Air Transat NW20 operations as of 19OCT20

Air Transat in the last few weeks filed additional changes to its planned Northern winter 2020/21 operation, effective from 25OCT20. As of 19OCT20, planned operation as follows. Additional changes remain highly possible.



Halifax – Cancun eff 20FEB21 2 weekly A321

Halifax – Cayo Coco eff 18FEB21 1 weekly A321

Halifax – Fort Lauderdale eff 24FEB21 1 weekly A321

Halifax – Holguin eff 19FEB21 1 weekly A321

Halifax – Orlando eff 23FEB21 1 weekly A321

Halifax – Puerto Plata eff 22FEB21 1 weekly A321

Halifax – Punta Cana eff 18FEB21 3 weekly A321

Halifax – Santa Clara eff 19FEB21 1 weekly A321

Halifax – Varadero eff 20FEB21 1 weekly A321

Hamilton – Cancun eff 06FEB21 1 weekly A321 (Previous plan: 19DEC20)

Hamilton – Punta Cana eff 07FEB21 1 weekly A321 (Previous plan: 20DEC20)

Hamilton – Varadero eff 07FEB21 1 weekly A321 (Previous plan: 20DEC20)

London ON – Cancun eff 01FEB21 2 weekly A321 (Previous plan: 19DEC20)

London ON – Puerto Plata eff 01FEB21 1 weekly A321 (Previous plan: 21DEC20)

London ON – Punta Cana eff 07FEB21 1 weekly A321 (Previous plan: 20DEC20)

Moncton – Punta Cana eff 21FEB21 1 weekly A321

Montreal – Acapulco eff 03FEB21 1 weekly A321 (Previous plan: 23DEC20)

Montreal – Calgary eff 13DEC20 2 weekly A321 (Previously not listed on Airlineroute)

Montreal – Cancun 1 weekly A321neo (4 weekly A321/330-200 from 11DEC20, 8 weekly A330-200 from 17DEC20, 9 weekly from 19FEB21)

Montreal – Cartagena eff 18DEC20 2 weekly A321

Montreal – Cayo Coco eff 15DEC20 2 weekly A330-200 from 18DEC20 (3 weekly from 21FEB21)

Montreal – Cayo Largo eff 01FEB21 1 weekly A321

Montreal – Fort-de-France eff 17DEC20 3 weekly A321/330-200

Montreal – Fort Lauderdale eff 12DEC20 3 weekly A321 (10 weekly from 17DEC20)

Montreal – Havana eff 01FEB21 1 weekly A321 (Previous plan: 21DEC20)

Montreal – Holguin 1 weekly A321neo (2 weekly from 13DEC20, A330-200 from 20DEC20)

Montreal – La Romana eff 21DEC20 1 weekly A321

Montreal – Liberia eff 19DEC20 1 weekly A321 (3 weekly A321/321neo from 22FEB21)

Montreal – Lisbon eff 10DEC20 1 weekly A321neo (2 weekly from 22FEB21; Previously not listed)

Montreal – Malaga eff 01FEB21 1 weekly A321neo (2 weekly from 19FEB21)

Montreal – Montego Bay eff 12DEC20 3 weekly A321/330-200

Montreal – New Orleans Service cancelled (Previous plan: 2 weekly)

Montreal – Orlando eff 15DEC20 3 weekly A321 (Previous plan: 2 weekly)

Montreal – Paris CDG 3 weekly A321neo (1 daily from 09DEC20, A330-200 from 16DEC20; 5 weekly A330 and 2 weekly A321neo from 18FEB21)

Montreal – Pointe-a-Pitre eff 19DEC20 3 weekly A321/321neo/330-200

Montreal – Port-au-Prince 2 weekly A321/321neo (A330-200 only from 16DEC20)

Montreal – Puerto Plata 1 weekly A321neo (4 weekly A321/330-200 from 16DEC20)

Montreal – Puerto Vallarta 1 weekly A321neo (2 weekly from 12DEC20, 3 weekly A321neo/330-200 from 19DEC20)

Montreal – Punta Cana 1 weekly A321neo (4 weekly A321/330-200 from 12DEC20, 7 weekly from 22DEC20, 8 weekly A330-200 from 20FEB20)

Montreal – Rio Hato eff 02FEB21 1 weekly A321neo (Previous plan: 22DEC20)

Montreal – Roatan eff 05FEB21 1 weekly A321neo

Montreal – St. Maarten eff 19DEC20 1 weekly A321neo

Montreal – Samana eff 02FEB21 3 weekly A321 (Previous plan: 5 weekly from 18DEC20)

Montreal – San Jose (Costa Rica) eff 20DEC20 2 weekly A321neo (3 weekly from 22FEB21)

Montreal – San Juan eff 20DEC20 1 weekly A321/321neo

Montreal – San Salvador eff 04FEB21 1 weekly A321neo (Previous plan: 17DEC20)

Montreal – Santa Clara eff 01FEB21 2 weekly A330-200

Montreal – Santo Domingo eff 04FEB21 1 weekly A321neo (Previous plan: 17DEC20)

