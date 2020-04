Chinese carriers International operation revision 29MAR20 – 02MAY20 as of 01APR20

Various Chinese carriers this week rolled out revised interim International operations, for the period of 29MAR20 – 02MAY20. The new interim schedule follows the guideline issue by the CAAC last week, on restricting each carriers to serving 1 route per country, 1 weekly each. Separately, all inbound long-haul service at Beijing are required to make technical stop at 12 desginated airports in China, for quarantine inspection purposes.



Planned operation as of 1500GMT 01APR20 as follows.

Air China

Beijing Capital – Athens – Shijiazhuang – Beijing Capital 1 weekly from 15APR20, A330-200

CA863 PEK1430 – 2015ATH 330 3

CA864 ATH2215 – 1300+1SJW2000+1 – 2100+1PEK 330 3



Beijing Capital – Copenhagen – Shijiazhuang – Beijing Capital 1 weekly A330-200

CA877 PEK0255 – 0645CPH 332 1

CA878 CPH2045 – 1140+1SJW1840+1 – 1940+1PEK 332 1



Beijing Capital – Delhi – Tianjin – Beijing Capital 1 weekly A330-200 (Resumes on 20APR20)

CA947 PEK2020 – 0050+1DEL 330 1

CA948 DEL0220 – 1100TSN1800 – 1900PEK 330 2



Beijing Capital – Dubai – Xi’An – Beijng Capital 1 weekly A330-200 (Resumes on 16APR20)

CA941 PEK1720 – 2220DXB 330 4

CA942 DXB0010 – 1030XIY1730 – 1940PEK 330 5



Beijing Capital – Islamabad – Karachi – Xi’An – Beijing Capital 1 weekly A330 (Resumes on 17APR20)

CA945 PEK1530 – 1900ISB2030 – 2230KHI2355 – 0900+1XIY1600+1 – 1810+1PEK 330 5



Beijing Capital – Los Angeles – Tianjin – Beijing Capital 1 weekly 777-300ER (Week of 29MAR20: 2 weekly)

CA987 PEK1830 – 1530LAX 77W 6

CA988 LAX0140 – 0645+1TSN1345+1 – 1445+1PEK 77W 7



Beijing Capital – Minsk – Hohhet – Beijing Capital 1 weekly A330-200

CA721 PEK1305 – 1720MSQ 330 5

CA722 MSQ0825 – 2125MSQ0425+1 – 0545+1PEK 330 6



Beijing Capital – Moscow Sheremetyevo – Taiyuan – Beijing Capital 1 weekly A330-200. Service operates as charter

CA909 PEK1345 – 1655SVO 330 6

CA910 SVO1845 – 0715+1TYN1415+1 – 1545+1PEK 330 7



Beijing Capital – Paris CDG – Tianjin – Beijing Capital 1 weekly A350-900XWB

CA933 PEK1335 – 1840CDG 359 3

CA934 CDG2020 – 1230+1TSN1930+1 – 2030+1PEK 359 3



Beijing Capital – Seoul Incheon – Qingdao – Beijing Capital 1 weekly A330-300

CA123 PEK0830 – 1135ICN 333 3

CA124 ICN1310 – 1345TAO2045 – 2220PEK 333 3



From the week of 13APR20, service operates on Fridays, instead of Wednesdays



Beijing Capital – Stockholm Arlanda – Hohhet – Beijing Capital 1 weekly A330-200

CA911 PEK1350 – 1720ARN 330 5

CA912 ARN1610 – 0645+1HET1345+1 – 1505+1PEK 330 6



Beijing Capital – Vancouver – Shenyang – Beijing Capital 1 weekly 777-300ER

CA991 PEK1525 – 1050YVR 77W 7

CA992 YVR1350 – 1515+1SHE2215+1 – 0005+2PEK 77W 7



Beijing Capital – Vienna – Qingdao – Beijing Capital 1 weekly A330-200 (Resumes on 21APR20)

CA841 PEK0250 – 0650VIE 330 2

CA842 VIE2050 – 1225+1TAO1925+1 – 2100+1PEK 330 2



Beijing Capital – Warsaw – Taiyuan – Beijing Capital 1 weekly A330-200 (Resumes on 17APR20)

