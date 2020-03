Air Greenland suspends scheduled operation 20MAR20 – 04APR20

Air Greenland since Friday (20MAR20) has cancelled all scheduled service, which will last until 04APR20. During this period, the airline will only operate service in coordination with Greenland authority. Earlier this week, the airline cancelled all service to/from Nuuk, which went into effect on 18MAR20.



Following routes are impacted with the cancellation. Corresponding frequency is for the week of 29MAR20, and may exclude certain helicopter service.



Aappilattoq > Upernavik 1 weekly

Aasiaat > Ilulissat 9 weekly

Aasiaat > Kangerlussuaq 6 weekly

Copenhagen > Kangerlussuaq 6 weekly

Ikerasak > Saatut 1 weekly

Ikerasak > Uummannaq 1 weekly

Ilulissat > Aasiaat 6 weekly

Ilulissat > Kangerlussuaq 25 weekly

Ilulissat > Nuuk 6 weekly

Ilulissat > Qaarsut 4 weekly

Ilulissat > Sisimiut 1 weekly

Ilulissat > Upernavik 1 weekly

Innarsuit > Tasiussaq Heliport 1 weekly

Innarsuit > Upernavik 1 weekly

Isortoq > Tasiilaq 1 weekly

Ittoqqortoormiit > Neerlerit Inaat 12 weekly

Kangerlussuaq > Aasiaat 6 weekly

Kangerlussuaq > Copenhagen 6 weekly

Kangerlussuaq > Ilulissat 25 weekly

Kangerlussuaq > Maniitsoq 4 weekly

Kangerlussuaq > Narsarsuaq 2 weekly

Kangerlussuaq > Nuuk 42 weekly

Kangerlussuaq > Pituffik 1 weekly

Kangerlussuaq > Sisimiut 14 weekly

Kangersuatsiaq > Upernavik 1 weekly

Kangersuatsiaq > Upernavik Kujalleq Heliport 1 weekly

Kullorsuaq > Nuussuaq 1 weekly

Kullorsuaq > Upernavik 2 weekly

Kulusuk Island > Nuuk 2 weekly

Kulusuk Island > Tasiilaq 32 weekly

Kuummiut > Tasiilaq 2 weekly

Maniitsoq > Aasiaat 1 weekly

Maniitsoq > Kangerlussuaq 4 weekly

Maniitsoq > Nuuk 4 weekly

Narsarsuaq > Kangerlussuaq 2 weekly

Narsarsuaq > Nuuk 6 weekly

Neerlerit Inaat > Ittoqqortoormiit 12 weekly

Niaqornat > Uummannaq 2 weekly

Nuuk > Aasiaat 1 weekly

Nuuk > Ilulissat 3 weekly

Nuuk > Kangerlussuaq 41 weekly

Nuuk > Kulusuk Island 2 weekly

Nuuk > Maniitsoq 5 weekly

Nuuk > Narsarsuaq 4 weekly

Nuuk > Paamiut 3 weekly

Nuuk > Reykjavik Keflavik 2 weekly

Nuuk > Sisimut 7 weekly

Nuussuaq > Kullorsuaq 1 weekly

Nuussuaq > Upernavik 2 weekly

Paamiut > Narsaqsuaq 2 weekly

Paamiut > Nuuk 1 weekly

Qaanaaq > Pituffik 2 weekly

Qaanaaq > Siorapaluk 2 weekly

Qaanaaq > Upernavik 1 weekly

Qaarsut > Ilulissat 4 weekly

Qaarsut > Uummannaq 22 weekly

Reykjavik Keflavik > Nuuk 2 weekly

Saatut > Ikerasak 1 eekly

Saatut > Uummannaq 1 weekly

Savissivik > Pituffik 2 weekly

Sermiligaaq > Tasiilaq 2 weekly

Siorapaluk > Qaanaaq 2 weekly

Sisimiut > Aasiaat 1 weekly

Sisimiut > Ilulissat 1 weekly

Sisimiut > Kangerlussuaq 15 weekly

Sisimiut > Nuuk 5 weekly

Tasiilaq > Isortoq 1 weekly

Tasiilaq > Kulusuk Island 32 weekly

Tasiilaq > Kuummiut 2 weekly

Tasiilaq > Sermiligaaq 2 weekly

Tasiilaq > Tiniteqilaaq Heliport 1 weekly

Tasiussaq Heliport > Innarsuit 1 weekly

Tasiussaq Heliport > Upernavik 1 weekly

Tiniteqilaaq Heliport > Tasiilaq 1 weekly

Ukkusissat > Uummannaq 2 weekly

Upernavik > Aappilattoq 1 weekly

Upernavik > Ilulissat 3 weekly

Upernavik > Innarsuit 1 weekly

Upernavik > Kangersuatsiaq 1 weekly

Upernavik > Kullorsuaq 2 weekly

Upernavik > Nuussuaq 2 weekly

Upernavik > Qaanaaq 1 weekly

Upernavik > Tasiussaq Heliport 1 weekly

Upernavik Kujalleq Heliport > Kangersuatsiaq 1 weekly

Upernavik Kujalleq Heliport > Upernavik 1 weekly

Uummannaq > Ikerasak 1 weekly

Uummannaq > Niaqornat 2 weekly

Uummannaq > Qaarsut 22 weekly

Uummannaq > Saatut 1 weekly

Uummannaq > Ukkusissat 2 weekly



Separately, following international service to/from Greenland served by other carriers has been cancelled from 19MAR20 to 13APR20.



Air Iceland Connect

Reykjavik – Ilulissat 2 weekly (service cancelled until 14APR20)

Reykjavik – Kulusuk Island 4 weekly

Reykjavik – Nuuk 2 weekly



Norlandair

Akureyri – Neerlerit Inaat 2 weekly