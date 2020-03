SAS March 2020 European service changes as of 06MAR20

SAS last week filed frequency adjustment for European service for the month of March 2020. Following frequency comparison is based on weekly frequencies filed in the OAG as of 23FEB20 vs 08MAR20, for the period of 01MAR20 – 28MAR20. As usual additional change remains highly possible.



Total number of weekly flights comparison for Copenhagen (23FEB20 vs 08MAR20) departure to Europe:

01MAR20 – 07MAR20 935 > 935

08MAR20 – 14MAR20 933 > 873

15MAR20 – 21MAR20 934 > 849

22MAR20 – 28MAR20 933 > 854



Total number of weekly flights comparison for Oslo (23FEB20 vs 08MAR20) departure to Europe:

01MAR20 – 07MAR20 954 > 954

08MAR20 – 14MAR20 966 > 947

15MAR20 – 21MAR20 963 > 936

22MAR20 – 28MAR20 962 > 940



Total number of weekly flights comparison for Stockholm Arlanda (23FEB20 vs 08MAR20) departure to Europe:

01MAR20 – 07MAR20 1008 > 1008

08MAR20 – 14MAR20 1026 > 992

15MAR20 – 21MAR20 1023 > 968

22MAR20 – 28MAR20 1017 > 962



All figures listed above does not include flights not originating/terminating Copenhagen, Oslo and Stockholm. Weekly frequency comparison listed below is based on OAG schedules updated 23FEB20 vs 08MAR20.



Aarhus – Munich 08MAR20 – 28MAR20 2 > 1

Copenhagen – Aarhus 15MAR20 – 28MAR20 44 > 45

Copenhagen – Aberdeen 15MAR20 – 28MAR20 6 > 5

Copenhagen – Bergen

08MAR20 – 14MAR20 35 > 33

15MAR20 – 21MAR20 35 > 31

22MAR20 – 28MAR20 35 > 30



Copenhagen – Berlin Tegel 08MAR20 – 14MAR20 5 > 4

Copenhagen – Birmingham

15MAR20 – 21MAR20 12 > 11

22MAR20 – 28MAR20 12 > 10



Copenhagen – Bologna

08MAR20 – 14MAR20 11 > 1 weekly

15MAR20 – 21MAR20 11 > 7 weekly



Copenhagen – Brussels

08MAR20 – 14MAR20 24 > 22

15MAR20 – 28MAR20 24 > 21



Copenhagen – Gdansk

08MAR20 – 14MAR20 27 > 26

15MAR20 – 22MAR20 27 > 22



Copenhagen – Geneva

15MAR20 – 21MAR20 14 > 12

22MAR20 – 28MAR20 14 > 11



Copenhagen – Gothenburg

08MAR20 – 21MAR20 45 > 37

22MAR20 – 28MAR20 45 > 34



Copenhagen – Hamburg

08MAR20 – 14MAR20 31 > 28

15MAR20 – 21MAR20 31 > 26

22MAR20 – 28MAR20 31 > 28



Copenhagen – Hannover

08MAR20 – 14MAR20 16 > 14

15MAR20 – 28MAR20 16 > 11



Copenhagen – Helsinki

08MAR20 – 14MAR20 27 > 25

15MAR20 – 28MAR20 27 > 22



Copenhagen – Krakow 08MAR20 – 14MAR20 3 > 2

Copenhagen – London Stansted

08MAR20 – 14MAR20 7 > 5

15MAR20 – 28MAR20 7 > 3



Copenhagen – Milan Malpensa

08MAR20 – 14MAR20 11 > 2

15MAR20 – 21MAR20 13 > 5

22MAR20 – 28MAR20 13 > 6



Copenhagen – Nice 08MAR20 – 14MAR20 11 > 7

Copenhagen > Oslo 15MAR20 – 28MAR20 82 > 80

Copenhagen – Paris CDG

15MAR20 – 21MAR20 13 > 10

22MAR20 – 28MAR20 13 > 11



Copenhagen – Poznan 15MAR20 – 28MAR20 6 > 3

Copenhagen – Rome 08MAR20 – 14MAR20 8 > 7

Copenhagen – Stavanger

08MAR20 – 14MAR20 34 > 33

15MAR20 – 21MAR20 34 > 31

22MAR20 – 28MAR20 34 > 30



Copenhagen – Stuttgart

08MAR20 – 14MAR20 18 > 17

15MAR20 – 21MAR20 18 > 16

22MAR20 – 28MAR20 18 > 17



Copenhagen – Tallinn 15MAR20 – 21MAR20 12 > 10

Copenhagen – Trondheim 08MAR20 – 28MAR20 15 > 14

Copenhagen – Turin 08MAR20 – 21MAR20 1 > 0 (cancelled)

