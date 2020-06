LOT Polish Airlines outlines Summer 2020 LOTnaWakacje Holiday program

LOT Polish Airlines last week unveiled “LOTnaWakacje” program, for summer 2020 season. The Star Alliance member’s holiday program during summer season features 102 routes in July and August 2020. Some of these routes, marked with *, has been converted from regular service to “LOTnaWakacje” program on temporary basis. These flights can be identified under LO8500-8799 flight number series.



Selected routes listed below is returning service, as it was previously available for booking via Polish travel agencies/tour operators as tour packages in the past, as well as limited flight-only reservations.



Bydgoszcz – Zadar 04JUL20 – 29AUG20 1 weekly E195 (E190 on 25JUL20)

Bydgoszcz – Zakynthos 09JUL20 – 27AUG20 1 weekly E195 (737-800 on 30JUL20 / 06AUG20)

Gdansk – Barcelona 06JUL20 – 31AUG20 2 weekly E195

Gdansk – Bourgas 04JUL20 – 29AUG20 1 weekly E195

Gdansk – Chania 05JUL20 – 30AUG20 1 weekly E195

Gdansk – Corfu 03JUL20 – 28AUG20 1 weekly E195

Gdansk – Dubrovnik 07JUL20 – 25AUG20 1 weekly E195

Gdansk – Kavala 08JUL20 – 26AUG20 1 weekly E195

Gdansk – Rhodes 09JUL20 – 27AUG20 1 weekly E195

Gdansk – Rome 04JUL20 – 29AUG20 1 weekly E195

Gdansk – Split 08JUL20 – 26AUG20 1 weekly E195

Gdansk – Thessaloniki 06JUL20 – 31AUG20 1 weekly E195

Gdansk – Tirana 05JUL20 – 30AUG20 1 weekly E195

Gdansk – Zadar 03JUL20 – 28AUG20 1 weekly E195

Katowice – Bourgas 05JUL20 – 30AUG20 3 weekly 737-800

Katowice – Chania 03JUL20 – 31AUG20 2 weekly 737-800

Katowice – Irakleion 06JUL20 – 31AUG20 2 weekly 737-800

Katowice – Kos 07JUL20 – 25AUG20 1 weekly 737-800

Katowice – Palma Mallorca 04JUL20 – 29AUG20 1 weekly 737-800

Katowice – Rhodes 04JUL20 – 29AUG20 2 weekly 737-800

Katowice – Split 05JUL20 – 30AUG20 1 weekly 737-800

Katowice – Thessaloniki 08JUL20 – 26AUG20 1 weekly 737-800

Katowice – Tirana 05JUL20 – 30AUG20 1 weekly 737-800

Katowice – Zakynthos 03JUL20 – 28AUG20 1 weekly 737-800

Krakow – Barcelona 05JUL20 – 30AUG20 2 weekly E195

Krakow – Chania 04JUL20 – 29AUG20 2 weekly E195

Krakow – Corfu 08JUL20 – 26AUG20 1 weekly E195

Krakow – Dubrovnik 03JUL20 – 28AUG2 1 weekly E195

Krakow – Kalamata 09JUL20 – 27AUG20 1 weekly E195

Krakow – Kavala 03JUL20 – 28AUG20 2 weekly E195

Krakow – Rome 03JUL20 – 30AUG20 3 weekly E195

Krakow – Thessaloniki 04JUL20 – 29AUG20 1 weekly E195

Krakow – Thira 06JUL20 – 31AUG20 1 weekly E195

Krakow – Zadar 07JUL20 – 25AUG20 1 weekly E195

Krakow – Zakynthos 06JUL20 – 31AUG20 1 weekly E195

Lublin – Corfu 07JUL20 – 25AUG20 1 weekly E195

Lublin – Split 03JUL20 – 28AUG20 1 weekly E190/195

Poznan – Barcelona 04JUL20 – 29AUG20 2 weekly E195

Poznan – Bourgas 05JUL20 – 30AUG20 2 weekly E195

Poznan – Corfu 05JUL20 – 30AUG20 2 weekly E195

Poznan – Dubrovnik 05JUL20 – 30AUG20 1 weekly E195

Poznan – Irakleion 03JUL20 – 28AUG20 1 weekly E195

Poznan – Kavala 04JUL20 – 29AUG20 1 weekly E195

Poznan – Palma Mallorca 07JUL20 – 25AUG20 1 weekly E195

Poznan – Podgorica 09JUL20 – 27AUG20 1 weekly E195

Poznan – Rome 03JUL20 - 31AUG20 2 weekly E195

Poznan – Split 06JUL20 – 31AUG20 1 weekly E195

Poznan – Zakynthos 08JUL20 – 26AUG20 1 weekly E195

Rzeszow – Barcelona 05JUL20 – 30AUG20 1 weekly E195 (E190 on 05JUL20)

Rzeszow – Bourgas 03JUL20 – 28AUG20 1 weekly E190/195

Rzeszow – Thessaloniki 03JUL20 – 28AUG20 1 weekly E190/195

Rzeszow – Zadar 04JUL20 – 29AUG20 1 weekly Dash8-Q400

Szczecin – Zadar 09JUL20 – 27AUG20 1 weekly E195 (E190 on 20AUG20 / 27AUG20)

