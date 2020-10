Turkish Airlines Nov/Dec 2020 Intercontinental operations as of 02OCT20

Turkish Airlines in the past week updated operational schedule for the remainder of 2020. For Intercontinental network, the airline’s planned operation for the period of 25OCT20 – 31DEC20 as of 02OCT20 follows.



Additional changes remain highly possible, due to various travel restrictions.



Istanbul – Abu Dhabi 3 weekly A321

Istanbul – Abuja 4 weekly A330-200/737-900ER

Istanbul – Accra 4 weekly A330-200/737-900ER

Istanbul – Addis Ababa 7 weekly 737-800

Istanbul – Alexandria Borg el Arab 5 weekly 737-800

Istanbul – Algiers 7 weekly A330-200

Istanbul – Almaty 5 weekly A330-300

Istanbul – Amman 7 weekly A330-200/-300

Istanbul – Ashgabat 7 weekly 737-900ER/A321

Istanbul – Atlanta 3 weekly 787-9

Istanbul – Baghdad 7 weekly A321

Istanbul – Bahrain 5 weekly A321

Istanbul – Baku 2 daily 737-800/A321

Istanbul – Bamako – Niamey – Istanbul 2 weekly A330-200

Istanbul – Bangkok 7 weekly A330-300

Istanbul – Basra 3 weekly A321

Istanbul – Batumi 2 weekly 737-800

Istanbul – Beijing Capital eff 02DEC20 1 daily 777-300ER (tentative schedule)

Istanbul – Beirut 2 daily A330-200/-300

Istanbul – Bishkek 7 weekly A321

Istanbul – Bishkek – Ulaan Baatar 2 weekly 737-900ER

Istanbul – Bogota – Panama City – Istanbul 3 weekly 787-9

Istanbul – Boston 3 weekly A330-300

Istanbul – Cairo 2 daily A321

Istanbul – Cape Town 3 weekly 787-9

Istanbul – Casablanca 4 weekly 777-300ER

Istanbul – Chicago O’Hare 1 daily 777-300ER

Istanbul – Constantine 4 weekly 737-800

Istanbul – Cotonou – Abidjan – Istanbul 1 weekly A330-200

Istanbul – Dakar – Banjul – Istanbul 1 weekly 737-900ER

Istanbul – Dammam 7 weekly A321

Istanbul – Dar es Salaam 3 weekly 737-900ER

Istanbul – Delhi eff 31OCT20 1 daily 777-300ER

Istanbul – Denpasar 3 weekly 787-9

Istanbul – Dhaka 1 daily A330-300

Istanbul – Djibouti – Mogadishu 3 weekly 737-900ER (4 weekly from 08DEC20)

Istanbul – Doha 7 weekly 737-800/A321

Istanbul – Douala – Yaounde – Istanbul 2 weekly 737-900ER

Istanbul – Dubai 9 weekly 777-300ER

Istanbul – Dushanbe 3 weekly A321

Istanbul – Erbil 7 weekly 737-800/A321

Istanbul – Guangzhou 1 weekly 777-300ER (Tentatively schedules 1 daily from 02DEC20)