Copenhagen – Vilnius

08MAR20 – 14MAR20 17 > 15

15MAR20 – 21MAR20 19 > 15

22MAR20 – 28MAR20 19 > 17



Copenhagen – Wroclaw

08MAR20 – 21MAR20 6 > 3

22MAR20 – 28MAR20 6 > 4



Copenhagen – Zurich

08MAR20 – 14MAR20 14 > 12

15MAR20 – 21MAR20 14 > 10

22MAR20 – 28MAR20 14 > 9



Oslo – Aarhus 08MAR20 – 21MAR20 11 > 10

Oslo – Aberdeen

08MAR20 – 14MAR20 6 > 5

15MAR20 – 28MAR20 6 > 4



Oslo – Brussels 08MAR20 – 28MAR20 12 > 11

Oslo > Copenhagen

15MAR20 – 21MAR20 83 > 81

22MAR20 – 28MAR20 81 > 79



Oslo – Gdansk

08MAR20 – 14MAR20 2 > 0 (cancelled)

15MAR20 – 28MAR20 2 > 1



Oslo – Geneva 15MAR20 – 21MAR20 3 > 2

Oslo – Hamburg

08MAR20 – 14MAR20 7 > 4

15MAR20 – 28MAR20 7 > 3



Oslo – Helsinki

08MAR20 – 14MAR20 6 > 2

15MAR20 – 28MAR20 6 > 1



Oslo – Kristiansund

15MAR20 – 21MAR20 24 > 22

22MAR20 – 28MAR20 24 > 23



Oslo – Manchester 15MAR20 – 21MAR20 9 > 8

Oslo – Molde

08MAR20 – 14MAR20 18 > 14

15MAR20 – 21MAR20 19 > 14

22MAR20 – 28MAR20 19 > 15



Oslo – Zurich 15MAR20 – 28MAR20 7 > 6 weekly

Stavanger – Manchester

08MAR20 – 21MAR20 2 > 1

22MAR20 – 28MAR20 1 > 0 (cancelled)



Stockholm Arlanda – Aarhus

08MAR20 – 14MAR20 6 > 5

15MAR20 – 21MAR20 5 > 4



Stockholm Arlanda – Angelholm/Helsingborg

15MAR20 – 21MAR20 24 > 23

22MAR20 – 28MAR20 24 > 22



Stockholm Arlanda – Bergen

15MAR20 – 21MAR20 5 > 4

22MAR20 – 28MAR20 5 > 3



Stockholm Arlanda – Berlin Tegel 08MAR20 – 14MAR20 11 > 10

Stockholm Arlanda – Billund 15MAR20 – 28MAR20 16 > 12

Stockholm Arlanda – Brussels

08MAR20 – 14MAR20 17 > 15

15MAR20 – 28MAR20 17 > 14



Stockholm Arlanda – Copenhagen

08MAR20 – 14MAR20 89 > 88

15MAR20 – 21MAR20 88 > 87



Stockholm Arlanda – Hamburg

08MAR20 – 14MAR20 11 > 8

15MAR20 – 28MAR20 11 > 7



Stockholm Arlanda – Helsinki

15MAR20 – 21MAR20 45 > 41

22MAR20 – 28MAR20 46 > 41



Stockholm Arlanda – Kalmar

15MAR20 – 21MAR20 22 > 21

22MAR20 – 28MAR20 22 > 20



Stockholm Arlanda – Manchester 15MAR20 – 28MAR20 13 > 11

Stockholm Arlanda – Nice 08MAR20 – 14MAR20 13 > 8

Stockholm Arlanda – Paris CDG

08MAR20 – 14MAR20 12 > 11

15MAR20 – 28MAR20 13 > 12



Stockholm Arlanda – Prague 08MAR20 – 14MAR20 3 > 1

Stockholm Arlanda – Ronneby/Karlskrona

15MAR20 – 21MAR20 22 > 20

22MAR20 – 28MAR20 21 > 19



Stockholm Arlanda – Skelleftea 15MAR20 – 28MAR20 30 > 29

Stockholm Arlanda – Sundsvall

08MAR20 – 14MAR20 19 > 18

15MAR20 – 21MAR20 19 > 17

22MAR20 – 28MAR20 18 > 16



Stockholm Arlanda – Tallinn

08MAR20 – 14MAR20 23 > 22

15MAR20 – 21MAR20 23 > 19

22MAR20 – 28MAR20 23 > 20



Stockholm Arlanda – Tampere 15MAR20 – 28MAR20 16 > 13

Stockholm Arlanda – Thessaloniki 08MAR20 – 14MAR20 2 > 1

Stockholm Arlanda – Turku

15MAR20 – 21MAR20 27 > 24

22MAR20 – 28MAR20 27 > 24



Stockholm Arlanda – Umea

15MAR20 – 21MAR20 35 > 34

22MR20 – 28MAR20 34 > 33



Stockholm Arlanda – Vaasa

08MAR20 – 21MAR20 19 > 16

22MAR20 – 28MAR20 19 > 14



Stockholm Arlanda – Vilnius

08MAR20 – 14MAR20 14 > 12

15MAR20 – 21MAR20 16 > 12

22MAR20 – 28MAR20 16 > 13



Stockholm Arlanda – Visby

15MAR20 – 21MAR20 26 > 23

22MAR20 – 28MAR20 26 > 24



Stockholm Arlanda – Zurich

08MAR20 – 14MAR20 14 > 13

15MAR20 – 21MAR20 13 > 11

22MAR20 – 28MAR20 12 > 8