CA737 PEK0255 – 0620WAW 330 5

CA738 WAW2110 – 1110+1TYN1810+1 – 1940+1PEK 330 5



Beijing Capital – Yangon – Zhengzhou – Beijing Capital 1 weekly 737-800

CA905 PEK1930 – 2250RGN 738 2

CA906 RGN2350 – 0530+1CGO1230+1 – 1410+1PEK 738 2



Chengdu – Kathmandu 1 weekly A319 (Service cancelled on 08APR20 / 15APR20. A330-200 on 01APR20)

CA437 CTU0945 – 1040KTM 319 3

CA438 KTM1140 – 1645CTU 319 3



Shanghai Pu Dong – Bangkok 1 weekly A330-200

CA805 PVG2125 – 0025+1BKK 332 2

CA806 BKK0140 – 0710PVG 332 3



Shanghai Pu Dong – Frankfurt 1 weekly A350-900XWB

CA935 PVG1135 – 1720FRA 359 6

CA936 FRA2000 – 1310+1PVG 359 6



Shanghai Pu Dong – London Heathrow 1 weekly 777-300ER

CA847 PVG0150 – 0655LHR 77W 5

CA848 LHR1230 – 0640+1PVG 77W 5



Shanghai Pu Dong – Singapore 1 weekly A350-900XWB

CA807 PVG0955 – 1440SIN 359 1

CA808 SIN1615 – 2200PVG 359 1



Shanghai Pu Dong – Tokyo Narita 1 weekly A330-200

CA929 PVG1015 – 1350NRT 332 4

CA930 NRT1505 – 1720PVG 332 4

Beijing Capital Airlines

Beijing Daxing – Xi’An – Lisbon 1 weekly A330-200 (resumes on 24APR20)

JD429 PKX2045 – 2255XIY0110+1 – 0720+1LIS 332 5

JD430 LIS1100 – 0555+1XIY0805+1 – 1020+1PKX 332 6



Qingdao – London Heathrow 1 weekly A330-200

JD431 TAO1550 – 2030LHR 330 5

JD432 LHR2230 – 01650+1TAO 330 5

China Eastern

Shanghai Pu Dong – Amsterdam 1 weekly A350-900XWB

MU771 PVG0035 – 0655AMS 359 7

MU772 AMS1235 – 0600+1PVG 359 1



Shanghai Pu Dong – Auckland 1 weekly 787-9

MU779 PVG0015 – 1545AKL 789 2

MU780 AKL2100 – 0530+1PVG 789 3



Shanghai Pu Dong – Bangkok 1 weekly A350-900XWB

MU541 PVG0855 – 1230BKK 359 7

MU542 BKK1335 – 1855PG 359 7



Shanghai Pu Dong – Colombo 1 weekly A330-200 (resumes on 13APR20)

MU231 PVG1435 – 1900CMB 332 1

MU232 CMB2030 – 0605+1PVG 332 1



Shanghai Pu Dong – Delhi 1 weekly A330-200 (resumes on 16APR20)

MU563 PVG2115 – 0125+1DEL 332 4

MU564 DEL0240 – 1120PVG 332 5



Shanghai Pu Dong – Frankfurt 1 weekly A350-900XWB

MU219 PVG0005 – 0605FRA 359 1

MU220 FRA1430 – 0715+1PVG 359 2



Shanghai Pu Dong – London Heathrow 1 weekly 777-300ER

MU551 PVG1320 – 1840LHR 773 4

MU552 LHR2120 – 1540+1PVG 773 5



Shanghai Pu Dong – Manila 1 weekly A330-200 (resumes on 14APR20)

MU211 PVG2125 – 0120+1MNL 332 2

MU212 MNL0355 – 0740PVG 332 3



Shanghai Pu Dong – New York JFK 1 weekly 777-300ER

MU587 PVG1130 – 1425JFK 773 2

MU588 JFK1625 – 1925+1PVG 773 3



Shanghai Pu Dong – Paris CDG 1 weekly 777-300ER

MU553 PVG0010 – 0630CDG 773 6

MU570 CDG2120 – 1450+1LHR 773 7



Shanghai Pu Dong – Phnom Penh 1 weekly A330-300

MU759 PVG1955 – 2315PNH 333 2

MU760 PNH0030 – 0525PVG 333 3



Shanghai Pu Dong – Seoul Incheon 1 weekly A330-300

MU5041 PVG0910 – 1155ICN 333 2

MU5042 ICN1255 – 1350PVG 333 2



Shanghai Pu Dong – Singapore 1 weekly 787-9

MU567 PVG1015 – 1535SIN 789 1

MU568 SIN1635 – 2155PVG 789 1



Shanghai Pu Dong – Sydney 1 weekly 777-300ER (A350-900XWB on 06/08APR20)

