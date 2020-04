Etihad May 2020 Preliminary passenger operations as of 0315GMT 17APR20

Etihad Airways this week filed preliminary scheduled operation for the month of May 2020, as the airline intends to resume regular passenger flights as early as 01MAY20. As of 0315GMT 17APR20, planned operation for May 2020 as follows.



Further changes remain likely.



Abu Dhabi – Ahmedabad 1 daily A320 from 04MAY20

Abu Dhabi – Amsterdam 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Bahrain 1 daily A320

Abu Dhabi – Bangalore 1 daily 787-9 from 04MAY20

Abu Dhabi – Bangkok 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Beijing Capital 1 weekly 787-9

Abu Dhabi – Brisbane 4 weekly 787-9

Abu Dhabi – Brussels 2 weekly 787-9

Abu Dhabi – Cairo 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Chennai 1 daily A321 from 04MAY20

Abu Dhabi – Chicago O’Hare 4 weekly 777-300ER

Abu Dhabi – Delhi 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Frankfurt 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Hyderabad 1 daily 787-9 from 04MAY20

Abu Dhabi – Islamabad 4 weekly A321

Abu Dhabi – Jakarta 4 weekly 787-9

Abu Dhabi – Karachi 2 weekly A320

Abu Dhabi – Kochi 4 weekly A321

Abu Dhabi – Kolkata 4 weekly A320 from 04MAY20

Abu Dhabi – Kuala Lumpur 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Lahore 1 daily A321

Abu Dhabi – London Heathrow 2 daily 787-9

Abu Dhabi – Manchester 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Manila 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Melbourne 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Mumbai 1 daily 787-9 from 04MAY20

Abu Dhabi – Munich 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Muscat 1 daily A320

Abu Dhabi – New York JFK 4 weekly 777-300ER

Abu Dhabi – Paris CDG 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Seoul Incheon 3 weekly 787-9

Abu Dhabi – Singapore 4 weekly 787-9

Abu Dhabi – Sydney 1 daily787-9

Abu Dhabi – Thiruvananthapuram 4 weekly A320 from 04MAY20

Abu Dhabi – Tokyo Narita 2 weekly 787-9

Abu Dhabi – Toronto 5 weekly 777-300ER

Abu Dhabi – Washington Dulles 4 weekly 787-9

Abu Dhabi – Zurich 2 weekly 787-9