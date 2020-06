TAP Air Portugal June – August 2020 operations as of 31MAY20

TAP Air Portugal in the last 2 weeks filed additional revision to its planned operation, between June and August 2020. As of 31MAY20, planned operation as follows.



Lisbon – Accra eff 01AUG20 2 weekly A320neo

Lisbon – Amsterdam eff 01JUL20 1 daily E190 (2 daily A320 from 01AUG20)

Lisbon – Barcelona eff 01JUL20 2 daily E190/195 (3 daily A319/320/E190)

Lisbon – Belo Horizonte eff 02AUG20 2 weekly A330-900neo

Lisbon – Berlin Schoenefeld 01JUL20 – 31JUL20 1 daily A320neo

Lisbon – Berlin Tegel eff 01AUG20 1 daily A320neo

Lisbon – Bissau eff 01AUG20 1 weekly A320neo

Lisbon – Boston eff 02JUL20 2 weekly A321neo (3 weekly from 02AUG20)

Lisbon – Brussels eff 02JUL20 1 daily E190/A320 (2 daily A319/320 from 01AUG20)

Lisbon – Casablanca eff 01AUG20 11 weekly ATR72/E190

Lisbon – Conakry eff 02AUG20 3 weekly A320neo

Lisbon – Copenhagen eff 03JUL20 2 weekly A320neo (5 weekly from 01AUG20)

Lisbon – Dakar eff 03JUL20 2 weekly A320neo (Schedules not listed in August)

Lisbon – Dublin eff 03JUL20 3 weekly E190 (2 daily E190/195/A319/321neo from 01AUG20)

Lisbon – Dusseldorf eff 01AUG20 1 daily A319

Lisbon – Faro eff 01JUL20 2 daily ATR72 (17 weekly ATR72/E195/A320 from 01AUG20)

Lisbon – Fortaleza eff 05JUL20 1 weekly A330-900neo (2 weekly from 02AUG20)

Lisbon – Frankfurt eff 01JUL20 1 daily A320neo (2 daily A320/321neo from 01AUG20)

Lisbon – Funchal 1 daily E190/195 (2 daily E190/195 from 01JUL20, 5 daily E190/195/A320 from 01AUG20)

Lisbon – Geneva eff 01JUL20 1 daily A320 (2 daily from 01AUG20)

Lisbon – Hamburg eff 01JUL20 1 daily E190/A320neo (A320 from 01AUG20)

Lisbon – Ilha do Sal eff 03JUL20 2 weekly A320neo (3 weekly from 01AUG20)

Lisbon – London Heathrow 2 weekly E190 (2 daily E190/A320neo from 01JUL20, 3 daily A320/320neo from 01AUG20)

Lisbon – Luanda eff 18JUN20 1 weekly A330-900neo (2 weekly from 02JUL20, 4 weekly from 02AUG20)

Lisbon – Luxembourg eff 03JUL20 3 weekly E190/195 (5 weekly A319/320 from 01AUG20)

Lisbon – Lyon eff 03JUL20 2 weekly E190/195 (No service 01AUG20 – 14AUG20, 1 daily E190/195 from 15AUG20)

Lisbon – Madrid eff 01JUL20 2 daily E190/195 (3 daily from E190/195/A319 from 01AUG20)

Lisbon – Malaga eff 02JUL20 3 weekly ATR72 (11 weekly ATR72/E190/E195 from 01AUG20)

Lisbon – Manchester eff 01AUG20 1 daily A319

Lisbon – Maputo 1 weekly A330-900neo (2 weekly from 02AUG20)

Lisbon – Marrakech eff 01AUG20 11 weekly ATR72/E195

Lisbon – Marseille eff 01AUG20 1 daily E190

Lisbon – Miami eff 03JUL20 2 weekly A330-900neo (3 weekly from 01AUG20)

Lisbon – Milan Malpensa eff 01JUL20 2 daily E190/195

Lisbon – Munich eff 01AUG20 2 daily A320

Lisbon – Newark 2 weekly A330-900neo

Lisbon – Nice eff 03JUL20 2 weekly E190 (1 daily E190/195 from 01AUG20)

Lisbon – Oslo eff 02AUG20 3 weekly A320neo

Lisbon – Paris CDG 2 weekly E190 (2 daily E190/195/A320 from 01JUL20, 4 daily A320 from 01AUG20)

Lisbon – Ponta Delgada 4 weekly E190 (1 daily A320neo from 01JUL20, 3 daily A320 from 01AUG20)

Lisbon – Porto 3 weekly E195 (23 weekly ATR72/E190 from 01JUL20, 29 weekly ATR72/E190/A321neo from 01AUG20)

Lisbon – Porto Santo eff 02JUL20 2 weekly E195 (5 weekly A319 from 01AUG20)

Lisbon – Prague eff 01AUG20 4 weekly A320/320neo

Lisbon – Praia eff 18JUN20 1 weekly E190 (2 weekly from 03JUL20, 4 weekly from 01AUG20)

Lisbon – Rio de Janeiro Galeao 1 weekly A330-900neo (4 weekly from 02AUG20)

Lisbon – Rome eff 01JUL20 2 daily E190/195 (3 daily ATR72/E195/A320/320neo from 01AUG20)

Lisbon – Sao Paulo Guarulhos 2 weekly A330-900neo (3 weekly from 02JUL20, 1 daily from 01AUG20)

Lisbon – Sao Vicente eff 03JUL20 1 weekly E190 (2 weekly from 02AUG20)

Lisbon – Seville eff 02JUL20 3 weekly ATR72 (11 weekly from 01AUG20)

Lisbon – Stockholm Arlanda eff 02JUL20 2 weekly A320neo (3 weekly from 01AUG20)

Lisbon – Tel Aviv eff 01AUG20 3 weekly A321neo

Lisbon – Terceira 2 weekly E190/195 (3 weekly from 01JUL20, 10 weekly A320 from 01AUG20)

Lisbon – Toronto eff 03JUL20 2 weekly A321neo (3 weekly from 01AUG20)

Lisbon – Toulouse eff 01AUG20 1 daily E190/195

Lisbon – Valencia eff 01AUG20 1 daily ATR72

Lisbon – Venice eff 02AUG20 3 weekly A320

Lisbon – Vienna eff 01AUG20 1 daily A320neo

Lisbon – Warsaw eff 05AUG20 2 weekly A320/320neo

Lisbon – Washington Dulles eff 02AUG20 2 weekly A321neo

Lisbon – Zurich eff 01JUL20 1 daily A320/320neo (2 dailyE190/A320 from 01AUG20)

Ponta Delgada – Boston eff 01JUL20 4 weekly A321neo (3 weekly 10JUL20 – 03AUG20)

Ponta Delgada – Toronto eff 02JUL20 2 weekly A321neo

Porto – Funchal 2 weekly E190 (1 daily from 01AUG20)

Porto – London Heathrow eff 01AUG20 1 daily A319

Porto – Luxembourg eff 02JUL20 2 weekly E190 (1 daily A319 from 01AUG20)

Porto – Newark eff 08AUG20 1 weekly A321neo

Porto – Paris CDG eff 03JUL20 3 weekly E190 (1 daily from 01AUG20)