London Heathrow – Hamburg

08MAR20 – 14MAR20 35 > 34

15MAR20 – 21MAR20 34 > 26

22MAR20 – 28MAR20 33 > 24



London Heathrow – Hannover 22MAR20 – 28MAR20 12 > 8

London Heathrow – Helsinki 22MAR20 – 28MAR20 7 > 6

London Heathrow – Larnaca

15MAR20 – 21MAR20 14 > 13

22MAR20 – 28MAR20 14 > 12



London Heathrow – Leeds/Bradford 15MAR20 – 21MAR20 10 > 9

London Heathrow – Luxembourg 15MAR20 – 21MAR20 20 > 19

London Heathrow – Lyon

15MAR20 – 21MAR20 23 > 22

22MAR20 – 28MAR20 21 > 19



London Heathrow – Manchester

08MAR20 – 14MAR20 46 > 45

15MAR20 – 21MAR20 45 > 40

22MAR20 – 28MAR20 46 > 37



London Heathrow – Marseille

15MR20 – 21MAR20 19 > 18

22MAR20 – 28MAR20 19 > 15



London Heathrow – Milan Linate

01MAR20 – 07MAR20 51 > 48

08MAR20 – 14MAR20 49 > 37

15MAR20 – 21MAR20 46 > 28

22MAR20 – 28MAR20 46 > 25



London Heathrow – Milan Malpensa

08MAR20 – 14MAR20 12 > 7

15MAR20 – 21MAR20 13 > 3

22MAR20 – 28MAR20 12 > 5



London Heathrow – Munich

08MAR20 – 14MAR20 46 > 44

15MAR20 – 21MAR20 40 > 34

22MAR20 – 28MAR20 41 > 22



London Heathrow – Newcastle

15MAR20 – 21MAR20 33 > 32

22MAR20 – 28MAR20 34 > 31



London Heathrow – Nice

15MAR20 – 21MAR20 33 > 27

22MAR20 – 28MAR20 34 > 25



London Heathrow – Oslo

15MAR20 – 21MAR20 23 > 21

22MAR20 – 28MAR20 24 > 18



London Heathrow – Paris CDG 15MAR20 – 28MAR20 53 > 48

London Heathrow – Prague

08MAR20 – 21MAR20 33 > 32

22MAR20 – 28MAR20 32 > 28



London Heathrow – Rome

15MAR20 – 21MAR20 40 > 35

22MAR20 – 28MAR20 35 > 26

London Heathrow – Stockholm Arlanda

15MAR20 – 21MAR20 31 > 29

22MAR20 – 28MAR20 31 > 23



London Heathrow – Stuttgart

15MAR20 – 21MAR20 12 > 11

22MAR20 – 28MAR20 12 > 9



London Heathrow – Toulouse

15MAR20 – 21MAR20 21 > 19

22MAR20 – 28MAR20 20 > 15



London Heathrow – Vienna

08MAR20 – 14MAR20 31 > 30

15MAR20 – 21MAR20 33 > 28

22MAR20 – 28MAR20 34 > 26



London Heathrow – Warsaw 22MAR20 – 28MAR20 14 > 10

London Heathrow – Zagreb

15MAR20 – 21MAR20 8 > 6

22MAR20 – 28MAR20 8 > 4



London Heathrow – Zurich

15MAR20 – 21MAR20 46 > 36

22MAR20 – 28MAR20 46 > 33