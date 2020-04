ANA May 2020 International operations as of 0445GMT 30APR20

ANA last week filed service changes for International operation, from 01MAY20 to 31MAY20. Latest adjustment as of 0445GMT 30APR20 as follows. Additional changes remain possible.



Tokyo Haneda – Bangkok 7 weekly 787-9

Tokyo Haneda – Frankfurt 2 weekly 787-9, 1 weekly 777-300ER

Tokyo Haneda – London Heathrow 2 weekly 777-300ER

Tokyo Haneda – Manila 3 weekly 787-9

Tokyo Haneda – Sydney 3 weekly 787-9

Tokyo Haneda – Taipei Song Shan 2 weekly 787-8 (cancelled from 09MAY20)

Tokyo Haneda – Vancouver 3 weekly 787-9

Tokyo Narita – Chicago O’Hare 3 weekly 777-300ER

Tokyo Narita – Hanoi 3 weekly 787-8 (2 weekly from 16MAY20)

Tokyo Narita – Ho Chi Minh City 3 weekly 787-9 (787-8 from 16MAY20)

Tokyo Narita – Hong Kong 2 weekly 767-300ER (1 weekly from 16MAY20)

Tokyo Narita – Jakarta 4 weekly 787-8

Tokyo Narita – Kuala Lumpur 3 weekly 787-9

Tokyo Narita – Los Angeles 7 weekly 777-300ER

Tokyo Narita – Mexico City 3 weekly 787-8

Tokyo Narita – New York JFK 1 weekly 777-300ER

Tokyo Narita – Shanghai Pu Dong 1 weekly 777-300ER (787-8 from 17MAY20)

Tokyo Narita – Singapore 3 weekly 787-9 (2 of 3 weekly by 787-10 from 20MAY20)

Tokyo Narita – Yangon 3 weekly 767-300ER (cancelled from 10MAY20)