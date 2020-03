China Airlines 29MAR20 – 30APR20 operations as of 1100GMT 26MAR20

China Airlines this week continues to file revised operation for the month of April 2020. For the period of 29MAR20 – 30APR20, planned operation as of 1100GMT 26MAR20 as follows. Additional changes remain possible.



Kaohsiung – Manila 4 weekly 737-800 (service resumes on 08APR20)

Kaohsiung – Xiamen 1 weekly 737-800 (Mandarin Airlines service)

Taichung – Ho Chi Minh City 1 daily 737-800 (service tentatively resumes on 16APR20, reservation not available 16APR20 – 30APR20)

Taipei Song Shan – Shanghai Pu Dong 3 weekly A330-300 (replacing Shanghai Hongqiao)

Taipei Song Shan – Tokyo Haneda 1 flight scheduled on 31MAR20

Taipei Taoyuan – Amsterdam 2 weekly A350-900XWB

Taipei Taoyuan – Bangkok 2 daily A330-300/A350-900XWB

Taipei Taoyuan – Beijing Capital 3 weekly 777-300ER

Taipei Taoyuan – Brisbane 2 weekly A350-900XWB (Selected weeks 3 weekly)

Taipei Taoyuan – Chengdu 2 weekly A330-300

Taipei Taoyuan – Denpasar 1 weekly A330-300

Taipei Taoyuan – Frankfurt 3 weekly A350-900XWB (service resumes on 18APR20)

Taipei Taoyuan – Fukuoka 4 weekly A330-300 (7 weekly from 09APR20)

Taipei Taoyuan – Hanoi 1 daily A330-300/A350-900XWB/777-300ER

Taipei Taoyuan – Ho Chi Minh City 2 daily A330-300/A350-900XWB/737-800

Taipei Taoyuan – Hong Kong 2 daily A330-300

Taipei Taoyuan – Jakarta 1 daily A350-900XWB

Taipei Taoyuan – Kuala Lumpur 5 weekly A330-300

Taipei Taoyuan – London Gatwick Service scheduled on 30MAR20 / 01APR20 / 24APR20 / 27APR20 / 29APR20, A350-900XWB operating

Taipei Taoyuan – Los Angeles 2 weekly 777-300ER/A350-900XWB (1 daily from 08APR20)

Taipei Taoyuan – Melbourne 3 weekly A350-900XWB (service resumes on 18APR20)

Taipei Taoyuan – Nagoya 4 weekly A330-300

Taipei Taoyuan – New York JFK 2 weekly 777-300ER

Taipei Taoyuan – Okinawa 6 weekly A330-300/A350-900XWB (service resumes on 07APR20, 7 weekly from 14APR20)

Taipei Taoyuan – Ontario 2 weekly 777-300ER (3 weekly from 08APR20)

Taipei Taoyuan – Osaka Kansai 1-2 daily A330-300

Taipei Taoyuan – Penang 2 weekly 737-800

Taipei Taoyuan – Phnom Penh 4 weekly 737-800

Taipei Taoyuan – San Francisco 3 weekly 777-300ER (7 weekly from 07APR20)

Taipei Taoyuan – Seoul Incheon 1 daily 777-300ER (2 daily from 08APR20)

Taipei Taoyuan – Shanghai Pu Dong 2 daily 777-300ER

Taipei Taoyuan – Singapore 2-3 weekly 737-800/A330-300

Taipei Taoyuan – Sydney 4 weekly A350-900XWB

Taipei Taoyuan – Tokyo Narita 1-2 daily A330-300

Taipei Taoyuan – Vancouver 2 weekly A350-900XWB (5 weekly from 11APR20)

Taipei Taoyuan – Xiamen 2 weekly A330-300

Taipei Taoyuan – Yangon 1 weekly 737-800 (4 weekly 08APR20 – 11APR20, 2 weekly 13APR20 – 17APR20, 5 weekly from 19APR20)