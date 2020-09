Royal Air Maroc NW20 International network adjustment as of 17SEP20

Royal Air Maroc (RAM) recently filed inventory changes for Northern winter 2020/21 season, as the airline closes reservation on various routes. As of 17SEP20, following service is not available for reservation until 27MAR21 (exceptions may apply).



Further changes remain likely, including possibility of routes restoration.

Casablanca – Amman

Casablanca – Athens

Casablanca – Beijing Daxing (until 31JAN21)

Casablanca – Beirut

Casablanca – Berlin

Casablanca – Bissau – Praia – Casablanca

Casablanca – Boston

Casablanca – Brazzaville – Kinshasa – Casablanca

Casablanca – Copenhagen

Casablanca – Cotonou – Lome – Casablanca

Casablanca – Doha

Casablanca – Douala – Bangui – Casablanca

Casablanca – Douala – Yaounde – Casablanca

Casablanca – Freetown

Casablanca – Kinshasa – Brazzaville – Casablanca

Casablanca – Libreville – Luanda (RAM continues to serve Libreville, operating in conjunction with Malabo)

Casablanca – Lome – Cotonou – Casablanca

Casablanca – Manchester

Casablanca – Miami

Casablanca – Monrovia

Casablanca – Montpellier

Casablanca – Munich

Casablanca – Niamey – N’Djamena (RAM continues to serve Niamey, 2 weekly nonstop terminator service)

Casablanca – Praia – Bissau – Casablanca

Casablanca – Rio de Janeiro Galeao

Casablanca – Sao Paulo Guarulhos

Casablanca – Stockholm Arlanda

Casablanca – Strasbourg

Casablanca – Turin

Casablanca – Washington Dulles (until 31JAN21)

Casablanca – Venice

Casablanca – Vienna

Casablanca – Yaounde – Douala – Casablanca

Casablanca – Zurich

Marrakech – Bordeaux

Marrakech – Lyon

Marrakech – Marseille

Marrakech – Toulouse

Nador – Brussels

Ouarzazate – Paris Orly

Rabat – Brussels

Rabat – London Heathrow

Rabat – Madrid

Rabat – Marseille

Tangier – Brussels