Air Kiribati suspends scheduled operation 10 – 19MAY20

By Jim Liu

Posted

Share this article

Air Kiribati on Wednesday (13MAY20) announced suspension of all service until Tuesday 19MAY20, due to aircraft issues. The airline’s sole Dash8-100 aircraft experienced mechanical issues, leading to flight cancellations since 10MAY20. As the airline does not have serviceable aircraft due to DHC6 Twin Otter awaiting spare part, while Harbin Y12 aircraft undergoes routine maintenance.

The following is the airline’s operation, based on the airline’s website listing dated June 2019.

Tarawa – Abaiang 2 weekly
Tarawa – Abaiang – Marakei 1 weekly
Tarawa – Abemama 5 weekly
Tarawa – Aranuka 2 weekly
Tarawa – Butaritari 2 weekly
Tarawa – Butaritari – Makin – Tarawa 1 weekly
Tarawa – Kuria 2 weekly
Tarawa – Kuria – Aranuka – Tarawa 1 weekly
Tarawa – Makin 2 weekly
Tarawa – Maiana 2 weekly
Tarawa – Marakei 4 weekly
Tarawa – Nikunau 1 weekly
Tarawa – Nonouti 1 weekly
Tarawa – Nonouti – Tabiteuea North 1 weekly
Tarawa – Tabiteuea North 2 weekly
Tarawa – Tabiteuea North – Arorae 1 weekly
Tarawa – Tabiteuea North – Beru – Nikunau 1 weekly
Tarawa – Tabiteuea North – Onotoa 1 weekly
Tarawa – Tabiteuea North – Tabiteuea South 1 weekly
Tarawa – Tabiteuea North – Tamana 1 weekly

The airline also operates 1 weekly Tarawa – Funafuti service, however this International service to Tuvalu appeared to have been cancelled since early-March 2020. The airline’s Harbin Y12 aircraft mainly serves Line Island: Kiritimati – Tabuaeran – Teraina.

Share this article

About The Author...

Twitter LinkedIn
Data & Analysis Manager - Airlineroute, Routesonline

Jim is responsible for the content on our sister blog, Airlineroute, which offers an indispensable guide to flight schedule updates. Launched in 2007, the site became part of the Routesonline content offering in 2010 and continues to provide breaking news on new routes and schedule changes to the network development community.