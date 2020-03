Royal Air Maroc suspends scheduled international service from 15MAR20

Royal Air Maroc since Sunday (15MAR20) suspended all of its scheduled International service. Although the airline states all service are suspended until further notice, GDS inventory currently displays flights available for reservation for travel on/after 01MAY20.



Further changes remain possible. Frequency for cancelled routes (only nonstop sector from Morocco is highlighted) listed below is for the week of 08MAR20, based on 15MAR20 OAG schedules.

Agadir – Paris Orly 6 weekly

Casablanca – Abidjan 10 weekly

Casablanca – Accra 3 weekly

Casablanca – Algiers 7 weekly

Casablanca – Amman 2 weekly

Casablanca – Amsterdam 7 weekly

Casablanca – Barcelona 10 weekly

Casablanca – Beirut 3 weekly

Casablanca – Berlin Tegel 2 weekly

Casablanca – Bissau 3 weekly

Casablanca – Bordeaux 6 weekly

Casablanca – Boston 3 weekly

Casablanca – Brazzaville 2 weekly

Casablanca – Brussels 6 weekly

Casablanca – Cairo 6 weekly

Casablanca – Conakry 6 weekly

Casablanca – Copenhagen 1 weekly

Casablanca – Cotonou 2 weekly

Casablanca – Dakar 10 weekly

Casablanca – Doha 3 weekly

Casablanca – Douala 5 weekly

Casablanca – Frankfurt 6 weekly

Casablanca – Freetown 3 weekly

Casablanca – Geneva 5 weekly

Casablanca – Gran Canaria 1 weekly

Casablanca – Istanbul 7 weekly

Casablanca – Jeddah 3 weekly

Casablanca – Kinshasa 2 weekly

Casablanca – Lagos 6 weekly

Casablanca – Lisbon 12 weekly

Casablanca – Lome 1 weekly

Casablanca – London Gatwick 5 weekly

Casablanca – London Heathrow 6 weekly

Casablanca – Lyon 9 weekly

Casablanca – Madinah 2 weekly

Casablanca – Madrid 10 weekly

Casablanca – Malabo 2 weekly

Casablanca – Malaga 7 weekly

Casablanca – Manchester 2 weekly

Casablanca – Marseille 7 weekly

Casablanca – Miami 2 weekly

Casablanca – Monrovia 3 weekly

Casablanca – Montpellier 2 weekly

Casablanca – Montreal 7 weekly

Casablanca – Moscow Domodedovo 3 weekly

Casablanca – Munich 2 weekly

Casablanca – Nantes 5 weekly

Casablanca – N’Djamena 2 weekly

Casablanca – New York JFK 6 weekly

Casablanca – Niamey 2 weekly

Casablanca – Nice 4 weekly

Casablanca – Nouakchott 7 weekly

Casablanca – Ouagadougou 3 weekly

Casablanca – Paris CDG 7 weekly

Casablanca – Paris Orly 30 weekly

Casablanca – Porto 4 weekly

Casablanca – Praia 3 weekly

Casablanca – Rio de Janeiro Galeao 2 weekly

Casablanca – Stockholm Arlanda 2 weekly

Casablanca – Strasbourg 1 weekly

Casablanca – Tenerife North 1 weekly

Casablanca – Toulouse 5 weekly

Casablanca – Tunis 13 weekly

Casablanca – Valencia 5 weekly

Casablanca – Vienna 2 weekly

Casablanca – Washington Dulles 3 weekly

Casablanca – Yaounde 1 weekly

Casablanca – Zurich 1 weekly

Fes – Paris Orly 4 weekly

Laayoune – Gran Canaria 6 weekly

Marrakech – Bordeaux 1 weekly

Marrakech – Lyon 2 weekly

Marrakech – Marseille 2 weekly

Marrakech – Paris Orly 11 weekly

Marrakech – Toulouse 1 weekly

Nador – Brussels 2 weekly

Nador – Rotterdam 1 weekly

Ouarzazate – Paris Orly 1 weekly

Oujda – Paris ORly 5 weekly

Rabat – Brussels 3 weekly

Rabat – London Heathrow 2 weekly

Rabat – Madrid 2 weekly

Rabat – Marseille 2 weekly

Rabat – Paris Orly 9 weekly

Tangier – Brussels 1 weekly

Tangier – Gibraltar 2 weekly

Tangier – Paris Orly 1 weekly



Previously reported cancellations

Casablanca – Beijing Daxing 06FEB20 – 20MAR20 3 weekly service cancelled

Casablanca – Bologna 10MAR20 – 04APR20 7-10 weekly cancelled

Casablanca – Milan Malpensa 08MAR20 – 04APR20 7-10 weekly cancelled

Casablanca – Rome 11MAR20 – 04APR20 6-9 cancelled

Casablanca – Turin 10MAR20 – 07APR20 2-4 weekly cancelled

Casablanca – Venice 09MAR20 – 08APR20 3-4 weekly cancelled