Warsaw – Alicante 09JUL20 – 27AUG20 1 weekly 737-800

Warsaw – Athens 03JUL20 – 31AUG20 4 weekly E195

* Warsaw – Barcelona eff 03JUL20 6 weekly E195/737-800 (Previous plan: 3 weekly 737-800; Service operates as LO437/438 with 737-800 on 01JUL20)

Warsaw – Bourgas eff 04JUL20 6 weekly 737-800

* Warsaw – Catania 05JUL20 – 30AUG20 1 weekly E195 (737-800 in August 2020)

* Warsaw – Chania eff 03JUL20 5 weekly E195/ 737-800 (Previous plan: 1 weekly 737-800)

* Warsaw – Corfu eff 05JUL20 3 weekly E195/737-800 (Previous plan: 1 weekly 737-800)

* Warsaw – Dubrovnik eff 01JUL20 4 weekly E195 (Previous plan: 2 weekly 737-800; Service operates as LO563/564 with 737-800 on 01JUL20)

Warsaw – Irakleion 03JUL20 – 31AUG20 1 daily 737-800/E195

Warsaw – Kalamata 03JUL20 – 28AUG20 2 weekly E190/195

Warsaw – Kavala 05JUL20 – 30AUG20 1 weekly E190/195

Warsaw – Kos 03JUL20 – 29AUG20 4 weekly 737-800/E195

* Warsaw – Larnaca 03JUL20 – 31AUG20 4 weekly E195

Warsaw – Malaga 04JUL20 – 29AUG20 2 weekly 737-800

Warsaw – Malta 03JUL20 – 28AUG20 2 weekly E195/737-800

* Warsaw – Nice 03JUL20 – 31AUG20 4 weekly E190/195

Warsaw – Ohrid 05JUL20 – 30AUG20 3 weekly E190/195

Warsaw – Olbia 03JUL20 – 31AUG20 2 weekly E195

Warsaw – Palma Mallorca 03JUL20 – 31AUG20 1 daily 737-800/E195

* Warsaw – Podgorica eff 04JUL20 4 weekly E195 (Previous plan: 1 weekly 737-800)

Warsaw – Rhodes 03JUL20 – 31AUG20 5 weekly 737-800

Warsaw – Rijeka 05JUL20 – 30AUG20 1 weekly E195

Warsaw – Rimini 04JUL20 – 29AUG20 1 weekly E195

Warsaw – Rome 04JUL20 – 30AUG20 4 weekly E195

Warsaw – Skiathos 04JUL20 – 29AUG20 1 weekly E195 (E190 in August)

* Warsaw – Skopje 03JUL20 – 31AUG20 2 weekly E195

* Warsaw – Split eff 01JUL20 3 weekly E190/195 (Previous plan: 2 weekly 737-800; Service operates as LO575/576 with 737-800 on 01JUL20)

* Warsaw – Tbilisi eff 02JUL20 1 daily E195 (Previous plan: 3 weekly 737-800; Service operates as LO723/724 on 02/03JUL20)

Warsaw – Thessaloniki 04JUL20 – 29AUG20 3 weekly E195

Warsaw – Thira 04JUL20 – 29AUG20 2 weekly E190/195

Warsaw – Tirana 04JUL20 – 29AUG20 2 weekly E195

Warsaw – Tivat 05JUL20 – 30AUG20 2 weekly E190/195

* Warsaw – Varna eff 05JUL20 2 weekly E190/195

* Warsaw – Venice 06JUL20 – 28AUG20 3 weekly E195

* Warsaw – Zadar eff 04JUL20 2 weekly E195 (Previous plan: 1 weekly 737-800)

Warsaw – Zakynthos 05JUL20 – 27AUG20 4 weekly E190/195/737-800

Wroclaw – Barcelona 05JUL20 – 30AUG20 1 weekly E195

Wroclaw – Bourgas 03JUL20 – 31AUG20 2 weekly E195

Wroclaw – Chania 09JUL20 – 27AUG20 1 weekly E195

Wroclaw – Corfu 04JUL20 – 29AUG20 1 weekly E195

Wroclaw – Dubrovnik 04JUL20 – 29AUG20 1 weekly E195

Wroclaw – Irakleion 07JUL20 – 25AUG20 1 weekly E195

Wroclaw – Kavala 04JUL20 – 29AUG20 1 weekly E195

Wroclaw – Kos 05JUL20 – 30AUG20 1 weekly E195

Wroclaw – Palma Mallorca 08JUL20 – 26AUG20 1 weekly E195

Wroclaw – Rhodes 03JUL20 – 28AUG20 1 weekly E195

Wroclaw – Rome 06JUL20 – 31AUG20 2 weekly E195

Wroclaw – Thessaloniki 08JUL20 – 26AUG20 1 weekly E195

Wroclaw – Thira 07JUL20 – 25AUG20 1 weekly E195