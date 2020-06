Virgin Atlantic NS20 operations as of 27JUN20

Virgin Atlantic during the weekend of 27JUN20’s schedule update filed changes to Orlando service, for summer 2020 season. Reflecting the airline’s press release on Monday 22JUN20, service to Orlando is delayed to 24AUG20, instead of 20JUL20. Further changes remain likely.



London Heathrow – Orlando eff 24AUG20 1 daily 787-9 (Previous plan: 2 daily from 20JUL20)

VS091 LHR1050 – 1505MCO 789 D

VS092 MCO1735 – 0650+1LHR 789 D

Manchester – Orlando eff 24AUG20 1 daily A330-300 (Selected dates operated by 787-9 for the week of 24AUG20)

VS075 MAN1000 – 1400MCO 333 D

VS076 MCO1710 – 0615+1MAN 333 6

VS076 MCO1720 – 0625+1MAN 333 x16

VS076 MCO1840 – 0745+1MAN 333 1



Previously reported Northern summer 2020 operation:

London Heathrow – Antigua eff 01OCT20 1 weekly 787-9

London Heathrow – Antigua – Grenada eff 02OCT20 2 weekly A330-300

London Heathrow – Antigua – Tobago eff 04OCT20 1 weekly A330-300

London Heathrow – Atlanta eff 25AUG20 3 weekly 787-9 (1 daily A330-300 from 01SEP20)

London Heathrow – Boston eff 01OCT20 1 daily A330-300

London Heathrow – Bridgetown eff 01AUG20 1 weekly 787-9 (3 weekly from 01OCT20)

London Heathrow – Delhi eff 01SEP20 1 daily A330-300

London Heathrow – Havana eff 01SEP20 2 weekly A330-300

London Heathrow – Hong Kong eff 20JUL20 3 weekly 787-9 (1 daily from 31AUG20)

London Heathrow – Johannesburg eff 14SEP20 1 daily 787-9 (5 weekly 01OCT20 – 13OCT20)

London Heathrow – Lagos eff 23AUG20 3 weekly A350-1000XWB (1 daily from 29AUG20)

London Heathrow – Las Vegas eff 01SEP20 1 daily 787-9

London Heathrow – Los Angeles eff 21JUL20 3 weekly 787-9/A350-1000XWB (1 daily from 01AUG20; A350-only from 22SEP20)

London Heathrow – Miami eff 18AUG20 3 weekly 787-9 (1 daily A330-300 from 01SEP20)

London Heathrow – Montego Bay eff 02OCT20 2 weekly 787-9

London Heathrow – Mumbai eff 01SEP20 1 daily 787-9

London Heathrow – New York JFK eff 21JUL20 3 weekly A350-1000XWB (1 daily from 01AUG20, 3 daily 787-9/A350 from 01SEP20)

London Heathrow – San Francisco eff 04AUG20 3 weekly 787-9 (1 daily from 02SEP20)

London Heathrow – Seattle eff 01SEP20 1 daily 787-9

London Heathrow – Shanghai Pu Dong eff 04AUG20 1 weekly 787-9 (1 daily from 01SEP20)

London Heathrow – Tel Aviv eff 09AUG20 3 weekly 787-9 (1 daily from 01SEP20)

London Heathrow – Washington Dulles eff 01SEP20 1 daily A330-300