MU561 PVG2020 – 0900+1SYD 773 1

MU562 SYD1100 – 1930PVG 773 3



Shanghai Pu Dong – Tokyo Narita 1 weekly A350-900XWB (A330-300 on 03APR20)

MU523 PVG0905 – 1250NRT 359 5

MU524 NRT1350 – 1615PVG 359 5



Shanghai Pu Dong – Toronto 1 weekly 777-300ER

MU207 PVG1200 – 1425YYZ 773 5

MU208 YYZ1625 – 1900+1PVG 773 6



Shanghai Pu Dong – Yangon 1 weekly A320

MU2099 PVG2055 – 2359RGN 320 2

MU2100 RGN0100 – 0715PVG 320 3

China Southern

Guangzhou – Amsterdam 1 weekly A380

CZ307 CAN0005 – 0635AMS 380 5

CZ308 AMS1335 – 0650+1CAN 380 5



Guangzhou – Auckland 1 weekly 777-300ER

CZ305 CAN0030 – 1530AKL 77W 7

CZ306 AKL2200 – 0600+1CAN 77W 7



Guangzhou – Bangkok 1 weekly A330-300

CZ3081 CAN1240 – 1430BKK 330 3

CZ3082 BKK1555 – 2000CAN 330 3



Guangzhou – Dhaka 1 weekly 737-800 (A330-300 on 01/02APR20)

CZ391 CAN2120 – 2320DAC 738 3

CZ392 DAC0050 – 0625CAN 738 4



Guangzhou – Kathmandu 1 weekly A319

CZ3067 CAN1940 – 2240KTM 319 6

CZ3068 KTM2340 – 0605+1CAN 319 6



Guangzhou – Kuala Lumpur 1 weekly A320

CZ365 CAN1650 – 2055KUL 320 1

CZ366 KUL0855 – 1310CAN 320 2



Guangzhou – London Heathrow 1 weekly 777-300ER

CZ303 CAN0930 – 1505LHR 77W 3

CZ304 LHR2235 – 1635+1CAN 77W 4



Guangzhou – Los Angeles 1 weekly A380

CZ327 CAN2130 – 1940LAX 380 7

CZ328 LAX2350 – 0540+2CAN 380 7



Guangzhou – Manila 1 weekly A330-300 (resumes on 16APR20)

CZ3091 CAN0815 – 1035MNL 330 4

CZ3092 MNL1155 – 1425CAN 330 4



Guangzhou – Paris CDG 1 weekly A350-900XWB

CZ347 CAN0020 – 0650CDG 359 2

CZ348 CDG1225 – 0600+1CAN 359 2



Guangzhou – Phnom Penh 1 weekly A321

CZ323 CAN2200 – 2355PNH 321 7

CZ324 PNH0800 – 1140CAN 321 1



Guangzhou – Singapore 1 weekly A320

CZ3039 CAN1230 – 1650SIN 320 2

CZ3040 SIN1750 – 2135CAN 320 2



Guangzhou – Sydney 1 weekly A380

CZ325 CAN2100 – 0825+1SYD 380 6

CZ326 SYD1005 – 1810CAN 380 7



Guangzhou – Vientiane 1 weekly 737-800

CZ6091 CAN1545 – 1720VTE 738 5

CZ6092 VTE1820 – 2140CAN 738 5



Guangzhou – Yangon 1 weekly A320 (resumes on 18APR20)

CZ3055 CAN0845 – 1045RGN 320 6

CZ3056 RGN1145 – 1610CAN 320 6



Shenyang – Seoul Incheon 1 weekly A321

CZ681 SHE0900 – 1135ICN 321 7

CZ682 ICN1245 – 1330SHE 321 7



Shenyang – Tokyo Narita 1 weekly A321

CZ627 SHE0825 – 1225NRT 321 4

CZ628 NRT1340 – 1610SHE 321 4



Urumqi – Islamabad 1 weekly 737-800

CZ6007 URC0800 – 0810ISB 738 1

CZ6008 ISB0940 – 1525URC 738 1

Hainan Airlines

Beijing Capital – Brussels 1 weekly A330-300 (resumes on 10APR20)

