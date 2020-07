Jet2.com outlines July/August 2020 scheduled operations

British carrier Jet2.com this week will resume scheduled operation, initially operating slightly over 200 routes during the period of 15JUL20 – 26AUG20. All service will be operated by Boeing 737-800 aircraft, while selected service to/from Manchester also sees Airbus A321 operating.



Various travel restrictions will impact the airline’s planned operation.



Belfast – Alicante eff 18JUL20 1 weekly 737-800

Belfast – Dalaman eff 20JUL20 1 weekly 737-800

Belfast – Gran Canaria eff 16JUL20 1 weekly 737-800

Belfast – Ibiza eff 19JUL20 1 weekly 737-800

Belfast – Lanzarote eff 19JUL20 1 weekly 737-800

Belfast – Tenerife South eff 17JUL20 2 weekly 737-800

Birmingham – Alicante eff 16JUL20 5 weekly 737-800

Birmingham – Almeria eff 19JUL20 1 weekly 737-800

Birmingham – Antalya eff 17JUL20 2 weekly 737-800

Birmingham – Bergerac eff 18JUL20 1 weekly 737-800

Birmingham – Bodrum eff 17JUL20 1 weekly 737-800

Birmingham – Chania eff 21JUL20 1 weekly 737-800

Birmingham – Corfu eff 15JUL20 3 weekly 737-800

Birmingham – Corvera eff 17JUL20 2 weekly 737-800

Birmingham – Dalaman eff 16JUL20 3 weekly 737-800

Birmingham – Dubrovnik eff 18JUL20 1 weekly 737-800 (2 weekly from 18AUG20)

Birmingham – Faro eff 01AUG20 1 daily 737-800

Birmingham – Fuerteventura eff 15JUL20 2 weekly 737-800

Birmingham – Funchal eff 03AUG20 1 weekly 737-800

Birmingham – Gran Canaria/Las Palmas eff 16JUL20 3 weekly 737-800

Birmingham – Ibiza eff 16JUL20 4 weekly 737-800

Birmingham – Irakleion eff 15JUL20 2 weekly 737-800 (3 weekly from 25JUL20)

Birmingham – Kos eff 16JUL20 2 weekly 737-800

Birmingham – Lanzarote eff 16JUL20 4 weekly 737-800

Birmingham – Larnaca eff 01AUG20 2 weekly 737-800

Birmingham – Mahon eff 15JUL20 3 weekly 737-800

Birmingham – Malaga eff 15JUL20 5 weekly 737-800

Birmingham – Murcia eff 17JUL20 2 weekly 737-800

Birmingham – Palma Mallorca eff 15JUL20 1 daily 737-800

Birmingham – Paphos eff 02AUG20 2 weekly 737-800

Birmingham – Pula eff 19JUL20 1 weekly 737-800

Birmingham – Rhodes eff 18JUL20 2 weekly 737-800

Birmingham – Skiathos eff 15JUL20 1 weekly 737-800

Birmingham – Split eff 15JUL20 2 weekly 737-800

Birmingham – Tenerife South eff 15JUL20 1 daily 737-800

Birmingham – Zakynthos eff 15JUL20 3 weekly 737-800

East Midlands – Alicante eff 16JUL20 5 weekly 737-800

East Midlands – Antalya eff 17JUL20 2 weekly 737-800

East Midlands – Bodrum eff 16JUL20 1 weekly 737-800

East Midlands – Corfu eff 17JUL20 2 weekly 737-800

East Midlands – Dalaman eff 19JUL20 2 weekly 737-800 (3 weekly from 27JUL20)

