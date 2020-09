Turkish Airlines Oct 2020 Intercontinental / Russia operations as of 27SEP20

Turkish Airlines during the month of October 2020 plans to operate following Intercontinental service. As of 27SEP20, planned operation for the period of 01OCT20 – 24OCT20, including service to Russia, as follows. Various travel restrictions continue to impact the airline’s operation.



Istanbul – Abuja 5 weekly A330-300 (4 weekly 737-900ER/A330-300 from 08OCT20)

Istanbul – Accra 4 weekly 737-900ER

Istanbul – Addis Ababa 6 weekly 737-800 (7 weekly from 06OCT20)

Istanbul – Alexandria Borg el Arab 5 weekly 737-800

Istanbul – Almaty 5 weekly 787-9

Istanbul – Amman 14 weekly A321/330-300

Istanbul – Ashgabat 4 weekly A321

Istanbul – Atlanta 3 weekly 787-9

Istanbul – Baghdad 4 weekly A321

Istanbul – Baku 14 weekly A321

Istanbul – Bamako – Niamey – Istanbul 2 weekly A330-200/-300

Istanbul – Beirut 14 weekly A321/330-300

Istanbul – Bishkek 1 daily A321

Istanbul – Boston 3 weekly A330-300

Istanbul – Cairo 14 weekly A321

Istanbul – Cape Town 3 weekly

Istanbul – Casablanca 3 weekly 777-300ER (5 weekly from 11OCT20)

Istanbul – Chicago O’Hare 1 daily 787-9

Istanbul – Cotonou – Abidjan – Istanbul 4 weekly 737-900ER

Istanbul – Dakar – Banjul – Istanbul 1 weekly 737-900ER

Istanbul – Dammam 7 weekly A321

Istanbul – Dar es Salaam 3 weekly 737-900ER

Istanbul – Delhi eff 15OCT20 1 daily 777-300ER

Istanbul – Dhaka 1 daily A330-300

Istanbul – Djibouti – Mogadishu 3 weekly 737-900ER

Istanbul – Dhaka 5 weekly 787-9

Istanbul – Doha 7 weekly A321/330-300

Istanbul – Douala – Yaounde – Istanbul 1 weekly 737-900ER

Istanbul – Dushanbe 2 weekly A321

Istanbul – Ercan 1 daily A321

Istanbul – Erbil 3 weekly A321

Istanbul – Guangzhou 1 weekly 777-300ER

Istanbul – Hong Kong 4 weekly 777-300ER (3 weekly from 17OCT20)

Istanbul – Houston 3 weekly 787-9

Istanbul – Hurghada 3 weekly 737-800

Istanbul – Islamabad 1 daily 777-300ER

Istanbul – Jakarta 3 weekly 787-9 (4 weekly from 07OCT20)

Istanbul – Jeddah 7 weekly A330-200/-300

Istanbul – Johannesburg 3 weekly A330-300

Istanbul – Kabul 1 daily A330-200/-300

Istanbul – Karachi 1 daily A330-300

Istanbul – Kathmandu 3 weekly A330-300

Istanbul – Kazan 3 weekly A320 (4 weekly from 11OCT20)

Istanbul – Khartoum 1 daily 737-900ER

Istanbul – Kigali – Entebbe – Istanbul 3 weekly 737-800/-900ER

Istanbul – Kinshasa – Libreville – Istanbul 2 weekly 737-900ER

Istanbul – Krasnodar eff 16OCT20 4 weekly A319

Istanbul – Kuala Lumpur 3 weekly 777-300ER

Istanbul – Kuwait City 7 weekly A321/330-300

Istanbul – Lagos 4 weekly A330-200/-300

Istanbul – Lahore 1 daily A330-300

Istanbul – Los Angeles 5 weekly 777-300ER (787-9 from 06OCT20)

Istanbul – Male – Colombo 3 weekly A330-300

Istanbul – Manila 3 weekly 787-9 (4 weekly from 07OCT20)

Istanbul – Marrakech eff 10OCT20 3 weekly 737-900ER

Istanbul – Mazar-I-Sharif 3 weekly 737-900ER

Istanbul – Miami 4 weekly 787-9

Istanbul – Montreal 3 weekly A330-300

Istanbul – Moscow Vnukovo 28 weekly A321/330

Istanbul – Mumbai eff 15OCT20 1 daily 777-300ER

Istanbul – Muscat 2 weekly 737-900ER

Istanbul – N’Djamena – Kinshasa – Istanbul 1 weekly A330-200

Istanbul – Nairobi 4 weekly 737-900ER

Istanbul – Nakchivan 1 weekly A319/320

Istanbul – New York JFK 1 daily 777-300ER

Istanbul – Niamey – Bamako – Istanbul 2 weekly 737-900ER

Istanbul – Nouakchott – Dakar – Istanbul 3 weekly A330-200/737-900ER

Istanbul – Nur-Sultan 3 weekly 737-800

Istanbul – Ouagadougou – Conakry 1 weekly 737-900ER (A330-300 on 15OCT20)

Istanbul – Ouagadougou – Freetown 1 weekly 737-900ER

Istanbul – Riyadh 7 weekly A321

Istanbul – Rostov-on-Don 1 daily A319/320

Istanbul – St. Petersburg 1 daily A321/737-800/A330-200

Istanbul – Samarkand eff 16OCT20 2 weekly 737-900ER

Istanbul – San Francisco 4 weekly 787-9

Istanbul – Sao Paulo Guarulhos eff 14OCT20 3 weekly 787-9

Istanbul – Seoul Incheon 3 weekly 777-300ER

Istanbul – Sharm el Sheikh 3 weekly 737-800/-900ER

Istanbul – Singapore 3 weekly A330-300 (2 weekly 10OCT20 – 16OCT20)

Istanbul – Sochi eff 16OCT20 3 weekly 737-800

Istanbul – Sulaymaniyah eff 12SEP20 4 weekly A321

Istanbul – Taipei Taoyuan 3 weekly 777-300ER

Istanbul – Tashkent 1 daily A321

Istanbul – Tehran Imam Khomeini 7 weekly A321/330-300

Istanbul – Tel Aviv 10 weekly A321

Istanbul – Tokyo Haneda 3 weekly 787-9

Istanbul – Toronto 5 weekly 787-9

Istanbul – Tunis 7 weekly A320/321

Istanbul – Washington Dulles 5 weekly 777-300ER

Istanbul – Xi’An 1 weekly 777-300ER

Istanbul – Yaounde – Douala – Istanbul 2 weekly 737-900ER