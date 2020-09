Wizz Air 4Q20 New routes summary as of 13SEP20

Wizz Air (W6) in recent weeks gradually filed changes to its planned new routes, reflecting various border restrictions and market conditions. As of 13SEP20, following routes to be served in the 4th quarter of 2020 (selected routes scheduled in second half of September is also included in this list). This includes the launch of new base at Catania, expanded service from The Baltics including Riga, Tallinn and Vilnius.



Additional changes remain highly possible. For flights to/from Berlin, the airline continues to list Berlin Schoenefeld, instead of Berlin Brandenburg. This list also includes those new routes previously reported on Airlineroute.



Abu Dhabi – Cluj eff 18OCT20 2 weekly (Previous plan: eff 16SEP20)

Abu Dhabi – Katowice eff 26OCT20 2 weekly (Previous plan: eff 15SEP20)

Abu Dhabi – Sofia eff 17OCT20 2 weekly (Previous plan: eff 15SEP20)

Bacau – Billund eff 01NOV20 2 weekly

Bacau – Bologna eff 30OCT20 3 weekly

Bacau – Brussels South Charleroi eff 29OCT20 3 weekly

Bacau – Catania eff 30OCT20 2 weekly

Bacau – Larnaca eff 30OCT20 2 weekly

Bacau – Liverpool eff 29OCT20 2 weekly

Bacau – London Luton eff 29OCT20 1 daily

Bacau – Memmingen eff 31OCT20 2 weekly

Bacau – Milan Bergamo eff 30OCT20 4 weekly

Bacau – Rome Fiumcino eff 29OCT20 5 weekly

Bacau – Turin eff 30OCT20 3 weekly

Bacau – Venice Treviso eff 29OCT20 3 weekly

Bucharest – Prague eff 27OCT20 2 weekly (Previous plan: 3 weekly eff 01JUL20)

Catania – Bologna eff 08OCT20 2 daily

Catania – Memmingen eff 28OCT20 2 weekly

Catania – Rome Fiumcino eff 08OCT20 3 daily

Catania – Venice eff 08OCT20 1 daily

Chisinau – Hamburg eff 26OCT20 2 weekly (Previous plan: eff 16JUL20)

Chisinau – Liverpool eff 22OCT20 2 weekly

Chisinau – Mulhouse eff 25OCT20 2 weekly (Previous plan: eff 15JUL20)

Cluj – Liverpool eff 22OCT20 2 weekly

Dortmund – Porto eff 13DEC20 2 weekly

Dortmund – Reykjavik Keflavik eff 25OCT20 2 weekly (Previous plan: eff 09AUG20)

Kharkiv – Berlin Schoenefeld eff 26OCT20 2 weekly (Previous plan: eff 03JUL20)

Krakow – Barcelona eff 26OCT20 3 weekly (Previous plan: 4 weekly eff 13JUL20)

Larnaca – Paris Beauvais eff 26OCT20 2 weekly

Larnaca – Suceava eff 27OCT20 2 weekly (Previous plan: eff 10JUL20)

Larnaca – Turku eff 26OCT20 2 weekly (Previous plan: eff 12JUL20)

Lviv – Tallinn eff 03OCT20 2 weekly (Previous plan: 3 weekly eff 02JUL20)

Milan Malpensa – Borg el Arab eff 17SEP20 2 weekly (Previous plan: 3 weekly)

Milan Malpensa – Catania eff 01OCT20 2 daily (3 daily from 08OCT20)

Milan Malpensa – Kharkiv eff 02OCT20 2 weekly

Milan Malpensa – Marrakech eff 26OCT20 3 weekly (Previous plan: 4 weekly from 01AUG20)

Milan Malpensa – Palermo eff 01OCT20 2 daily

Milan Malpensa – Prishtina eff 03OCT20 2 weekly (Previous plan: 3 weekly from 18JUL20)

Milan Malpensa – Tallinn eff 29SEP20 2 weekly (Previous plan: eff 18JUL20)

Milan Malpensa – Tel Aviv eff 04OCT20 2 weekly (Previous plan: 1 daily from 17JUL20)

Riga – Bergen eff 15OCT20 2 weekly

Riga – Billund eff 16OCT20 2 weekly

Riga – Birmingham eff 18OCT20 2 weekly

Riga – Hamburg eff 15OCT20 2 weekly

Riga – Reykjavik Keflavik eff 16OCT20 3 weekly

Riga – Stockholm Skavsta eff 15OCT20 4 weekly

Riga – Trondheim eff 18OCT20 2 weekly

St. Petersburg – Bologna eff 17DEC20 2 weekly

St. Petersburg – Bratislava eff 16OCT20 3 weekly (Previous plan: 4 weekly from 01JUL20)

St. Petersburg – Bucharest eff 03OCT20 2 weekly (Previous plan: 3 weekly eff 20JUL20)

St. Petersburg – Copenhagen eff 16OCT20 4 weekly (Previous plan: 4 weekly eff 18SEP20)

St. Petersburg – Malta eff 17OCT20 2 weekly (Previous plan: 3 weekly eff 19SEP20)

St. Petersburg – Milan Bergamo eff 15OCT20 4 weekly (1 daily from 14DEC20; Service launch moved forward to mid-Oct)

St. Petersburg – Oslo eff 15DEC20 3 weekly (Previous plan: eff 19SEP20)

St. Petersburg – Salzburg eff 16OCT20 3 weekly (Previous plan: 4 weekly from eff 18SEP20)

St. Petersburg – Sofia eff 03OCT20 2 weekly (3 weekly from 29OCT20; Previous plan: 3 weekly eff 02JUL20)

St. Petersburg – Stockholm Skavsta eff 15DEC20 3 weekly (Previous plan: eff 19SEP20)

St. Petersburg – Turin eff 19DEC20 1 weekly

St. Petersburg – Venice Treviso eff 15OCT20 2 weekly (3 weekly from 14DEC20; Service launch moved forward to mid-Oct)

St. Petersburg – Vilnius eff 04OCT20 2 weekly (Pervious plan: eff 01JUL20)

Salzburg – Kyiv Zhulyany eff 30OCT20 2 weekly (Previous plan: eff 01JUL20)

Tallinn – Bergen eff 15OCT20 2 weekly

Tallinn – Sandefjord eff 23OCT20 3 weekly

Tallinn – Trondheim eff 24OCT20 2 weekly

Vienna – Suceava eff 25OCT20 2 weekly (Previous plan: eff 03JUL20)

Vienna – Tallinn eff 27OCT20 3 weekly (Previous plan: eff 02JUL20)

Vilnius – Birmingham eff 22OCT20 3 weekly

Vilnius – Hamburg eff 22OCT20 2 weekly

Vilnius – Liverpool eff 24OCT20 2 weekly

Vilnius – Sandefjord eff 23OCT20 3 weekly

Vilnius – Stockholm Skavsta eff 22OCT20 3 weekly

Vilnius – Trondheim eff 24OCT20 2 weekly

Vilnius – Yerevan eff 26OCT20 2 weekly (Previous plan: eff 03JUL20)

Warsaw – Tenerife South eff 03OCT20 1 weekly (2 weekly from 25OCT20; Previous plan: 2 weekly eff 02JUN20)

Zaporizhzhia – Gdansk eff 27OCT20 2 weekly (Previous plan: eff 22JUN20)



Separately, the airline has cancelled Vienna – Marrakech service, originally scheduled from 27OCT20 with 2 weekly flights.