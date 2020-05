ANA Files additional domestic routes cancellation for 15 – 31MAY20

All Nippon Airways this week filed cancellation on additional domestic routes, including flights operated by IBEX Airlines, during the period of 29APR20 – 31MAY20. Following service will not be operating from 15MAY20 to 31MAY20:



Sendai – Nagoya Chubu

Sendai – Sapporo New Chitose

Tokyo Haneda – Komatsu

Tokyo Haneda – Okayama

Tokyo Haneda – Toyama



Following routes has been cancelled since 29APR20:

Fukuoka – Ishigaki

Fukuoka – Komatsu

Fukuoka – Miyazaki

Fukuoka – Niigata

Fukuoka – Sapporo New Chitose

Fukuoka – Sendai

Fukuoka – Tsushima

Nagoya Chubu – Asahikawa

Nagoya Chubu – Fukuoka

Nagoya Chubu – Ishigaki

Nagoya Chubu – Kagoshima

Nagoya Chubu – Kumamoto

Nagoya Chubu – Matsuyama

Nagoya Chubu – Memanbetsu

Nagoya Chubu – Miyako

Nagoya Chubu – Miyazaki

Nagoya Chubu – Nagasaki

Nagoya Chubu – Niigata

Okinawa – Iwakuni

Okinawa – Kumamoto

Okinawa – Nagasaki

Okinawa – Nagoya Chubu

Okinawa – Niigata

Okinawa – Sendai

Okinawa – Shizuoka

Okinawa – Takamatsu

Osaka Itami – Akita

Osaka Itami – Aomori

Osaka Itami – Fukushima

Osaka Itami – Kagoshima

Osaka Itami – Matsuyama

Osaka Itami – Nagasaki

Osaka Itami – Niigata

Osaka Itami – Oita

Osaka Kansai – Fukuoka

Osaka Kansai – Ishigaki

Osaka Kansai – Miyako

Osaka Kansai – Sapporo New Chitose (Except 11MAY20 – 15MAY20)

Sapporo New Chitose – Aomori

Sapporo New Chitose – Fukushima

Sapporo New Chitose – Hakodate

Sapporo New Chitose – Hiroshima

Sapporo New Chitose – Kobe

Sapporo New Chitose – Memanbetsu

Sapporo New Chitose – Okayama

Sapporo New Chitose – Okinawa

Sapporo New Chitose – Shizuoka

Sapporo New Chitose – Toyama

Sapporo New Chitose – Wakkanai

Tokyo Haneda – Hakodate

Tokyo Haneda – Hiroshima

Tokyo Haneda – Ishigaki

Tokyo Haneda – Iwakuni

Tokyo Haneda – Kagoshima

Tokyo Haneda – Kochi

Tokyo Haneda – Kumamoto

Tokyo Haneda – Kushiro

Tokyo Haneda – Matsuyama

Tokyo Haneda – Miyako

Tokyo Haneda – Miyazaki

Tokyo Haneda – Nagasaki

Tokyo Haneda – Nemuro-Nakashibetsu

Tokyo Haneda – Oita

Tokyo Haneda – Okayama

Tokyo Haneda – Okhotsk-Monbetsu

Tokyo Haneda – Saga

Tokyo Haneda – Shonai

Tokyo Haneda – Takamatsu

Tokyo Haneda – Tottori

Tokyo Haneda – Wakkanai

Tokyo Haneda – Yamaguchi-Ube

Tokyo Haneda – Yonago

Tokyo Narita – Fukuoka

Tokyo Narita – Nagoya Chubu

Tokyo Narita – Niigata

Tokyo Narita – Okinawa

Tokyo Narita – Osaka Itami

Tokyo Narita – Sapporo New Chitose

Tokyo Narita – Sendai