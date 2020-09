ANA Oct/Nov 2020 International operations as of 28SEP20

ANA today (28SEP20) announced planned operation for November 2020 for International service. Various travel restrictions continue to impact the airline’s passenger traffic rights, on selected routes and direction.



Planned operation for the period of 01OCT20 – 31NOV20 as follows.



Tokyo Haneda – Bangkok 7 weekly

Tokyo Haneda – Frankfurt 7 weekly

Tokyo Haneda – Ho Chi Minh City 2 weekly (4 weekly from 01NOV20)

Tokyo Haneda – Honolulu Service operates on 06NOV20 and 20NOV20 from HND

Tokyo Haneda – Houston 3 weekly

Tokyo Haneda – London Heathrow 3 weekly (4 weekly from 01NOV20)

Tokyo Haneda – Los Angeles 3 weekly

Tokyo Haneda – Manila 3 weekly (5 weekly from 01NOV20)

Tokyo Haneda – Paris CDG 3 weekly

Tokyo Haneda – Singapore 2 weekly

Tokyo Haneda – Sydney 5 weekly

Tokyo Haneda – Taipei Song Shan 2 weekly

Tokyo Haneda – Vancouver 3 weekly

Tokyo Haneda – Washington Dulles 3 weekly

Tokyo Narita – Bangkok 3 weekly

Tokyo Narita – Chicago O’Hare 7 weekly

Tokyo Narita – Guangzhou 1 weekly

Tokyo Narita – Hanoi 2 weekly

Tokyo Narita – Ho Chi Minh City 3 weekly

Tokyo Narita – Hong Kong 1 weekly

Tokyo Narita – Honolulu Service operates on 05OCT20 and 19OCT20 from NRT

Tokyo Narita – Jakarta 4 weekly

Tokyo Narita – Kuala Lumpur 3 weekly

Tokyo Narita – Los Angeles 7 weekly

Tokyo Narita – Manila 5 weekly

Tokyo Narita – Mexico City 6 weekly

Tokyo Narita – New York JFK 5 weekly

Tokyo Narita – Qingdao 1 weekly

Tokyo Narita – San Francisco 3 weekly

Tokyo Narita – Shanghai Pu Dong 1 weekly

Tokyo Narita – Singapore 3 weekly