Istanbul – Hanoi – Ho Chi Minh City – Istanbul eff 19DEC20 1 weekly A330-300

Istanbul – Havana – Caracas – Istanbul eff 03DEC20 2 weekly 787-9

Istanbul – Ho Chi Minh City – Hanoi – Istanbul eff 18DEC20 2 weekly A330-300

Istanbul – Hong Kong 5 weekly 777-300ER

Istanbul – Houston 4 weekly 787-9

Istanbul – Hurghada 3 weekly A321

Istanbul – Islamabad 1 daily A330-300

Istanbul – Isfahan 2 weekly 737-800

Istanbul – Jakarta 1 daily 777-300ER

Istanbul – Jeddah 7 weekly A321/330-300

Istanbul – Johannesburg 2 weekly A330-300

Istanbul – Johannesburg – Durban 2 weekly A330-300

Istanbul – Kabul 1 daily A330-200

Istanbul – Karachi 1 daily A330-300

Istanbul – Kathmandu 3 weekly A330-300

Istanbul – Khartoum 1 daily A321

Istanbul – Kigali – Entebbe – Istanbul 3 weekly 737-900ER

Istanbul – Kinshasa – Libreville – Istanbul 2 weekly 737-900ER

Istanbul – Kuala Lumpur 3 weekly 787-9

Istanbul – Kuwait City 1 daily A330-200

Istanbul – Lagos 4 weekly A330-200

Istanbul – Lahore 1 daily A330-200

Istanbul – Los Angeles 5 weekly 777-300ER

Istanbul – Mahe Island eff 02DEC20 2 weekly A330-300

Istanbul – Male – Colombo 3 weekly A330-300

Istanbul – Manila 5 weekly 777-300ER (1 daily from 03DEC20)

Istanbul – Marrakech 3 weekly 737-800

Istanbul – Mashhad 2 weekly A321

Istanbul – Mauritius 3 weekly A330-300

Istanbul – Mazar-I-Sharif 3 weekly 737-900ER

Istanbul – Mexico City – Cancun – Istanbul eff 02DEC20 2 weekly 787-9

Istanbul – Miami 4 weekly 777-300ER

Istanbul – Mombasa eff 03DEC20 2 weekly 737-900ER

Istanbul – Montreal 3 weekly A330-300/787-9

Istanbul – Mumbai eff 31OCT20 1 daily 777-300ER

Istanbul – Muscat 4 weekly 737-800/A321

Istanbul – Nakchivan 1 weekly A319

Istanbul – N’Djamena – Kinshasa – Istanbul 1 weekly A330-200

Istanbul – Nairobi 4 weekly A330-200

Istanbul – New York JFK 10 weekly 777-300ER/787-9

Istanbul – Niamey – Bamako – Istanbul 2 weekly 737-900ER

Istanbul – Nouakchott – Dakar – Istanbul 4 weekly 737-900ER

Istanbul – Nur-Sultan 3 weekly 737-800/-900ER

Istanbul – Oran 3 weekly 737-800

Istanbul – Ouagadougou – Conakry 2 weekly 737-900ER

Istanbul – Ouagadougou – Freetown 1 weekly 737-900ER

Istanbul – Phuket 3 weekly A330-300

Istanbul – Riyadh 7 weekly A321

Istanbul – Samarkand eff 01NOV20 2 weekly 737-800

Istanbul – San Francisco 4 weekly 777-300ER

Istanbul – Sao Paulo Guarulhos – Buenos Aires Ezeiza 3 weekly 787-9

Istanbul – Seoul Incheon 3 weekly 777-300ER

Istanbul – Shanghai Pu Dong eff 02DEC20 1 daily 777-300ER (tentative schedule)

Istanbul – Sharm el Sheikh 3 weekly 737-800

Istanbul – Shiraz 3 weekly A321

Istanbul – Singapore 3 weekly 777-300ER

Istanbul – Sulaymaniyah 4 weekly A321

Istanbul – Tabriz 3 weekly 737-800

Istanbul – Taipei Taoyuan 3 weekly 777-300ER

Istanbul – Tashkent 1 daily A321

Istanbul – Tbilisi eff 01NOV20 2 daily A321

Istanbul – Tehran Imam Khomeini 2 daily A321/330-200

Istanbul – Tel Aviv 10 weekly A321

Istanbul – Tokyo Haneda 3 weekly 777-300ER

Istanbul – Toronto 5 weekly 777-300ER/787-9

Istanbul – Tunis 4 weekly A321

Istanbul – Washington Dulles 5 weekly 777-300ER

Istanbul – Xi’An eff 02DEC20 3 weekly A330-300 (tentative schedule)

Istanbul – Yaounde – Douala – Istanbul 2 weekly 737-900ER

Istanbul – Zanzibar – Kilimanjaro – Istanbul 3 weekly 737-900ER