Archive: INTERFLUG W77/78 network

By Jim Liu

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The following is INTERFLUG’s operation for winter 1977/78 season, taken from Official Airline Guide, Worldwide Edition – December 1977. Airport listed in Italic represents technical stop.

Berlin – Amsterdam 3 weekly Tu134
Berlin – Bratislava 1 weekly Il18
Berlin – Bucharest 3 weekly Tu134, 1 weekly Il18
Berlin – Budapest 7 weekly Il18
Berlin – Budapest – Tirana Il18 operates every 2 weeks
Berlin – Cairo 1 weekly Il62
Berlin – Copenhagen 3 weekly Tu134
Berlin – Damascus – Baghdad 1 weekly Il62
Berlin – Erfurt 10 weekly Il18
Berlin – Gander – Havana 1 weekly Il62
Berlin – Helsinki 2 weekly Tu134
Berlin – Istanbul 1 weekly Il18
Berlin – Leipzig 11 weekly Tu134, 7 weekly Il18 (Operating during March Fair)
Berlin – Leningrad 6 weekly Il18
Berlin – Milan 2 weekly Tu134
Berlin – Moscow 15 weekly Tu134, 7 weekly Il62
Berlin – Moscow – Karachi – Dacca – Hanoi 1 weekly Il18
Berlin – Prague 14 weekly Il18
Berlin – Prague – Larnaca 1 weekly Il18
Berlin – Sofia 6 weekly Tu134, 1 weekly Il18
Berlin – Sofia – Beirut 1 weekly Tu134
Berlin – Sofia – Damascus 1 weekly Tu134
Berlin – Tatry 2 weekly Il18
Berlin – Varna 1 weekly Tu134
Berlin – Vienna 4 weekly Tu134
Berlin – Warsaw 9 weekly Tu134
Berlin – Zagreb – Belgrade 3 weekly Tu134
Dresden – Budapest 3 weekly Il18
Dresden – Moscow 1 weekly Tu134
Erfurt – Budapest 2 weekly Il18
Leipzig – Budapest 2 weekly Il18


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Data & Analysis Manager - Airlineroute, Routesonline

Jim is responsible for the content on our sister blog, Airlineroute, which offers an indispensable guide to flight schedule updates. Launched in 2007, the site became part of the Routesonline content offering in 2010 and continues to provide breaking news on new routes and schedule changes to the network development community.