East Midlands – Faro eff 01AUG20 5 weekly 737-800

East Midlands – Fuerteventura eff 18JUL20 2 weekly 737-800

East Midlands – Funchal eff 03AUG20 1 weekly 737-800

East Midlands – Gran Canaria/Las Palmas eff 18JUL20 2 weekly 737-800

East Midlands – Ibiza eff 16JUL20 3 weekly 737-800

East Midlands – Irakleion eff 17JUL20 2 weekly 737-800

East Midlands – Kefallinia eff 15JUL20 1 weekly 737-800

East Midlands – Kos eff 17JUL20 1 weekly 737-800

East Midlands – Lanzarote eff 16JUL20 3 weekly 737-800

East Midlands – Larnaca eff 01AUG20 2 weekly 737-800

East Midlands – Mahon eff 18JUL20 2 weekly 737-800

East Midlands – Malaga eff 16JUL20 5 weekly 737-800

East Midlands – Palma Mallorca eff 15JUL20 1 daily 737-800

East Midlands – Paphos eff 02AUG20 2 weekly 737-800

East Midlands – Pisa eff 18JUL20 1 weekly 737-800

East Midlands – Rhodes eff 15JUL20 2 weekly 737-800

East Midlands – Split eff 19JUL20 1 weekly 737-800

East Midlands – Tenerife South eff 17JUL20 3 weekly 737-800

East Midlands – Zakynthos eff 15JUL20 3 weekly 737-800

Edinburgh – Alicante eff 25JUL20 2 weekly 737-800 (3 weekly from 06AUG20)

Edinburgh – Antalya eff 17JUL20 2 weekly 737-800

Edinburgh – Bodrum eff 16JUL20 1 weekly 737-800

Edinburgh – Dalaman eff 18JUL20 1 weekly 737-800

Edinburgh – Dubrovnik eff 24AUG20 1 weekly 737-800

Edinburgh – Faro eff 01AUG20 3 weekly 737-800

Edinburgh – Fuerteventura eff 25JUL20 1 weekly 737-800

Edinburgh – Funchal eff 03AUG20 1 weekly 737-800

Edinburgh – Gran Canaria/Las Palmas eff 31JUL20 2 weekly 737-800

Edinburgh – Ibiza eff 09AUG20 3 weekly 737-800

Edinburgh – Irakleion eff 03AUG20 1 weekly 737-800

Edinburgh – Lanzarote eff 25JUL20 2 weekly 737-800

Edinburgh – Larnaca eff 05AUG20 1 weekly 737-800

Edinburgh – Mahon eff 31JUL20 1 weekly 737-800

Edinburgh – Malaga eff 25JUL20 1 weekly 737-800

Edinburgh – Tenerife South eff 26JUL20 4 weekly 737-800

Glasgow – Alicante eff 27JUL20 2 weekly 737-800

Glasgow – Bodrum eff 24AUG20 1 weekly 737-800

Glasgow – Corfu eff 22JUL20 1 weekly 737-800

Glasgow – Dalaman eff 17JUL20 2 weekly 737-800 (3 weekly from 09AUG20)

