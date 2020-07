Etihad Sep 2020 operations as of 0800GMT 28JUL20

Etihad Airways in the last few days revised planned operation for September 2020. As of 0800GMT 28JUL20, planned September operation as follows. Ongoing travel restrictions continue to impact the airline’s planned operation, as well as passenger traffic rights.



Additional changes remain likely.



Abu Dhabi – Ahmedabad 7 weekly A321

Abu Dhabi – Amman 2 daily A320

Abu Dhabi – Amsterdam 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Athens 1 daily 787-9/A321

Abu Dhabi – Bahrain 14 weekly 787-9/A320

Abu Dhabi – Baku 2 weekly A320

Abu Dhabi – Bangalore 2 daily 787-9/A321

Abu Dhabi – Bangkok 1 daily 777-300ER

Abu Dhabi – Barcelona 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Beirut 1 daily A320

Abu Dhabi – Belgrade 4 weekly A320

Abu Dhabi – Brussels 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Cairo 2 daily 787-9/A321

Abu Dhabi – Casablanca 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Chennai 2 daily 787-9/A321

Abu Dhabi – Chicago O’Hare 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Colombo 4 weekly 787-9/A321

Abu Dhabi – Dammam 10 weekly A320

Abu Dhabi – Delhi 2 daily 777-300ER/787-9/A321

Abu Dhabi – Dublin 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Dusseldorf 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Frankfurt 1 daily 777-300ER

Abu Dhabi – Geneva 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Hyderabad 2 daily A320/321/787-9

Abu Dhabi – Islamabad 2 weekly A321

Abu Dhabi – Istanbul 1 daily 787-9/A321

Abu Dhabi – Jakarta 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Jeddah 1 daily A320/321

Abu Dhabi – Karachi 3 weekly 787-9

Abu Dhabi – Kochi 2 daily 787-9/A321

Abu Dhabi – Kolkata 1 daily A320

Abu Dhabi – Kozhikode 2 daily A320

Abu Dhabi – Kuala Lumpur 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Kuwait City 14 weekly A320

Abu Dhabi – Lahore 1 daily 777-300ER

Abu Dhabi – London Heathrow 2 daily 787-10

Abu Dhabi – Madrid 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Mahe Island 5 weekly A320

Abu Dhabi – Manchester 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Manila 1 daily 777-300ER

Abu Dhabi – Melbourne 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Milan Malpensa 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Moscow Domodedovo 4 weekly A321

Abu Dhabi – Mumbai 2 daily 777-300ER/787-9

Abu Dhabi – Munich 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Muscat 14 weekly A320

Abu Dhabi – New York JFK 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Paris CDG 1 daily 777-300ER

Abu Dhabi – Rabat 2 weekly 787-9

Abu Dhabi – Riyadh 14 weekly A320

Abu Dhabi – Rome 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Seoul Incheon 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Shanghai Pu Dong 1 weekly 777-300ER

Abu Dhabi – Singapore 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Sydney 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Thiruvananthapuram 7 weekly A320

Abu Dhabi – Tokyo Narita 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Toronto 6 weekly 787-9

Abu Dhabi – Washington Dulles 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Zurich 1 daily 787-9