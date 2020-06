Thai Airways International NS20 operation updates as of 1130GMT 04JUN20

Thai Airways International this week further revised planned operation, as planned service resumption on most routes being pushed back to August 2020. Planned Northern summer 2020 operation as of 1130GMT 04JUN20 as follows.



Additional changes remain possible.



Bangkok – Auckland eff 03AUG20 3 weekly 787-9 (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Beijing Capital eff 02AUG20 2 weekly 777-300ER (Previous plan: 3 weekly from 01JUL20)

Bangkok – Brisbane eff 02AUG20 3 weekly 777-200ER (Previous plan: 2 weekly from 01JUL20)

Bangkok – Brussels eff 02AUG20 3 weekly A350-900XWB (Previous plan: eff 17JUL20)

Bangkok – Copenhagen eff 01AUG20 1 daily 777-300ER (Previous plan: eff 17JUL20)

Bangkok – Delhi eff 01AUG20 1 daily 777-300 (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Denpasar eff 01AUG20 3 weekly A330-300 (Previous plan: eff 02JUL20)

Bangkok – Dhaka eff 01AUG20 5 weekly A330-300 (Previous plan: eff 02JUL20)

Bangkok – Frankfurt eff 01AUG20 1 daily A380 (Previous plan: eff 17JUL20)

Bangkok – Guangzhou eff 01AUG20 2 weekly A330-300 (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Hanoi eff 01AUG20 1 daily A330-300 (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Ho Chi Minh City eff 01AUG20 1 daily A330-300 (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Hong Kong eff 01AUG20 1 daily A330-300 (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Islamabad eff 01AUG20 4 weekly A330-300 (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Jakarta eff 03AUG20 3 weekly A330-300 (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Karachi eff 01AUG20 4 weekly A330-300 (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Kuala Lumpur eff 02AUG20 5 weekly A330-300 (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Lahore eff 01AUG20 4 weekly A330-300 (Previous plan: eff 02JUL20)

Bangkok – London Heathrow eff 16JUL20 3 weekly 777-300ER (1 daily from 01AUG20. Reservation in July currently available in C/D/Y-class only for the moment)

Bangkok – Manila eff 02AUG20 4 weekly 777-300 (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Melbourne eff 01AUG20 5 weekly A350-900XWB (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Munich eff 01AUG20 5-6 weekly 777-300ER (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Nagoya eff 01AUG20 3 weekly A350-900XWB (Previous plan: eff 02JUL20)

Bangkok – Osaka Kansai eff 01AUG20 3 weekly 777-200ER (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Paris CDG eff 16JUL20 3 weekly 777-300ER (Reservation remains available in July)

Bangkok – Perth eff 02AUG20 3 weekly A330-300 (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Phnom Penh eff 01AUG20 1 daily A330-300 (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Seoul Incheon eff 01AUG20 6 weekly A330-300 (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Shanghai Pu Dong eff 02AUG20 2 weekly 777-300ER (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Singapore eff 02AUG20 4 weekly A330-300 (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Sydney eff 01AUG20 5 weekly 777-300ER (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Taipei Taoyuan eff 01AUG20 1 daily 777-200ER (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Tokyo Haneda eff 01AUG20 4 weekly A330-300 (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Tokyo Narita eff 01AUG20 4 weekly A330-300 (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Vientiane eff 01AUG20 1 daily A330-300 (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Yangon eff 01AUG20 1 daily A330-300 (Previous plan: eff 01JUL20)

Bangkok – Zurich eff 02AUG20 4 weekly 777-300ER (Previous plan: eff 16JUL20)