Glasgow – Faro eff 01AUG20 4 weekly 737-800

Glasgow – Fuerteventura eff 25JUL20 1 weekly 737-800

Glasgow – Funchal eff 07AUG20 1 weekly 737-800

Glasgow – Gran Canaria/Las Palmas eff 25JUL20 2 weekly 737-800

Glasgow – Ibiza eff 25JUL20 3 weekly 737-800

Glasgow – Irakleion eff 16JUL20 2 weekly 737-800

Glasgow – Izmir eff 13AUG20 1 weekly 737-800

Glasgow – Kefallinia eff 15JUL20 1 weekly 737-800

Glasgow – Lanzarote eff 25JUL20 4 weekly 737-800

Glasgow – Larnaca eff 05AUG20 1 weekly 737-800

Glasgow – Malaga eff 25JUL20 3 weekly 737-800

Glasgow – Palma Mallorca eff 25JUL20 5 weekly 737-800

Glasgow – Paphos eff 01AUG20 2 weekly 737-800

Glasgow – Rhodes eff 17JUL20 2 weekly 737-800

Glasgow – Tenerife South eff 25JUL20 6 weekly 737-800

Glasgow – Zakynthos eff 15JUL20 1 weekly 737-800

Leeds/Bradford – Alicante eff 15JUL20 1 daily 737-800

Leeds/Bradford – Almeria eff 19JUL20 1 weekly 737-800

Leeds/Bradford – Antalya eff 16JUL20 2 weekly 737-800

Leeds/Bradford – Bergerac eff 18JUL20 1 weekly 737-800

Leeds/Bradford – Bodrum eff 15JUL20 1 weekly 737-800

Leeds/Bradford – Chania eff 19JUL20 1 weekly 737-800

Leeds/Bradford – Corfu eff 21JUL20 2 weekly 737-800

Leeds/Bradford – Dalaman eff 17JUL20 3 weekly 737-800

Leeds/Bradford – Faro eff 01AUG20 1 daily 737-800

Leeds/Bradford – Fuerteventura eff 18JUL20 2 weekly 737-800

Leeds/Bradford – Funchal eff 02AUG20 1 weekly 737-800

Leeds/Bradford – Gran Canaria/Las Palmas eff 18JUL20 2 weekly 737-800 (3 weekly from 20AUG20)

Leeds/Bradford – Ibiza eff 16JUL20 6 weekly 737-800

Leeds/Bradford – Irakleion eff 17JUL20 3 weekly 737-800

Leeds/Bradford – Kefallinia eff 17JUL20 2 weekly 737-800

Leeds/Bradford – Kos eff 17JUL20 1 weekly 737-800 (2 weekly from 26JUL20)

Leeds/Bradford – Lanzarote eff 16JUL20 5 weekly 737-800

Leeds/Bradford – Larnaca eff 16AUG20 1 weekly 737-800

Leeds/Bradford – Mahon eff 19JUL20 3 weekly 737-800

Leeds/Bradford – Malaga eff 15JUL20 1 daily 737-800

Leeds/Bradford – Palma Mallorca eff 15JUL20 1 daily 737-800

Leeds/Bradford – Paphos eff 01AUG20 2 weekly 737-800

Leeds/Bradford – Pula eff 19JUL20 1 weekly 737-800

Leeds/Bradford – Rhodes eff 22AUG20 1 weekly 737-800

Leeds/Bradford – Split eff 18JUL20 1 weekly 737-800

Leeds/Bradford – Tenerife South eff 17JUL20 4 weekly 737-800

Leeds/Bradford – Zakynthos eff 15JUL20 3 weekly 737-800

London Stansted – Alicante eff 15JUL20 5 weekly 737-800

London Stansted – Antalya eff 15JUL20 5 weekly 737-800

London Stansted – Bodrum eff 15JUL20 2 weekly 737-800

London Stansted – Chania eff 21JUL20 1 weekly 737-800

London Stansted – Corfu eff 16JUL20 2 weekly 737-800

London Stansted – Dalaman eff 15JUL20 6 weekly 737-800

London Stansted – Dubrovnik eff 18JUL20 1 weekly 737-800

London Stansted – Faro eff 01AUG20 1 daily 737-800

London Stansted – Fuerteventura eff 15JUL20 2 weekly 737-800

London Stansted – Funchal eff 03AUG20 2 weekly 737-800

London Stansted – Gran Canaria/Las Palmas eff 16JUL20 3 weekly 737-800

London Stansted – Ibiza eff 16JUL20 5 weekly 737-800

London Stansted – Irakleion eff 21JUL20 3 weekly 737-800

London Stansted – Izmir eff 16JUL20 1 weekly 737-800

London Stansted – Kefallinia eff 15JUL20 2 weekly 737-800

London Stansted – Kos eff 16JUL20 3 weekly 737-800

London Stansted – Lanzarote eff 16JUL20 4 weekly 737-800 (6 weekly from 04AUG20)

London Stansted – Larnaca eff 01AUG20 2 weekly 737-800

London Stansted – Mahon eff 17JUL20 3 weekly 737-800

London Stansted – Malaga eff 17JUL20 4 weekly 737-800

London Stansted – Palma Mallorca eff 15JUL20 1 daily 737-800

London Stansted – Paphos eff 01AUG20 2 weekly 737-800 (3 weekly from 11AUG20)

