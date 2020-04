Pobeda suspends scheduled operation in April/May 2020

Russian carrier Pobeda starting today (01APR20) is temporary suspending scheduled operation for 2 months, announced last week. The airline currently schedules to resume operation on 01JUN20.



Due to the suspension of scheduled operation, following routes are cancelled. Corresponding frequency is for the week of 19APR20, based on 15MAR20 OAG schedules.



Adler/Sochi – Chelyabinsk 7 weekly

Adler/Sochi – Ekaterinburg 7 weekly

Adler/Sochi – Kazan 7 weekly

Adler/Sochi – Krasnoyarsk 2 weekly

Adler/Sochi – Nizhnekamsk 3 weekly

Adler/Sochi – Perm 3 weekly

Adler/Sochi – St. Petersburg 7 weekly

Adler/Sochi – Ufa 4 weekly

Ekaterinburg – Novosibirsk 7 weekly

Krasnodar – Ekaterinburg 7 weekly

Krasnodar – Istanbul Sabiha Gokcen 7 weekly

Moscow Vnukovo – Adler/Sochi 16 weekly

Moscow Vnukovo – Antalya 8 weekly

Moscow Vnukovo – Astrakhan 9 weekly

Moscow Vnukovo – Berlin Tegel 14 weekly

Moscow Vnukovo – Bratislava 2 weekly

Moscow Vnukovo – Cheboksary 14 weekly

Moscow Vnukovo – Chelyabinsk 14 weekly

Moscow Vnukovo – Cologne 7 weekly

Moscow Vnukovo – Dubai al Maktoum 4 weekly

Moscow Vnukovo – Eilat 3 weekly

Moscow Vnukovo – Ekaterinburg 14 weekly

Moscow Vnukovo – Gazipasa 7 weekly

Moscow Vnukovo – Girona 4 weekly

Moscow Vnukovo – Gorno-Altaysk 2 weekly

Moscow Vnukovo – Gyumri 7 weekly

Moscow Vnukovo – Irkutsk 7 weekly

Moscow Vnukovo – Istanbul Sabiha Gokcen 14 weekly

Moscow Vnukovo – Kaliningrad 21 weekly

Moscow Vnukovo – Karlovy Vary 5 weekly

Moscow Vnukovo – Karlsruhe/Baden-Baden 4 weekly

Moscow Vnukovo – Kazan 7 weekly

Moscow Vnukovo – Kemerovo 7 weekly

Moscow Vnukovo – Kirov 7 weekly

Moscow Vnukovo – Krasnodar 21 weekly

Moscow Vnukovo – Krasnoyarsk 7 weekly

Moscow Vnukovo – Larnaca 7 weekly

Moscow Vnukovo – Leipzig 3 weekly

Moscow Vnukovo – Magas 7 weekly

Moscow Vnukovo – Makhachkala 21 weekly

Moscow Vnukovo – Memmingen 2 weekly

Moscow Vnukovo – Milan Bergamo 14 weekly

Moscow Vnukovo – Mineralnye Vody 21 weekly

Moscow Vnukovo – Murmansk 7 weekly

Moscow Vnukovo – Nalchik 7 weekly

Moscow Vnukovo – Nizhnekamsk 7 weekly

Moscow Vnukovo – Novosibirsk 7 weekly

Moscow Vnukovo – Omsk 7 weekly

Moscow Vnukovo – Perm 7 weekly

Moscow Vnukovo – Petrozavodsk 5 weekly

Moscow Vnukovo – Pisa 7 weekly

Moscow Vnukovo – Riga 7 weekly

Moscow Vnukovo – Rimini 7 weekly

Moscow Vnukovo – Rome 7 weekly

Moscow Vnukovo – Rostov 7 weekly

Moscow Vnukovo – Samara 7 weekly

Moscow Vnukovo – Saratov 14 weekly

Moscow Vnukovo – St. Petersburg 35 weekly

Moscow Vnukovo – Stavropol 7 weekly

Moscow Vnukovo – Surgut 7 weekly

Moscow Vnukovo – Tivat 7 weekly

Moscow Vnukovo – Tyumen 7 weekly

Moscow Vnukovo – Ufa 7 weekly

Moscow Vnukovo – Ulan-Ude 7 weekly

Moscow Vnukovo – Ulyanovsk 7 weekly

Moscow Vnukovo – Venice 3 weekly

Moscow Vnukovo – Vladikavkaz 7 weekly

Moscow Vnukovo – Volgograd 14 weekly

Moscow Vnukovo – Voronezh 7 weekly

St. Petersburg – Astrakhan 3 weekly

St. Petersburg – Cheboksary 3 weekly

St. Petersburg – Chelyabinsk 7 weekly

St. Petersburg – Kaliningrad 7 weekly

St. Petersburg – Kazan 7 weekly

St. Petersburg – Kirov 4 weekly

St. Petersburg – Krasnodar 7 weekly

St. Petersburg – Makhachkala 7 weekly

St. Petersburg – Mineralnye Vody 7 weekly

St. Petersburg – Nalchik 3 weekly

St. Petersburg – Nizhnekamsk 5 weekly

St. Petersburg – Novosibirsk 7 weekly

St. Petersburg – Perm 7 weekly

St. Petersburg – Rostov 7 weekly

St. Petersburg – Samara 4 weekly

St. Petersburg – Saratov 3 weekly

St. Petersburg – Ufa 7 weekly

Surgut – Makhachkala 7 weekly