Etihad Oct/Nov 2020 operations as of 01OCT20

Etihad in this week’s schedule update extended revised listing into November 2020, as the airline continues to restore additional routes. As of 01OCT20, planned operation for the period of 01OCT20 – 30NOV20 as follows.



Note following routes is based on the airline’s list of destinations planned in October and November. Selected routes not mentioned below (such as Los Angeles, Vienna, Beijing) are still open for reservation, as of 01OCT20.



Additional changes remain possible, due to various travel restrictions.



Abu Dhabi – Ahmedabad eff 03OCT20 2 weekly 787-9 (A320/321 from 28OCT20)

Abu Dhabi – Amman 2 weekly A320/321 (1 daily from 25OCT20)

Abu Dhabi – Amsterdam 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Athens 2 weekly 787-9

Abu Dhabi – Bahrain 1 daily A320/787-9

Abu Dhabi – Bangalore 3 weekly 787-9 (5 weekly 787-9/-10 from 25OCT20)

Abu Dhabi – Bangkok eff 05OCT20 1 daily 777-300ER

Abu Dhabi – Barcelona 4 weekly 787-9

Abu Dhabi – Belgrade 2 weekly A320

Abu Dhabi – Brussels 3 weekly 787-9

Abu Dhabi – Cairo 2 daily 787-9/A321

Abu Dhabi – Casablanca 787-9 operates on 03OCT20, 28NOV20, 29NOV20

Abu Dhabi – Chennai 1 weekly 787-10 (5 weekly from 27OCT20)

Abu Dhabi – Chicago O’Hare 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Colombo 3 weekly 787-9

Abu Dhabi – Dammam 3 weekly A320/321 (5 weekly from 27OCT20)

Abu Dhabi – Delhi 3 weekly 787-10 (6 weekly 787-9 from 25OCT20)

Abu Dhabi – Dhaka eff 07OCT20 2 weekly 777-300ER (schedule on/after 25OCT20 pending)

Abu Dhabi – Dublin 4 weekly 787-9

Abu Dhabi – Dusseldorf eff 25OCT20 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Frankfurt 1 daily 777-300ER

Abu Dhabi – Geneva 3 weekly 787-9

Abu Dhabi – Hyderabad 1 weekly 787-9

Abu Dhabi – Islamabad 2 daily 787-9/A321

Abu Dhabi – Jakarta 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Jeddah 3 weekly A320/321 (1 daily)

Abu Dhabi – Karachi 1 daily 787-9 (787-9/A321 from 25OCT20)

Abu Dhabi – Kochi 2 weekly 787-9

Abu Dhabi – Kuala Lumpur 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Kuwait City 1 daily A320

Abu Dhabi – Lahore 2 daily 787-9/A321

Abu Dhabi – London Heathrow 2 daily 787-9/-10

Abu Dhabi – Madrid 4 weekly 787-9 (3 weekly from 10OCT20)

Abu Dhabi – Male 3 weekly A320

Abu Dhabi – Manchester 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Manila 1 daily 777-300ER (787-9/777-300ER from 25OCT20)

Abu Dhabi – Melbourne 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Milan Malpensa 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Minsk 2 weekly A320 (3 weekly from 27OCT20)

Abu Dhabi – Mumbai 3 weekly 777-300ER (1 daily 787-9/-10)

Abu Dhabi – Munich 4 weekly 787-9

Abu Dhabi – Muscat 2 weekly A320

Abu Dhabi – New York JFK 4 weekly 787-9

Abu Dhabi – Paris CDG 1 daily 777-300ER (787-10 from 25OCT20)

Abu Dhabi – Rabat 787-9 operated by 25NOV20 / 27NOV20

Abu Dhabi – Riyadh 3 weekly A320/321 (8 weekly from 25OCT20)

Abu Dhabi – Rome 2 weekly 787-9 (until 07OCT20)

Abu Dhabi – Seoul Incheon 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Shanghai Pu Dong 1 weekly 777-300ER (schedule on/after 25OCT20 pending)

Abu Dhabi – Singapore 3 weekly 787-9

Abu Dhabi – Sydney 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Thiruvananthapuram 1 weekly A320

Abu Dhabi – Tokyo Narita 3 weekly 787-9

Abu Dhabi – Toronto 3 weekly 787-9

Abu Dhabi – Washington Dulles 787-9 operates on 04OCT20

Abu Dhabi – Zurich 4 weekly 787-9 (3 weekly from 25OCT20)