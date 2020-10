SkyExpress outlines A320neo operations from mid-Dec 2020

Greek carrier SkyExpress in last week’s schedule update filed Airbus A320neo operation, operating on selected routes to/from Athens from December. Planned operation for the 186-seater aircraft, based on OAG schedules as of 11OCT20, as follows.



Athens – Irakleion

18DEC20 – 23DEC20 6 weekly

08JAN21 – 11JAN21 daily



Athens – Thessalonki eff 14DEC20 5 daily. This is also a new route for the airline (Schedule below effective 18JAN21)

GQ380 ATH0645 – 0740SKG 32N x67

GQ380 ATH0800 – 0855SKG 32N 67

GQ382 ATH1115 – 1210SKG 32N D

GQ384 ATH1430 – 1525SKG 32N D

GQ386 ATH1745 – 1840SKG 32N D

GQ388 ATH2100 – 2155SKG 32N D



GQ381 SKG0820 – 0915ATH 32N x67

GQ381 SKG0935 – 1030ATH 32N 67

GQ383 SKG1250 – 1345ATH 32N D

GQ385 SKG1605 – 1700ATH 32N D

GQ387 SKG1920 – 2015ATH 32N D

GQ389 SKG2235 – 2330ATH 32N D