Montreal – Vancouver eff 11DEC20 2 weekly A321/321neo (5 weekly from 18DEC20)

Montreal – Varadero eff 13DEC20 4 weekly A321/330-200

Ottawa – Cancun eff 03FEB21 2 weekly A321 (Previous plan: 19DEC20)

Ottawa – Cayo Coco eff 05FEB21 1 weekly A321 (Previous plan: 18DEC20)

Ottawa – Puerto Plata eff 05FEB21 2 weekly A321 (Previous plan: 17DEC20)

Ottawa – Punta Cana eff 02FEB21 2 weekly A321 (Recent addition)

Ottawa – Varadero eff 07FEB21 1 weekly A321 (Previous plan: 20DEC20)

Quebec City – Cancun eff 20DEC20 2 weekly A321 (3 weekly from 18FEB21)

Quebec City – Cayo Coco eff 01FEB21 2 weekly A321 (Previous plan: 19DEC20)

Quebec City – Fort Lauderdale eff 18DEC20 5 weekly A321

Quebec City – Holguin eff 01FEB21 2 weekly A321 (Previous plan: 18DEC20)

Quebec City – Orlando eff 18DEC20 1 weekly A321 (2 weekly from 21FEB21)

Quebec City – Paris CDG 17DEC20 – 14JAN21 2 weekly A321neo

Quebec City – Puerto Plata eff 17DEC20 1 weekly A321

Quebec City – Punta Cana eff 18DEC20 3 weekly A321

Quebec City – Samana eff 01FEB21 1 weekly A321 (Previous plan: 21DEC20)

Quebec City – Santa Clara eff 06FEB21 1 weekly A321 (Previous plan: 19DEC20)

Quebec City – Varadero eff 17DEC20 2 weekly A321

Toronto – Calgary eff 11DEC20 3 weekly A321 (Previously not listed on Airlineroute)

Toronto – Cancun 1 weekly A321neo (4 weekly from 10DEC20, 8 weekly A330-200 from 17DEC20, 9 weekly from 20FEB21)

Toronto – Cartagena eff 18DEC20 1 weekly A321neo

Toronto – Cayo Coco eff 13DEC20 3 weekly A321/321neo (A321neo/330-200 from 18FEB21)

Toronto – Cayo Largo eff 06FEB21 1 weekly A321neo (Previous plan: 19DEC20)

Toronto – Faro eff 22DEC20 1 weekly A330-200

Toronto – Fort Lauderdale eff 12DEC20 5 weekly A321/321neo (6 weekly A321/330-200 from 22DEC20)

Toronto – Glasgow eff 02FEB21 2 weekly A321neo (Service cancelled Nov – Jan)

Toronto – Holguin 1 weekly A321neo (2 weekly A330-200 from 17DEC20)

Toronto – La Romana eff 06FEB21 1 weekly A321neo (Previous plan: 19DEC20)

Toronto – Lisbon eff 10DEC20 2 weekly A321neo (3 weekly from 22FEB21)

Toronto – London Gatwick eff 11DEC20 5 weekly A321neo (Service cancelled 30OCT20 – 10DEC20)

Toronto – Manchester eff 04FEB21 2 weekly A321neo (Service cancelled Nov – Jan)

Toronto – Montego Bay eff 12DEC20 2 weekly A321 (4 weekly A321neo/330-200 from 18DEC20)

Toronto – Montreal eff 12DEC20 10 weekly A321/321neo

Toronto – Orlando eff 13DEC20 2 weekly A321/321neo (6 weekly A321/321neo/330-200 from 19DEC20)

Toronto – Porto eff 13DEC20 1 weekly A321neo (2 weekly from 17FEB21)

Toronto – Porto – Lisbon – Toronto 01NOV20 – 06DEC20 1 weekly A321neo

Toronto – Puerto Plata eff 14DEC20 3 weekly A321/321neo/330-200

Toronto – Puerto Vallarta eff 13DEC20 3 weekly A321/321neo (A321neo/330-200 from 18FEB21)

Toronto – Punta Cana 1 weekly A321neo (6 weekly A321/321neo/330-200 from 13DEC20, 7 weekly from 22DEC20m 9 weekly from 18FEB21)

Toronto – Rio Hato eff 02FEB21 1 weekly A321neo (Previous plan: 22DEC20)

Toronto – Roatan eff 05FEB21 1 weekly A321/321neo

Toronto – St. Maarten eff 19DEC20 1 weekly A321neo

Toronto – Samana eff 04FEB21 1 weekly A321 (Previous plan: 17DEC20)

Toronto – Santa Clara eff 02FEB21 3 weekly A321/321neo (A321neo/330-200 from 19FEB21)

Toronto – Vancouver eff 11DEC20 6 weekly A321/321neo (7 weekly from 17DEC20 to 20FEB21)

Toronto – Varadero eff 12DEC20 2 weekly A321neo (3 weekly A321neo/330-200 from 19DEC20)