HU4991 PEK0825 – 1300BRU 333 5

HU492 BRU1340 – 0720+1XIY1320+1 – 1535+1PEK 333 6



Service operates Day 1 from PEK, Day 2 from BRU from 17APR20



Beijing Capital – Toronto 1 weekly 787-9

HU7975 PEK1425 – 1515YYZ 789 2

HU7976 YYZ1720 – 2100+1XIY0300+2 – 0515+2PEK 789 3

Juneyao Airlines

Shanghai Pu Dong – Bangkok 1 weekly 787-9

HO1357 PVG2115 – 0030+1BKK 789 1

HO1358 BKK0130 – 0700PVG 789 2

Shanghai Pu Dong – Helsinki 1 weekly 787-9

HO1607 PVG0055 – 0600HEL 789 6

HO1608 HEL1630 – 0545+1PVG 789 7



Shanghai Pu Dong – Osaka Kansai 1 weekly 787-9

HO1335 PVG1155 – 1500KIX 789 2

HO1336 KIX1600 – 1730PVG 789 2



Shanghai Pu Dong – Singapore 1 weekly 787-9

HO1605 PVG1555 – 2140SIN 789 3

HO1606 SIN2255 – 0400+1PVG 789 3

Shandong Airlines

Qingdao – Seoul Incheon 1 weekly 737-800

SC4617 TAO0855 – 1115ICN 738 5

SC4618 ICN1215 – 1255TAO 738 5

Shanghai Airlines

Shanghai Pu Dong – Bangkok 1 weekly A330-300 (737-800 from 18APR20)

FM833 PVG1210 – 1550BKK 333 6

FM834 BKK1650 – 2225PVG 333 6



Shanghai Pu Dong – Kuala Lumpur 1 weekly A330-300 (737-800 from 19APR20)

FM885 PVG0855 – 1450KUL 333 7

FM886 KUL1610 – 2155PVG 333 7

Sichuan Airlines

Chengdu – Cairo 1 weekly A330

3U8391 CTU0210 – 0715CAI 330 5

3U8392 CAI2100 – 1215+1CTU 330 5



Chengdu – Chiang Rai 1 weekly A320

3U8287 CTU0945 – 1120CEI 320 6

3U8288 CEI1250 – 1610CTU 320 6



Chengdu – Vancouver 1 weekly A330-200

3U8501 CTU2355 – 2115YVR 332 2

3U8502 YVR0015 – 0435+1CTU 332 3

Spring Airlines

Shanghai Pu Dong – Bangkok 1 weekly A320

9C8579 PVG1400 – 1710BKK 320 2

9C8580 BKK1810 – 2330PVG 320 2



Shanghai Pu Dong – Jeju 1 weekly A320

9C8569 PVG0740 – 1020CJU 320 1

9C8570 CJU1430 – 1505PVG 320 1



Shanghai Pu Dong – Phnom Penh 1 weekly A320

9C8533 PVG1645 – 2045PNH 320 3

9C8534 PNH0920 – 1440PVG 320 3



Shanghai Pu Dong – Tokyo Narita 1 weekly A320

9C6217 PVG1500 – 1900NRT 320 7

9C6218 NRT2000 – 2215PVG 320 7

Xiamen Airlines

Fuzhou – Tokyo Narita 1 weekly 737/787

MF809 FOC0850 – 1340NRT EQV 5

MF810 NRT1530 – 1755FOC EQV 5



787-9 scheduled on 03APR20, 787-8 on 10APR20, 737-800 from 17APR20



Xiamen – Amsterdam 1 weekly 787-9

MF811 XMN0010 – 0610AMS 788 3

MF812 AMS1235 – 0530+1XMN 789 3



Xiamen – Kuala Lumpur 1 weekly 787-8

MF847 XMN0905 – 1340KUL 788 3

MF848 KUL1440 – 1850XMN 788 3



Xiamen – Los Angeles 1 weekly 787-9

MF829 XMN2130 – 1900LAX 789 7

MF830 LAX0015 – 0530+1XMN 789 1



Xiamen – Seoul Incheon 1 weekly 787-9

MF871 XMN0850 – 1245ICN 789 7

MF872 ICN1345 – 1535XMN 789 7



Xiamen – Sydney 1 weekly 787-9

MF801 XMN2200 – 0915+1SYD 789 3

MF802 SYD1115 – 1845XMN 789 4



Xiamen – Vancouver 1 weekly 787-9

MF805 XMN2205 – 1840YVR 789 4

MF806 YVR0120 – 0510+1XMN 789 5