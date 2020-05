JetBlue week of 10MAY20 operations as of 03MAY20

JetBlue Airways during the month of May 2020 continues to reduce operation. As of 03MAY20 OAG schedules, the airline’s operation for the week of 10MAY20 displays 691 weekly flights, further reduction from 983 weekly for the week of 03MAY20.



Planned operation for the week of 10MAY20 as follows. Additional changes remain possible.



Boston – Atlanta 4 weekly

Boston – Austin 3 weekly

Boston – Buffalo NY 4 weekly

Boston – Charleston SC 4 weekly

Boston – Charlotte 4 weekly

Boston – Chicago O’Hare 4 weekly (extends to Minneapolis/St. Paul)

Boston – Cleveland 4 weekly

Boston – Dallas/Ft. Worth 3 weekly

Boston – Denver 3 weekly (extends to Albuquerque)

Boston – Detroit 4 weekly

Boston – Fort Lauderdale 8 weekly

Boston – Fort Myers 7 weekly

Boston – Jacksonville FL 3 weekly

Boston – Las Vegas 4 weekly (2 of 4 weekly extends to San Diego)

Boston – Los Angeles 7 weekly

Boston – Nashville 3 weekly

Boston – New Orleans 3 weekly (extends to Houston)

Boston – New York JFK 15 weekly

Boston – Orlando 7 weekly

Boston – Philadelphia 4 weekly

Boston – Phoenix 3 weekly

Boston – Pittsburgh 4 weekly

Boston – Punta Cana 1 weekly

Boston – Raleigh/Durham 4 weekly

Boston – Richmond VA 3 weekly

Boston – Rochester NY 2 weekly

Boston – San Francisco 4 weekly

Boston – San Juan 3 weekly

Boston – Savannah 3 weekly

Boston – Seattle 2 weekly

Boston – Syracuse NY 3 weekly

Boston – Tampa 4 weekly

Boston – Washington Reagan 7 weekly

Boston – West Palm Beach 4 weekly

Fort Lauderdale – Albany NY 2 weekly

Fort Lauderdale – Guayaquil 2 weekly

Fort Lauderdale – Hartford 3 weekly

Fort Lauderdale – Los Angeles 3 weekly

Fort Lauderdale – Nassau 2 weekly

Fort Lauderdale – New York JFK 7 weekly

Fort Lauderdale – Newark 5 weekly

Fort Lauderdale – San Francisco 2 weekly

Fort Lauderdale – San Juan 4 weekly

Fort Lauderdale – Washington Reagan 3 weekly

Long Beach – Palm Springs 2 weekly

Long Beach – Reno 3 weekly

Long Beach – Salt Lake City 2 weekly (1 of 2 weekly extends to Bozeman)

New York JFK – Austin 1 weekly

New York JFK – Buffalo NY 14 weekly

New York JFK – Burlington VT 4 weekly

New York JFK – Cancun 2 weekly

New York JFK – Charleston SC 2 weekly

New York JFK – Fort Myers 3 weekly

New York JFK – Grenada 1 weekly

New York JFK – Jacksonville FL 2 weekly

New York JFK – Las Vegas 3 weekly (extends to San Diego)

New York JFK – Los Angeles 7 weekly

New York JFK – Orlando 8 weekly (extends to Sarasota)

New York JFK – Palm Springs 2 weekly (extends to Long Beach)

New York JFK – Providenciales 1 weekly

New York JFK – Punta Cana 2 weekly

New York JFK – Rochester NY 7 weekly

New York JFK – Salt Lake City 2 weekly

New York JFK – San Francisco 4 weekly (extends to Sacramento)

New York JFK – San Juan 7 weekly

New York JFK – Santiago (Dominican Republic) 7 weekly

New York JFK – Santo Domingo 7 weekly

New York JFK – Seattle 3 weekly (extends to Portland OR)

New York JFK – St. Lucia 1 weekly

New York JFK – Syracuse NY 7 weekly

New York JFK – Tampa 2 weekly

New York JFK – West Palm Beach 3 weekly

New York JFK – Worcester 3 weekly

Orlando – Albany NY 2 weekly

Orlando – Cancun 2 weekly

Orlando – Hartford 3 weekly

Orlando – Newark 5 weekly

Orlando – San Juan 6 weekly

Orlando – Sarasota 3 weekly

Orlando – Washington Reagan 2 weekly

San Juan – Newark 2 weekly

San Juan – Punta Cana 1 weekly

San Juan – St. Thomas 3 weekly



Previously reported domestic tag-on routing in May and June 2020:

Boston – Chicago O’Hare – Minneapolis/St. Paul 07MAY20 – 29JUN20 4 weekly Embraer E190

Boston – Denver – Albuquerque 07MAY20 – 28JUN20 3 weekly A320

Boston – Las Vegas – San Diego 08MAY20 – 29JUN20 2 weekly A321 (4 weekly from 11JUN20)

Boston – New Orleans – Houston 07MAY20 – 28JUN20 3 weekly A320 (2 weekly A321 from 11JUN20)

Boston – Seattle – Portland OR 11JUN20 – 30JUN20 3 weekly A321

Long Beach – Salt Lake City – Bozeman 09MAY20 – 28JUN20 1 weekly A320

New York JFK – Las Vegas – San Diego 07MAY20 – 07JUN20 2 weekly A321

New York JFK – New Orleans – Houston 12JUN20 – 29JUN20 2 weekly A320

New York JFK – Orlando – Sarasota 07MAY20 – 29JUN20 3 weekly A320 (2 weekly from 11JUN20)

New York JFK – Palm Springs – Long Beach 27APR20 – 29JUN20 2 weekly A320

New York JFK – San Francisco – Sacramento 07MAY20 – 29JUN20 3 weekly A321 (4 weekly from 11JUN20)

New York JFK – Seattle – Portland OR 06MAY20 – 29JUN20 3 weekly A321 (2 weekly from 12JUN20)