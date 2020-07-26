The following is INTERFLUG’s operation for winter 1977/78 season, taken from Official Airline Guide, Worldwide Edition – December 1977. Airport listed in Italic represents technical stop.
Berlin – Amsterdam 3 weekly Tu134
Berlin – Bratislava 1 weekly Il18
Berlin – Bucharest 3 weekly Tu134, 1 weekly Il18
Berlin – Budapest 7 weekly Il18
Berlin – Budapest – Tirana Il18 operates every 2 weeks
Berlin – Cairo 1 weekly Il62
Berlin – Copenhagen 3 weekly Tu134
Berlin – Damascus – Baghdad 1 weekly Il62
Berlin – Erfurt 10 weekly Il18
Berlin – Gander – Havana 1 weekly Il62
Berlin – Helsinki 2 weekly Tu134
Berlin – Istanbul 1 weekly Il18
Berlin – Leipzig 11 weekly Tu134, 7 weekly Il18 (Operating during March Fair)
Berlin – Leningrad 6 weekly Il18
Berlin – Milan 2 weekly Tu134
Berlin – Moscow 15 weekly Tu134, 7 weekly Il62
Berlin – Moscow – Karachi – Dacca – Hanoi 1 weekly Il18
Berlin – Prague 14 weekly Il18
Berlin – Prague – Larnaca 1 weekly Il18
Berlin – Sofia 6 weekly Tu134, 1 weekly Il18
Berlin – Sofia – Beirut 1 weekly Tu134
Berlin – Sofia – Damascus 1 weekly Tu134
Berlin – Tatry 2 weekly Il18
Berlin – Varna 1 weekly Tu134
Berlin – Vienna 4 weekly Tu134
Berlin – Warsaw 9 weekly Tu134
Berlin – Zagreb – Belgrade 3 weekly Tu134
Dresden – Budapest 3 weekly Il18
Dresden – Moscow 1 weekly Tu134
Erfurt – Budapest 2 weekly Il18
Leipzig – Budapest 2 weekly Il18
Archive: INTERFLUG W77/78 network
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The following is INTERFLUG’s operation for winter 1977/78 season, taken from Official Airline Guide, Worldwide Edition – December 1977. Airport listed in Italic represents technical stop.