Emirates resumes 9 passenger routes from 21MAY20

Emirates this week opened reservation on selected service for travel starting next week, on board Boeing 777-300ER aircraft. 9 routes will be offered starting 21MAY20, however due to various travel restrictions, majority of these service are only available for outbound travel from Dubai.



Dubai – Chicago O’Hare eff 23MAY20 2 weekly 777-300ER

EK235 DXB0955 – 1545ORD 77W 36

EK236 ORD2045 – 1910+1DXB 77W 47



Dubai – Frankfurt eff 23MAY20 3 weekly 777-300ER

EK045 DXB0825 – 1315FRA 77W 136

EK046 FRA1515 – 2335DXB 77W 136



Dubai – London Heathrow eff 21MAY20 1 daily 777-300ER

EK001 DXB0745 – 1225LHR 77W D

EK002 LHR1420 – 0020+1DXB 77W D



Dubai – Madrid eff 22MAY20 3 weekly 777-300ER

EK141 DXB1010 – 1555MAD 77W 357

EK142 MAD1725 – 0250+1DXB 77W 357



Dubai – Melbourne eff 21MAY20 3 weekly 777-300ER

EK408 DXB0240 – 2150MEL 77W 245

EK407 MEL2115 – 0515+1DXB 77W 356



Dubai – Milan Malpensa eff 21MAY20 3 weekly 777-300ER, subject to Government Approval

EK205 DXB0945 – 1420MXP 77W 146

EK206 MXP1620 – 0025+1DXB 77W 146



Dubai – Paris CDG eff 22MAY20 3 weekly 777-300ER

EK073 DXB0845 – 1355CDG 77W 357

EK074 CDG1535 – 0020+1DXB 77W 357

Dubai – Sydney eff 22MAY20 3 weekly 777-300ER

EK414 DXB0215 – 2205SYD 77W 135

EK415 SYD2110 – 0540+1DXB 77W 246



Dubai – Toronto eff 22MAY20 2 weekly 777-300ER

EK241 DXB0905 – 1505YYZ 77W 15

EK242 YYZ1430 – 1115+1DXB 77W 26