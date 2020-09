Wizz Air UK W20 New routes summary as of 13SEP20

Wizz Air UK (W9) recently filed changes to its planned new service from London Luton. Latest adjustment for winter 2020/21 season as of 13SEP20 as follows.



London Luton – Alicante eff 25OCT20 3 weekly (Previous plan: 1 daily eff 07AUG20)

London Luton – Catania eff 22OCT20 2 weekly (New route, previously not covered on Airlineroute)

London Luton – Lanzarote eff 24OCT20 3 weekly (Previous plan: 2 weekly eff 27OCT20)

London Luton – Marrakech eff 26OCT20 2 weekly (Previous plan: 4 weekly eff 25OCT20)

London Luton – Valencia eff 26OCT20 2 weekly (Previous plan: 3 weekly from 07AUG20)



Previously reported new routes in winter 2020/21 season:

Doncaster/Sheffield – Alicante eff 22OCT20 3 weekly

Doncaster/Sheffield – Eindhoven eff 25OCT20 2 weekly

Doncaster/Sheffield – Faro eff 23OCT20 2 weekly

Doncaster/Sheffield – Fuerteventura eff 23OCT20 2 weekly

Doncaster/Sheffield – Gran Canaria/Las Palmas eff 23OCT20 2 weekly

Doncaster/Sheffield – Kosice eff 23OCT20 2 weekly

Doncaster/Sheffield – Lanzarote eff 22OCT20 3 weekly

Doncaster/Sheffield – Larnaca eff 25OCT20 2 weekly

Doncaster/Sheffield – Lisbon eff 23OCT20 2 weekly

Doncaster/Sheffield – Lublin eff 22OCT20 3 weekly

Doncaster/Sheffield – Malaga eff 23OCT20 2 weekly

Doncaster/Sheffield – Suceava eff 25OCT20 2 weekly

Doncaster/Sheffield – Tenerife South eff 22OCT20 3 weekly

London Gatwick – Athens eff 22OCT20 4 weekly A321

London Gatwick – Lanzarote eff 23OCT20 3 weekly A321

London Gatwick – Malta eff 23OCT20 3 weekly A321

London Gatwick – Naples eff 22OCT20 4 weekly A321



Separately, the airline has cancelled following routes, previously scheduled in summer season:

London Luton – Ibiza eff 08AUG20 4 weekly A320

London Luton – Mahon eff 08AUG20 3 weekly A320