British Airways July 2020 Long-Haul operations as of 03JUN20

British Airways in the last 24 hours gradually updated its planned long-haul operation for the month of July 2020, which sees additional service resumption. Planned operation as of 03JUN20 as follows.



Planned operation remains subject to change, and may be impacted by various travel restrictions.



London Heathrow – Accra 777-200ER operates alternating days

London Heathrow – Atlanta 1 daily 787-10

London Heathrow – Beijing Daxing 1 daily 777-300ER

London Heathrow – Boston 1 daily A350-1000XWB

London Heathrow – Cape Town 777-200ER operates alternating days

London Heathrow – Chicago O’Hare 2 daily 787-9

London Heathrow – Dallas/Ft. Worth 1 daily 787-8

London Heathrow – Delhi 1 daily 787-8

London Heathrow – Dubai 777-200ER operates alternating days

London Heathrow – Hong Kong 1 daily 777-300ER

London Heathrow – Johannesburg 1 daily 777-300ER

London Heathrow – Lagos 777-200ER operates alternating days

London Heathrow – Los Angeles 1 daily 787-9

London Heathrow – Mexico City 1 daily 787-9

London Heathrow – Miami 1 daily 787-9

London Heathrow – Mumbai 1 daily 787-8

London Heathrow – Nairobi 1 daily 777-200ER

London Heathrow – New York JFK 2 daily 777-200ER

London Heathrow – San Francisco 1 daily 787-9

London Heathrow – Sao Paulo Guarulhos 1 daily 787-8

London Heathrow – Seattle 1 daily 787-8

London Heathrow – Seoul Incheon 3 weekly 787-8

London Heathrow – Shanghai Pu Dong 1 daily 777-300ER

London Heathrow – Singapore 1 daily 777-300ER (from 06JUL20)

London Heathrow – Tel Aviv 1 daily A350-1000XWB

London Heathrow – Tokyo Haneda 3 weekly 787-9

London Heathrow – Toronto 1 daily 787-9

London Heathrow – Vancouver 1 daily 777-200ER

London Heathrow – Washington Dulles 1 daily A350-1000XWB