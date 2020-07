KLM Aug – Oct 2020 Intercontinental network as of 17JUL20

KLM Royal Dutch Airlines as of Friday 17JUL20 filed additional changes to its Intercontinental service. Latest adjustment between 01AUG20 and 24OCT20 as follows (previous Airlineroute report did not cover flights on/after 28SEP20).



Various travel restrictions continue to impact the airline’s planned operation, including passenger traffic rights.



Amsterdam – Abu Dhabi – Muscat eff 03AUG20 3 weekly 787-9

Amsterdam – Accra 4 weekly 777-300ER (5 weekly 777-200ER/-300ER from 03OCT20)

Amsterdam – Atlanta 3 weekly 787-9 (1 daily from 31AUG20)

Amsterdam – Bangalore 2 weekly 787-9

Amsterdam – Bangkok – Hong Kong 1 daily 777-200ER/787-9 (until 27SEP20)

Amsterdam – Bangkok – Kuala Lumpur 2 weekly 787-9 (1 daily from 31AUG20)

Amsterdam – Bangkok – Jakarta 1 weekly 787-9 (until 28AUG20)

Amsterdam – Bangkok – Manila 4 weekly 787-9 (until 30AUG20)

Amsterdam – Bogota 3 weekly 787-9 (until 31AUG20)

Amsterdam – Bogota – Cartagena – Amsterdam 1 weekly 787-9 (4 weekly from 01SEP20)

Amsterdam – Bonaire – Aruba – Amsterdam 5 weekly A330-200/-300 (3 weekly A330-300 from 01SEP20)

Amsterdam – Boston 3 weekly A330-300

Amsterdam – Buenos Aires Ezeiza 4 weekly 787-9 (until 30AUG20)

Amsterdam – Buenos Aires Ezeiza – Santiago de Chile eff 31AUG20 5 weekly 787-9

Amsterdam – Calgary 3 weekly A330-300 (4 weekly from 28SEP20)

Amsterdam – Cape Town 1 weekly 777-200ER (3 weekly from 01SEP20, 4 from 04OCT20)

Amsterdam – Chicago O’Hare 1 daily 787-10

Amsterdam – Curacao 1 daily 787-10 (6 weekly from 01SEP20)

Amsterdam – Delhi 6 weekly 777-300ER (777-200ER from 31AUG20)

Amsterdam – Dubai 1 daily 777-200ER

Amsterdam – Entebbe 2 weekly A330-200 (until 26SEP20)

Amsterdam – Hong Kong eff 28SEP20 1 daily 787-9

Amsterdam – Houston 6 weekly 787-9

Amsterdam – Johannesburg 1 daily 777-300ER

Amsterdam – Kigali – Dar es Salaam – Amsterdam 1 weekly 777-200ER (until 30SEP20)

Amsterdam – Kigali – Entebbe – Amsterdam eff 28SEP20 4 weekly A330-200

Amsterdam – Kilimanjaro – Dar es Salaam – Amsterdam 3 weekly 777-200ER (4 weekly from 01OCT20)

Amsterdam – Kuwait City – Bahrain eff 29SEP20 3 weekly A330-200

Amsterdam – Kuwait City – Dammam 4 weekly A330-200 (until 26SEP20)

Amsterdam – Lagos 3 weekly 777-200ER

Amsterdam – Lima 1 daily 777-300ER

Amsterdam – Los Angeles 1 daily 777-300ER

Amsterdam – Mexico City 1 daily 787-9

Amsterdam – Montreal 2 weekly 787-9 (3 weekly from 02OCT20)

Amsterdam – Mumbai 5 weekly 777-200ER

Amsterdam – Nairobi 4 weekly 787-10 (5 weekly from 28SEP20)

Amsterdam – New York JFK 2 daily 777/787

Amsterdam – Osaka Kansai 5 weekly 777-200ER

Amsterdam – Panama City 4 weekly 777-200ER

Amsterdam – Paramaribo 4 weekly 787-10

Amsterdam – Quito – Guayaquil – Amsterdam 4 weekly 777-200ER

Amsterdam – Rio de Janeiro Galeao 4 weekly 787-9

Amsterdam – St. Maarten – Aruba – Amsterdam 2 weekly A330-200

Amsterdam – San Francisco 3 weekly 777-200ER (5 weekly from 28SEP20)

Amsterdam – Santiago de Chile 2 weekly 787-9 (until 30AUG20)

Amsterdam – Sao Paulo Guarulhos 1 daily 777-300ER (1 of 7 weekly by -200ER from 03SEP20)

Amsterdam – Seoul Incheon 5 weekly 777-300ER

Amsterdam – Singapore 1 daily 777-300ER

Amsterdam – Singapore – Denpasar eff 31AUG20 4 weekly 777-300ER

Amsterdam – Singapore – Jakarta eff 01SEP20 3 weekly 777-300ER

Amsterdam – Taipei Taoyuan 6 weekly 777-200ER/-300ER (until 30AUG20)

Amsterdam – Taipei Taoyuan – Manila 1 weekly 777-200ER (1 daily from 30AUG20)

Amsterdam – Tokyo Narita 1 daily 777-200ER/-300ER (777-300ER from 31AUG20)

Amsterdam – Toronto 1 daily 787-10

Amsterdam – Vancouver 3 weekly 777-200ER (4 weekly from 28SEP20)

Amsterdam – Washington Dulles 3 weekly A330-300