Norwegian July 2020 operations as of 23JUN20

Norwegian last week announced planned operation for the month of July 2020, including service resumption on various European routes. For the month of July 2020, the airline schedules 758 weekly flights, all operated by Norwegian Air Shuttle (DY) Boeing 737-800 aircraft.



Bergen – Alicante 1 weekly

Bergen – Harstad-Narvik 2 weekly

Copenhagen – Aalborg 19 weekly

Copenhagen – Alicante 3 weekly

Copenhagen – Amsterdam 2 weekly

Copenhagen – Barcelona 2 weekly

Copenhagen – Berlin Schoenefeld 2 weekly

Copenhagen – Budapest 2 weekly

Copenhagen – Chania 1 weekly

Copenhagen – Edinburgh 2 weekly

Copenhagen – Krakow 2 weekly

Copenhagen – London Gatwick 6 weekly

Copenhagen – Malaga 4 weekly

Copenhagen – Munich 2 weekly

Copenhagen – Nice 3 weekly

Copenhagen – Oslo 7 weekly

Copenhagen – Palma Mallorca 2 weekly

Copenhagen – Split 1 weekly

Copenhagen – Stockholm Arlanda 6 weekly

Oslo – Alesund 10 weekly

Oslo – Alicante 7 weekly

Oslo – Alta 6 weekly

Oslo – Amsterdam 2 weekly

Oslo – Andenes 2 weekly

Oslo – Antalya 2 weekly

Oslo – Barcelona 3 weekly

Oslo – Belgrade 1 weekly

Oslo – Bergen 29 weekly

Oslo – Berlin Schoenefeld 3 weekly

Oslo – Billund 4 weekly

Oslo – Bodo 13 weekly

Oslo – Budapest 2 weekly

Oslo – Chania 2 weekly

Oslo – Copenhagen 7 weekly

Oslo – Dubrovnik 2 weekly

Oslo – Edinburgh 2 weekly

Oslo – Faro 1 weekly

Oslo – Gdansk 2 weekly

Oslo – Gran Canaria/Las Palmas 1 weekly

Oslo – Hamburg 2 weekly

Oslo – Harstad-Narvik 19 weekly

Oslo – Haugesund 6 weekly

Oslo – Helsinki 3 weekly

Oslo – Kirkenes 6 weekly

Oslo – Krakow 2 weekly

Oslo – Kristiansand 6 weekly

Oslo – London Gatwick 7 weekly

Oslo – Malaga 7 weekly

Oslo – Molde 6 weekly

Oslo – Munich 2 weekly

Oslo – Nice 2 weekly

Oslo – Palanga 2 weekly

Oslo – Palma Mallorca 2 weekly

Oslo – Paris CDG 3 weekly

Oslo – Prague 2 weekly

Oslo – Prishtina 1 weekly

Oslo – Reykjavik Keflavik 2 weekly

Oslo – Riga 2 weekly

Oslo – Split 2 weekly

Oslo – Stavanger 25 weekly

Oslo – Stockholm Arlanda 7 weekly

Oslo – Tallinn 2 weekly

Oslo – Tromso 18 weekly

Oslo – Trondheim 28 weekly

Oslo – Vilnius 2 weekly

Stockholm Arlanda – Alicante 3 weekly

Stockholm Arlanda – Barcelona 2 weekly

Stockholm Arlanda – Chania 1 weekly

Stockholm Arlanda – Helsinki 7 weekly

Stockholm Arlanda – Lulea 11 weekly

Stockholm Arlanda – Malaga 4 weekly

Stockholm Arlanda – Nice 3 weekly

Stockholm Arlanda – Palma Mallorca 1 weekly

Stockholm Arlanda – Split 1 weekly

Stockholm Arlanda – Umea 11 weekly

Stockholm Arlanda – Visby 2 weekly

Tromso – Longyearbyen 3 weekly

Trondheim – Bergen 2 weekly



Selected service may be operated by Norwegian Air Sweden aircraft.