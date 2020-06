Alitalia June 2020 operations as of 31MAY20

Alitalia in the last few days filed additional changes to its planned operation in June 2020. As of 31MAY20, planned operation from 01JUN20 to 30JUN20 as follows.



Milan Malpensa – Alghero 2 daily A319

Milan Malpensa – Bari 1 daily A319

Milan Malpensa – Cagliari 2 daily A319/320/321

Milan Malpensa – Catania 1 daily A321

Milan Malpensa – Olbia 2 daily A319/320

Milan Malpensa – Palermo 1 daily A319

Rome – Alghero 2 daily A319/320

Rome – Barcelona 3 weekly E175/190

Rome – Bari 1 daily A319

Rome – Bologna 1 daily E190/A319/320

Rome – Brussels 1 daily A320

Rome – Cagliari 3 daily A319/320/321

Rome – Catania 4 daily A320/330

Rome – Frankfurt 5 weekly E190 (E175 from 16JUN20)

Rome – Geneva 5 weekly E175/190

Rome – Genoa 1 daily E190

Rome – Lamezia Terme 1 daily A319/320

Rome – London Heathrow 2 daily A320/330

Rome – Madrid 3 weekly E175/190/A320

Rome – Milan Malpensa 4 daily A319/320/321

Rome – Munich 5 weekly E175/190

Rome – Naples 1 daily E175/190/A320/321

Rome – New York JFK 2 weekly A330 (4 weekly from 18JUN20)

Rome – Olbia 2 daily A319/320

Rome – Palermo 4 daily A320/330

Rome – Paris CDG 10 weekly A320

Rome – Pisa 1 daily E190

Rome – Turin 1 daily A319/320

Rome – Venice 1 daily A319/320

Rome – Zurich 5 weekly E190