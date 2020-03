TAP Air Portugal 23MAR20 – 19APR20 operations as of 19MAR20

TAP Air Portugal on Thursday (19MAR20) filed planned operation for flights between 23MAR20 and 19APR20. During this period the Star Alliance member plans to operate 70 weekly flights from Lisbon, on 17 routes. Further changes remain possible.



Based on OAG schedules listing on 15MAR20, TAP Air Portugal previously filed 1106 weekly flights from Lisbon, for the week of 05APR20.



Lisbon – Amsterdam 2 weekly Embraer E190

Lisbon – Boston 2 weekly A321neo LR

Lisbon – Brussels 2 weekly Embraer E190

Lisbon – Frankfurt 2 weekly Embraer E190

Lisbon – Funchal 2 daily Embraer E190

Lisbon – Geneva 2 weekly Embraer E190

Lisbon – London Heathrow 4 weekly Embraer E190

Lisbon – Miami 2 weekly A330-900neo

Lisbon – Newark 2 weekly A330-900neo

Lisbon – Paris Orly 2 weekly Embraer E190

Lisbon – Ponta Delgada 1 daily Embraer E190

Lisbon – Porto 3 daily Embraer E190

Lisbon – Toronto 2 weekly A321neo LR

Lisbon – Rio de Janeiro Galeao 1 weekly A330-900neo

Lisbon – Sao Paulo Guarulhos 2 weekly A330-900neo

Lisbon – Terceira 3 weekly Embraer E190