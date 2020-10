Turkish Airlines Nov/Dec 2020 Europe/Russia operations as of 02OCT20

Turkish Airlines in the past week filed European operation for the remainder of 2020. As of 02OCT20, planned operation, including Russia, for the period of 25OCT20 – 31DEC20 as follows.



Additional changes remain highly possible, due to various travel restrictions. Note the following list does not include domestic routes, flights operated by Anadolu Jet.



Antalya – Moscow Vnukovo 4 weekly A321

Dalaman – London Gatwick 1 daily 737-800 (No operation 09NOV20 – 17DEC20)

Istanbul – Amsterdam 2 daily 777-300ER/A330-200

Istanbul – Athens 7 weekly 777-300ER/A321

Istanbul – Barcelona 7 weekly A330-300/A321

Istanbul – Basel/Mulhouse 7 weekly 737-800

Istanbul – Belgrade 10 weekly 737-800/A321

Istanbul – Berlin 2 daily A330-200/-300 (TK will begin operating Berlin Brandenburg instead of Tegel from 01NOV20)

Istanbul – Birmingham 3 weekly 737-800/-900ER

Istanbul – Bologna 4 weekly A321

Istanbul – Brussels 10 weekly A321

Istanbul – Bucharest 10 weekly A330-300

Istanbul – Budapest 4 weekly 737-900ER/A321

Istanbul – Chisinau 5 weekly 737-800

Istanbul – Cluj 2 weekly A319

Istanbul – Cologne 7 weekly A321

Istanbul – Copenhagen 7 weekly A321

Istanbul – Dublin 4 weekly 737-900ER/A321

Istanbul – Dusseldorf 2 daily A330-200/-300

Istanbul – Edinburgh 3 weekly 737-800

Istanbul – Ercan 2 daily A321

Istanbul – Frankfurt 2 daily A330-200/-300

Istanbul – Geneva 5 weekly A321

Istanbul – Gothenburg 3 weekly A321

Istanbul – Hamburg 10 weekly A321/330-300

Istanbul – Hannover 7 weekly A321

Istanbul – Helsinki 4 weekly A321

Istanbul – Kazan 4 weekly 737-800

Istanbul – Kharkiv 4 weekly 737-800/A319

Istanbul – Kherson 2 weekly A319

Istanbul – Krasnodar 4 weekly A319

Istanbul – Kyiv Borispil 2 daily A330-300

Istanbul – Lisbon 4 weekly A321

Istanbul – Ljubljana 3 weekly A320/321

Istanbul – London Gatwick 5 weekly 737-900ER

Istanbul – London Heathrow 3 daily A321/330-300/777-300ER

Istanbul – Lviv 5 weekly 737-800

Istanbul – Lyon 7 weekly 737-800/-900ER

Istanbul – Madrid 7 weekly A330-300

Istanbul – Malaga 4 weekly 737-800/A321

Istanbul – Malta 4 weekly 737-800/A321

Istanbul – Manchester 7 weekly A321

Istanbul – Marseille 5 weekly 737-800/A321

Istanbul – Milan Malpensa 8 weekly A321/330-300

Istanbul – Minsk 7 weekly 737-800

Istanbul – Moscow Vnukovo 4 daily 737-800/A321

Istanbul – Munich 2 daily A330-300

Istanbul – Nice 4 weekly A321

Istanbul – Nuremberg 5 weekly A321

Istanbul – Odessa 2 daily 737-800

Istanbul – Oslo 4 weekly A321

Istanbul – Paris CDG 3 daily A321/330-300

Istanbul – Podgorica 5 weekly 737-800

Istanbul – Prague 3 weekly 737-800/A321

Istanbul – Prishtina 6 weekly 737-800

Istanbul – Riga eff 12NOV20 3 weekly 737-800

Istanbul – Rome 7 weekly A321/330-200

Istanbul – Rostov-on-Don 5 weekly A319

Istanbul – St. Petersburg 7 weekly A321

Istanbul – Sarajevo 5 weekly A321

Istanbul – Skopje 5 weekly 737-800

Istanbul – Sochi 3 weekly A320

Istanbul – Sofia 8 weekly 737-800/A321

Istanbul – Stockholm Arlanda 7 weekly A321

Istanbul – Stuttgart 10 weekly A321

Istanbul – Tallinn eff 10NOV20 3 weekly 737-800/-900ER

Istanbul – Thessaloniki eff 01NOV20 4 weekly 737-800

Istanbul – Toulouse 4 weekly 737-800

Istanbul – Valencia 4 weekly 737-800

Istanbul – Venice 4 weekly A321

Istanbul – Vienna 9 weekly A321/330-300

Istanbul – Vilnius 3 weekly 737-800

Istanbul – Warsaw 3 weekly A321

Istanbul – Zagreb 4 weekly 737-800/A321

Istanbul – Zaporizhia 3 weekly A319

Istanbul – Zurich 2 daily A321/330-300