Egypt suspends International air traffic 19MAR20 – 31MAR20

The Egyptian Authority last week announced the suspension of all international air traffic from Egyptian Airports. Starting from 1200LT 19MAR20 to 31MAR20.



Corresponding frequency for cancelled routes listed below is for the week of 22MAR20, based on 15MAR20 OAG. Some of the routes listed below may not reflect the implementation of travel restrictions occurred on/after 08MAR20. Note this post only covers Egyptian carriers.

EGYPTAIR

Alexandria Borg el Arab – Dammam 2 weekly

Alexandria Borg el Arab – Jeddah 2 weekly

Alexandria Borg el Arab – Kuwait City 3 weekly

Alexandria Borg el Arab – Riyadh 2 weekly

Cairo – Abha 4 weekly

Cairo – Abu Dhabi 14 weekly

Cairo – Abuja 4 weekly

Cairo – Accra 4 weekly

Cairo – Addis Ababa 5 weekly

Cairo – Algiers 7 weekly

Cairo – Amman 19 weekly

Cairo – Amsterdam 7 weekly

Cairo – Asmara 3 weekly

Cairo – Athens 6 weekly

Cairo – Baghdad 4 weekly

Cairo – Bahrain 3 weekly

Cairo – Bangkok 3 weekly

Cairo – Barcelona 5 weekly

Cairo – Beirut 10 weekly

Cairo – Berlin Schoenefeld 5 weekly

Cairo – Brussels 4 weekly

Cairo – Budapest 4 weekly

Cairo – Casablanca 9 weekly

Cairo – Copenhagen 3 weekly

Cairo – Dammam 17 weekly

Cairo – Dar es Salaam 3 weekly

Cairo – Douala 2 weekly

Cairo – Dubai 15 weekly

Cairo – Entebbe 2 weekly

Cairo – Erbil 4 weekly

Cairo – Frankfurt 7 weekly

Cairo – Gassim 5 weekly

Cairo – Geneva 4 weekly

Cairo – Istanbul 10 weekly

Cairo – Jeddah 48 weekly

Cairo – Johannesburg 4 weekly

Cairo – Juba 2 weekly

Cairo – Kano 4 weekly

Cairo – Khartoum 14 weekly

Cairo – Kigali 2 weekly

Cairo – Kuwait City 21 weekly

Cairo – Lagos 7 weekly

Cairo – Larnaca 3 weekly

Cairo – Lome 1 weekly

Cairo – London Heathrow 14 weekly

Cairo – Madinah 14 weekly

Cairo – Madrid 7 weekly

Cairo – Milan Malpensa 8 weekly

Cairo – Moscow Domodedovo 3 weekly

Cairo – Mumbai 4 weekly

Cairo – Munich 6 weekly

Cairo – Muscat 3 weekly

Cairo – Nairobi 4 weekly

Cairo – N’Djamena 1 weekly

Cairo – New York JFK 7 weekly

Cairo – Paris CDG 8 weekly

Cairo – Riyadh 21 weekly

Cairo – Rome 7 weekly

Cairo – Sharjah 7 weekly

Cairo – Tokyo Narita 1 weekly

Cairo – Toronto 3 weekly

Cairo – Tunis 7 weekly

Cairo – Vienna 5 weekly

Cairo – Washington Dulles 2 weekly

Luxor – London Heathrow 1 weekly

Sharm el Sheikh – Jeddah 1 weekly

Air Arabia Egypt

Alexandria Borg el Arab – Amman 2 weekly

Alexandria Borg el Arab – Dammam 2 weekly

Alexandria Borg el Arab – Jeddah 5 weekly

Alexandria Borg el Arab – Kuwait City 7 weekly

Alexandria Borg el Arab – Milan Bergamo 1 weekly

Alexandria Borg el Arab – Riyadh 8 weekly

Assiut – Jeddah 1 weekly

Assiut – Kuwait City 3 weekly

Assiut – Riyadh 1 weekly

Cairo – Gassim 4 weekly

Cairo – Milan Bergamo 2 weekly

Cairo – Tabuk 4 weekly

Cairo – Taif 4 weekly

Cairo – Yanbu 2 weekly

Luxor – Jeddah 1 weekly

Luxor – Kuwait City 2 weekly

Sharm el Sheikh – Milan Bergamo 1 weekly

Sharm el Sheikh – Naples 1 weekly

Sohag – Jeddah 1 weekly

Sohag – Kuwait City 4 weekly

Sohag – Riyadh 2 weekly

Air Cairo

Alexandria Borg el Arab – Amman 2 weekly

Alexandria Borg el Arab – Jeddah 4 weekly

Alexandria Borg el Arab – Kuwait City 3 weekly

Alexandria Borg el Arab – Madinah 4 weekly

Assiut – Amman 1 weekly

Assiut – Jeddah 2 weekly

Assiut – Kuwait City 2 weekly

Assiut – Madinah 1 weekly

Assiut – Riyadh 2 weekly

Cairo – Aqaba 1 weekly

Cairo – Jeddah 4 weekly

Cairo – Yanbu 5 weekly

Hurghada – Belgrade 1 weekly

Sharm el Sheikh – Bari 1 weekly

Sharm el Sheikh – Milan Bergamo 1 weekly

Sharm el Sheikh – Milan Malpensa 1 weekly

Sharm el Sheikh – Tbilisi 1 weekly

Sharm el Sheikh – Yerevan 1 weekly

Sohag – Amman 1 weekly

Sohag – Jeddah 2 weekly

Sohag – Kuwait City 4 weekly

Sohag – Madinah 1 weekly

Sohag – Riyadh 2 weekly

FlyEgypt

Alexandria Borg el Arab – Amman 3 weekly

Alexandria Borg el Arab – Jeddah 5 weekly

Alexandria Borg el Arab – Kuwait City 3 weekly

Assiut – Amman 2 weekly

Assiut – Jeddah 2 weekly

Assiut – Kuwait City 2 weekly

Cairo – Yanbu 4 weekly

Sohag – Jeddah 4 weekly

Sohag – Kuwait City 5 weekly

Nile Air

Cairo – Gassim 5 weekly

Cairo – Hail 3 weekly

Cairo – Gizan 4 weekly

Cairo – Istanbul Sabiha Gokcen 4 weekly

Cairo – Jeddah 4 weekly

Cairo – Jouf 4 weekly

Cairo – Madrid 1 weekly

Cairo – Tabuk 4 weekly

Cairo – Taif 5 weekly

Luxor – Lyon 1 weekly