London Stansted – Skiathos eff 15JUL20 2 weekly 737-800

London Stansted – Split eff 19JUL20 1 weekly 737-800

London Stansted – Tenerife South eff 16JUL20 1 daily 737-800

London Stansted – Zakynthos eff 15JUL20 4 weekly 737-800

Manchester – Alicante eff 15JUL20 1 daily 737-800/A321

Manchester – Almeria eff 18JUL20 2 weekly 737-800

Manchester – Antalya eff 15JUL20 1 daily 737-800

Manchester – Bergerac eff 18JUL20 1 weekly 737-800

Manchester – Bodrum eff 18JUL20 2 weekly 737-800

Manchester – Chania eff 21JUL20 1 weekly 737-800

Manchester – Corfu eff 17JUL20 4 weekly 737-800/A321

Manchester – Corvera eff 17JUL20 2 weekly 737-800

Manchester – Dalaman eff 15JUL20 1 daily 737-800/A321

Manchester – Dubrovnik eff 16JUL20 3 weekly 737-800

Manchester – Faro eff 01AUG20 1 daily 737-800

Manchester – Fuerteventura eff 15JUL20 3 weekly 737-800

Manchester – Funchal eff 03AUG20 1 weekly 737-800

Manchester – Gran Canaria/Las Palmas eff 16JUL20 4 weekly 737-800

Manchester – Ibiza eff 15JUL20 1 daily 737-800

Manchester – Irakleion eff 15JUL20 4 weekly 737-800

Manchester – Izmir eff 15JUL20 2 weekly 737-800

Manchester – Kefallinia eff 15JUL20 3 weekly 737-800

Manchester – Kos eff 16JUL20 3 weekly 737-800

Manchester – La Rochelle eff 18JUL20 1 weekly 737-800

Manchester – Lanzarote eff 16JUL20 4 weekly 737-800

Manchester – Larnaca eff 03AUG20 2 weekly 737-800

Manchester – Mahon eff 17JUL20 3 weekly 737-800

Manchester – Malaga eff 15JUL20 1 daily 737-800

Manchester – Palma Mallorca eff 15JUL20 10 weekly 737-800/A321 (11 weekly from 02AUG20)

Manchester – Paphos eff 01AUG20 4 weekly 737-800

Manchester – Pisa eff 18JUL20 1 weekly 737-800

Manchester – Preveza eff 18JUL20 1 weekly 737-800

Manchester – Pula eff 16JUL20 2 weekly 737-800

Manchester – Rhodes eff 20JUL20 3 weekly 737-800

Manchester – Skiathos eff 15JUL20 2 weekly 737-800

Manchester – Split eff 18JUL20 2 weekly 737-800

Manchester – Tenerife South eff 15JUL20 8 weekly 737-800/A321 (10 weekly from 08AUG20)

Manchester – Zakynthos eff 15JUL20 4 weekly 737-800

Newcastle – Alicante eff 17JUL20 5 weekly 737-800

Newcastle – Antalya eff 20JUL20 1 weekly 737-800

Newcastle – Bodrum eff 21JUL20 1 weekly 737-800

Newcastle – Corfu eff 20JUL20 1 weekly 737-800

Newcastle – Dalaman eff 16JUL20 3 weekly 737-800

Newcastle – Dubrovnik eff 19JUL20 1 weekly 737-800

Newcastle – Faro eff 01AUG20 5 weekly 737-800

Newcastle – Fuerteventura eff 18JUL20 1 weekly 737-800

Newcastle – Gran Canaria/Las Palmas eff 16JUL20 2 weekly 737-800

Newcastle – Ibiza eff 10AUG20 3 weekly 737-800

Newcastle – Irakleion eff 21JUL20 1 weekly 737-800 (2 weekly from 14AUG20)

Newcastle – Izmir eff 21JUL20 1 weekly 737-800

Newcastle – Kos eff 20JUL20 1 weekly 737-800

Newcastle – Lanzarote eff 16JUL20 3 weekly 737-800

Newcastle – Mahon eff 17JUL20 2 weekly 737-800

Newcastle – Malaga eff 17JUL20 4 weekly 737-800

Newcastle – Palma Mallorca eff 17JUL20 4 weekly 737-800 (5 weekly from 04AUG20)

Newcastle – Pisa eff 18JUL20 1 weekly 737-800

Newcastle – Rhodes eff 01AUG20 1 weekly 737-800

Newcastle – Tenerife South eff 17JUL20 3 weekly 737-800

Newcastle – Zakynthos eff 15JUL20 2 weekly 737-800